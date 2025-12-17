«Чикаго Файр» хочет подписать Роберта Левандовского летом.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в МЛС .

По информации BBC Sport, «Чикаго Файр » провел успешные переговоры с Левандовским. Форвард открыт к переходу, а его зарплата, как ожидается, не станет проблемой.

Сообщается, что «Чикаго Файр» считает подписание Левандовского стратегически важным шагом, поскольку в Чикаго проживает крупнейшая в США польская диаспора. Клуб внес Левандовского в свой «список открытий», что означает приоритетное право на трансфер – другие команды МЛС не смогут подписать поляка, не выплатив компенсацию.

Отмечается, что интерес к Левандовскому также проявляют «Интер Майами » и клубы из Саудовской Аравии. Контракт Роберта с «Барселоной» истекает летом 2026 года.