Щенников о Слуцком: «Возмущают те, кто говорит: «Он больше шоумен, чем тренер». Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат»

Георгий Щенников: если Слуцкому нравится участвовать в шоу, почему нет?.

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался об активности Леонида Слуцкого в медиа.

– Следите за карьерой Леонида Слуцкого?

– Конечно. И меня возмущают люди, которые говорят: «Слуцкий сейчас больше шоумен, чем тренер». Леонид Викторович, помимо России, работал в Англии и Нидерландах и сейчас на хорошем счету в Китае. Два вторых места с «Шанхаем » – отличный результат. Слуцкий может адаптироваться к разным чемпионатам, и это вызывает у меня уважение.

– Вы с ним на связи?

– Слуцкий своих не бросает! Общаемся и периодически видимся.

– Вам нравится, как Слуцкий проявляет себя в медиа?

– Я Леонида Викторовича больше воспринимаю как тренера, который многое мне дал в футбольном плане. Но если ему искренне нравится принимать участие в юмористических шоу – почему нет? – сказал Щенников.