  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-президент «Локо» Наумов: «Батракову нужен топ-клуб из топ-5 лиг – как «Монако», например. В середнячке можно затухнуть»
9

Экс-президент «Локо» Наумов: «Батракову нужен топ-клуб из топ-5 лиг – как «Монако», например. В середнячке можно затухнуть»

Экс-президент «Локо» Наумов: Батракову нужен клуб из топ-5 лиг, как «Монако».

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Алексею Батракову нужно переходить только в топ-клуб Европы.

– Если Батраков уйдет, насколько серьезной потерей это станет для «Локомотива»? Есть ли ему смысл уезжать в нынешнее трансферное окно?

– Однозначно это будет потеря для команды – ведущий игрок. Понятно, что его уход сильно повлияет на игру на «Локомотива». Мы видели, что в тех матчах, где Батраков не играл, железнодорожники выглядели гораздо хуже.

С другой стороны, Батраков все равно рано или поздно уйдет. Такие хорошие игроки не задерживаются. Так что если будет хорошее предложение для клуба и игрока, нужно отпускать. Это естественный процесс, и ничего страшного я не вижу.

Но здесь главное, чтобы предложение удовлетворило и клуб, и футболиста. Важно не ошибиться. Ошибка тут вообще недопустима. Потому что можно обжечься на первом трансфере, и карьера пойдет под откос. Поэтому Батракову нужен топовый клуб из пятерки топовых европейских чемпионатов. Единственный момент – Англию не рекомендовал бы. Ему нужен такой клуб, как, например, «Монако», где Головин играет. А в команде‑середнячке можно затухнуть, – сказал Наумов.

Что делать с Хаби Алонсо?37887 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Батраков
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoНиколай Наумов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Щенников о Слуцком: «Возмущают те, кто говорит: «Он больше шоумен, чем тренер». Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат»
41 минуту назад
Моуринью о психологических уловках: «Я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю»
52 минуты назад
Холанд-Санта ходит по улицам Манчестера – и дарит подарки. Умиляемся на ВидеоСпортсе’‘
53 минуты назадВидеоСпортс"
РПЛ вошла в топ-3 по популярности среди болельщиков в России после международных турниров и игр сборной. Российскими игроками интересуются втрое чаще, чем легионерами (ВЦИОМ)
сегодня, 10:02
Центр памяти Василия Уткина – вспомните цитаты легенды
сегодня, 10:00
Нигерия пожаловалась на ДР Конго в ФИФА после поражения в отборе на ЧМ. У некоторых конголезских игроков есть европейские паспорта, что запрещено законодательством страны
сегодня, 09:47
Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут – они и сейчас будут каратиста искать. Пока руководство не начнет анализировать, ничего хорошего не будет»
сегодня, 09:22
Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)
сегодня, 09:09
32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)
сегодня, 08:20
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии
сегодня, 08:52
«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле
сегодня, 08:31
Черчесов о новогодних планах: «Побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя внучками»
сегодня, 07:58
Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»
сегодня, 07:46
«Сан-Хосе» опережает «Интер Майами» Месси в борьбе за Вернера
сегодня, 07:23
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:06
Брейдо о Николиче: «Сильнейший тренер. Уверен, он еще захочет тренировать в России»
сегодня, 06:54
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 06:37
Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»
сегодня, 06:25
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 05:59