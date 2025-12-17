Хавбек «Бетиса» Руибаль во время интервью назвал гомофобом фаната «Райо», предложившего ему накрасить ногти
Хавбек «Бетиса» Руибаль ответил фанату, предложившему ему накрасить ногти.
Полузащитник «Бетиса» Айтор Руйбаль назвал гомофобом одного из болельщиков во время интервью.
После выездного матча Ла Лиги против «Райо Вальекано» в понедельник (0:0) один из фанатов крикнул футболисту с трибуны во время интервью: «Руибаль, накрась ногти!» Хавбек «Бетиса» прервал общение с журналисткой, чтобы ответить болельщику.
«О, да ты гомофоб! Впрочем, это неважно. Такое происходит со мной на каждом матче, в этом нет ничего особенного», – сказал Руибаль в эфире Movistar.
Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
