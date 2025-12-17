Моуринью о психологических уловках: «Я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю»
Жозе Моуринью: я известен титулами, а не глупыми высказываниями.
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью считает, что известен благодаря трофеям, а не высказываниям.
На пресс-конференции перед матчем Кубка Португалии против «Фаренсе» один из журналистов спросил Моуринью, являются ли его публичные заявления частью его стратегии или психологической уловкой.
«Простите, но я думаю, что известность мне принесли выигранные титулы, а не те глупости, которые я говорю время от времени», – сказал Моуринью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
