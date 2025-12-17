  • Спортс
0

Тюкавин о преданности «Динамо»: «Это мой родной клуб, наверное, от родителей передалось, от папы. Желания были, но они все очень быстро гасли»

Константин Тюкавин объяснил причины преданности «Динамо».

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что преданность клубу передалась ему от отца. 

«Для меня «Динамо» – это все. Это мой родной клуб. Наверное, эта преданность от родителей передалась, в частности от папы.

Желания, может быть, были, но они все очень быстро гасли. Я в «Динамо», все хорошо», – заявил форвард бело-голубых.

Александр Тюкавин 10 лет выступал за «Динамо» в хоккее с мячом, семь раз выигрывал чемпионат России, шесть раз – Кубок страны, дважды брал Суперкубок. Кроме того, он трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка мира.

Константин выступает за основную команду «Динамо» с 2021 года, провел 166 матчей во всех турнирах, забил 52 гола и отдал 33 ассиста.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ТАСС
