Ришарлисон: «Я не выступал против Конте. Он очень помог мне при переходе в «Тоттенхэм», я всегда уважал его. Жаль, что я не сделал достаточно, чтобы он остался»

Ришарлисон рассказал, что не имеет отношения к увольнению .

Напомним, после вылета из Лиги чемпионов форвард « » заявил: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять. Я должен был выйти в старте с «Миланом».

После увольнения Конте с поста главного тренера «шпор» аргентинское издание Tyc Sports предположило, что Ришарлисон и поставили «Тоттенхэму» ультиматум по поводу будущего Конте в клубе.

«Вопросы ко мне как к футболисту и критика за мою игру – это часть футбола, и я это принимаю. Однако я не потерплю, если обо мне говорят неправду! Я всегда очень уважал Конте и всех моих тренеров.

Он очень помог мне при переходе в «Тоттенхэм», и всякий раз, когда у нас возникали проблемы – даже если они были публичными, – мы решали их на основе разговора и профессионализма – и он может это подтвердить.

Я не выступал против него, все было совсем наоборот. Мне жаль, что я не сделал достаточно, чтобы он остался.

Когда он ушел, я послал ему сообщение, в котором поблагодарил его за все и пожелал ему всего наилучшего, потому что это то, чего он заслуживает!

С другой стороны, журналист, ответственный за эту ужасную ложь, не сделал даже самого малого – не поговорил с моим PR-агентом и не выслушал меня. Плохой профессионал и плохой человек! Вам должно быть стыдно, TyC Sports!» – написал бразилец в твиттере.

«Сезон – дерьмо, я не играю». Ришарлисон так зол на Конте, что полыхнул в интервью

Конте о словах Ришарлисона: «Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Если он будет заслуживать играть, я дам ему такую возможность»