Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии
«Милан» включил сына Златана Ибрагимовича в заявку на Суперкубок Италии.
Сын Златана Ибрагимовича Максимилиан может сыграть за «Милан» в Суперкубке Италии.
Главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри включил 19-летнего Максимилиана Ибрагимовича в заявку команды на турнир. Кроме того, в состав «Милана» попали 20-летний Маттео Дуту и 17-летний Валерий Владимиров из «Милан Футуро», а также 18-летний Эмануэле Сала и 17-летний Эмануэле Борсани из молодежной команды.
Травмированные Сантьяго Хименес и Маттео Габбия не полетят с командой в Саудовскую Аравию.
В полуфинале Суперкубка Италии «Милан» сыграет с «Наполи» – матч пройдет в четверг, 18 декабря. Финал состоится в понедельник, 22 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
