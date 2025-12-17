  • Спортс
Левандовски может летом перейти в «Чикаго Файр» свободным агентом. Клуб успешно провел переговоры с форвардом «Барсы» (BBC Sport)

«Чикаго Файр» хочет подписать Роберта Левандовского летом.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в МЛС.

По информации BBC Sport, «Чикаго Файр» провел успешные переговоры с Левандовским. Форвард открыт к переходу, а его зарплата, как ожидается, не станет проблемой.

Сообщается, что «Чикаго Файр» считает подписание Левандовского стратегически важным шагом, поскольку в Чикаго проживает крупнейшая в США польская диаспора. Клуб внес Левандовского в свой «список открытий», что означает приоритетное право на трансфер – другие команды МЛС не смогут подписать поляка, не выплатив компенсацию. 

Отмечается, что интерес к Левандовскому также проявляют «Интер Майами» и клубы из Саудовской Аравии. Контракт Роберта с «Барселоной» истекает летом 2026 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoРоберт Левандовски
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЧикаго Файр
logoБарселона
