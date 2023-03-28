Джейми Реднапп о «Тоттенхэме»: «Клуб никогда не боролся за больших игроков, все последние тренеры бились головой о стену. Не удивлен, что у Конте не получилось»

не удивлен, что у не получилось в « ».

«Я не удивлен, что у Конте не получилось. В «Тоттенхэме» сложно тренировать, так было всегда.

Если вы посмотрите на тренеров, которые прошли через клуб за последние несколько лет, то все они бились головой о стену, и им было очень трудно получить хоть какой-то контроль над клубом.

«Тоттенхэм» находится под строгим контролем (президент «Тоттенхэма» – Sports.ru) – он хочет принимать все решения, и я думаю, что это всегда было главной проблемой клуба. Я считаю, что культура всегда задается сверху.

Я провел 11 лет в «Ливерпуле». Мы особо ничего не выигрывали в те времена, но всегда чувствовали, что клуб пытался привлечь нужных игроков и подписывал большие имена, чтобы быть уверенными в том, что они будут бороться за трофеи.

С «Тоттенхэмом» у меня такого ощущения нет. Они никогда по-настоящему не боролись за больших игроков, которых хотелось бы подписать.

Если «Тоттенхэм» действительно хочет добиться успеха, это должно измениться. Ришарлисон, ... Я бы не назвал их трансферами, которые изменят культуру клуба или приведут к желанным трофеям.

Пока это не изменится, пока не появятся владельцы, которые действительно хотят конкурировать и подписывать игроков с большими именами, всегда будет одна и та же проблема», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

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