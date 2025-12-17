Щенников о Слуцком: «Возмущают те, кто говорит: «Он больше шоумен, чем тренер». Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат»
Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался об активности Леонида Слуцкого в медиа.
– Следите за карьерой Леонида Слуцкого?
– Конечно. И меня возмущают люди, которые говорят: «Слуцкий сейчас больше шоумен, чем тренер». Леонид Викторович, помимо России, работал в Англии и Нидерландах и сейчас на хорошем счету в Китае. Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат. Слуцкий может адаптироваться к разным чемпионатам, и это вызывает у меня уважение.
– Вы с ним на связи?
– Слуцкий своих не бросает! Общаемся и периодически видимся.
– Вам нравится, как Слуцкий проявляет себя в медиа?
– Я Леонида Викторовича больше воспринимаю как тренера, который многое мне дал в футбольном плане. Но если ему искренне нравится принимать участие в юмористических шоу – почему нет? – сказал Щенников.