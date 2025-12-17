0

Вера успешно прошел медосмотр в «Локомотиве» («СЭ»)

Лукас Вера прошел медосмотр в «Локомотиве».

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера станет игроком «Локомотива» в ближайшее время.

По информации «СЭ», аргентинец успешно прошел медосмотр. Подписание контракта ожидается в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что соглашение Веры с «Локомотивом» будет рассчитано на 2,5 года, хавбек будет получать 5 млн рублей в месяц.

Вера находится в статусе свободного агента с сентября после расторжения контракта с «Аль-Вахдой» из ОАЭ, за которую н не провел ни одного матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoЛукас Вера I
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
Главные новости
Последние новости
