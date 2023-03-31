Ришарлисон: «Я не выступал против Конте. Он очень помог мне при переходе в «Тоттенхэм», я всегда уважал его. Жаль, что я не сделал достаточно, чтобы он остался»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм отставки Антонио Конте соцсети Ришарлисон Кристиан Ромеро Футбол

Ришарлисон рассказал, что не имеет отношения к увольнению Антонио Конте.

Напомним, после вылета из Лиги чемпионов форвард «Тоттенхэма» заявил: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять. Я должен был выйти в старте с «Миланом».

После увольнения Конте с поста главного тренера «шпор» аргентинское издание Tyc Sports предположило, что Ришарлисон и Кристиан Ромеро поставили «Тоттенхэму» ультиматум по поводу будущего Конте в клубе.

«Вопросы ко мне как к футболисту и критика за мою игру – это часть футбола, и я это принимаю. Однако я не потерплю, если обо мне говорят неправду! Я всегда очень уважал Конте и всех моих тренеров.

Он очень помог мне при переходе в «Тоттенхэм», и всякий раз, когда у нас возникали проблемы – даже если они были публичными, – мы решали их на основе разговора и профессионализма – и он может это подтвердить.

Я не выступал против него, все было совсем наоборот. Мне жаль, что я не сделал достаточно, чтобы он остался.

Когда он ушел, я послал ему сообщение, в котором поблагодарил его за все и пожелал ему всего наилучшего, потому что это то, чего он заслуживает!

С другой стороны, журналист, ответственный за эту ужасную ложь, не сделал даже самого малого – не поговорил с моим PR-агентом и не выслушал меня. Плохой профессионал и плохой человек! Вам должно быть стыдно, TyC Sports!» – написал бразилец в твиттере.

«Сезон – дерьмо, я не играю». Ришарлисон так зол на Конте, что полыхнул в интервью

Конте о словах Ришарлисона: «Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Если он будет заслуживать играть, я дам ему такую возможность»

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4 комментария

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red hikkikomori
Надеюсь он хоть станцевал напоследок для него танец голубя, чтобы Конте не грустил)
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Акира_1
Зачем Конте было оставаться в бесперспективном клубе, с которым все равно ничего не выиграть, когда можно получить неустойку и отдыхать в Италии, ожидая следующее предложение.
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Мадридито
Циник
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Александр Зубков
Вам должно быть стыдно, Спортс. ))
+3
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