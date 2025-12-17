  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Щенников о Слуцком: «Возмущают те, кто говорит: «Он больше шоумен, чем тренер». Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат»
8

Щенников о Слуцком: «Возмущают те, кто говорит: «Он больше шоумен, чем тренер». Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат»

Георгий Щенников: если Слуцкому нравится участвовать в шоу, почему нет?.

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался об активности Леонида Слуцкого в медиа.

– Следите за карьерой Леонида Слуцкого?

– Конечно. И меня возмущают люди, которые говорят: «Слуцкий сейчас больше шоумен, чем тренер». Леонид Викторович, помимо России, работал в Англии и Нидерландах и сейчас на хорошем счету в Китае. Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат. Слуцкий может адаптироваться к разным чемпионатам, и это вызывает у меня уважение.

– Вы с ним на связи?

– Слуцкий своих не бросает! Общаемся и периодически видимся.

– Вам нравится, как Слуцкий проявляет себя в медиа?

– Я Леонида Викторовича больше воспринимаю как тренера, который многое мне дал в футбольном плане. Но если ему искренне нравится принимать участие в юмористических шоу – почему нет? – сказал Щенников.

Что делать с Хаби Алонсо?37892 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoЛеонид Слуцкий
logoЦСКА
logoГеоргий Щенников
logoШанхай Шэньхуа
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Китай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Экс-президент «Локо» Наумов: «Батракову нужен топ-клуб из топ-5 лиг – как «Монако», например. В середнячке можно затухнуть»
30 минут назад
Моуринью о психологических уловках: «Я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю»
53 минуты назад
Холанд-Санта ходит по улицам Манчестера – и дарит подарки. Умиляемся на ВидеоСпортсе’‘
54 минуты назадВидеоСпортс"
РПЛ вошла в топ-3 по популярности среди болельщиков в России после международных турниров и игр сборной. Российскими игроками интересуются втрое чаще, чем легионерами (ВЦИОМ)
сегодня, 10:02
Центр памяти Василия Уткина – вспомните цитаты легенды
сегодня, 10:00
Нигерия пожаловалась на ДР Конго в ФИФА после поражения в отборе на ЧМ. У некоторых конголезских игроков есть европейские паспорта, что запрещено законодательством страны
сегодня, 09:47
Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут – они и сейчас будут каратиста искать. Пока руководство не начнет анализировать, ничего хорошего не будет»
сегодня, 09:22
Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)
сегодня, 09:09
32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)
сегодня, 08:20
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии
сегодня, 08:52
«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле
сегодня, 08:31
Черчесов о новогодних планах: «Побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя внучками»
сегодня, 07:58
Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»
сегодня, 07:46
«Сан-Хосе» опережает «Интер Майами» Месси в борьбе за Вернера
сегодня, 07:23
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:06
Брейдо о Николиче: «Сильнейший тренер. Уверен, он еще захочет тренировать в России»
сегодня, 06:54
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 06:37
Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»
сегодня, 06:25
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 05:59