Вера успешно прошел медосмотр в «Локомотиве» («СЭ»)

Лукас Вера прошел медосмотр в «Локомотиве».

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера станет игроком «Локомотива » в ближайшее время.

По информации «СЭ», аргентинец успешно прошел медосмотр. Подписание контракта ожидается в ближайшие дни.

Ранее сообщалось , что соглашение Веры с «Локомотивом» будет рассчитано на 2,5 года, хавбек будет получать 5 млн рублей в месяц .

Вера находится в статусе свободного агента с сентября после расторжения контракта с «Аль-Вахдой» из ОАЭ, за которую н не провел ни одного матча.