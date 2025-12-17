Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии

«Милан» включил сына Златана Ибрагимовича в заявку на Суперкубок Италии.

Сын Златана Ибрагимовича Максимилиан может сыграть за «Милан» в Суперкубке Италии.

Главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри включил 19-летнего Максимилиана Ибрагимовича в заявку команды на турнир. Кроме того, в состав «Милана» попали 20-летний Маттео Дуту и 17-летний Валерий Владимиров из «Милан Футуро», а также 18-летний Эмануэле Сала и 17-летний Эмануэле Борсани из молодежной команды.

Травмированные Сантьяго Хименес и Маттео Габбия не полетят с командой в Саудовскую Аравию.

В полуфинале Суперкубка Италии «Милан» сыграет с «Наполи» – матч пройдет в четверг, 18 декабря. Финал состоится в понедельник, 22 декабря.