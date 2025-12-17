  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Татарстана принял отставку Рахимова из «Рубина». Федотов не возглавит команду, рассматривается назначение Стойковича или Артиги (Иван Карпов)
0

Глава Татарстана принял отставку Рахимова из «Рубина». Федотов не возглавит команду, рассматривается назначение Стойковича или Артиги (Иван Карпов)

Владимир Федотов не возглавит «Рубин».

Владимир Федотов не возглавит «Рубин» после отставки Рашида Рахимова.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА уже находится в Казани и ждет подписания контракта с «Рубином». 

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, глава Татарстана Рустам Минниханов принял отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

При этом отмечается, что Владимир Федотов не рассматривается на пост главного тренера команды. Главным кандидатом на замену Рахимова является бывший тренер сборной Сербии Драган Стойкович, также рассматривается вариант с назначением экс-тренера «Химок» Франка Артиги.

Что делать с Хаби Алонсо?37909 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoРашид Рахимов
logoРубин
logoДраган Стойкович
logoВладимир Федотов
отставки
Рустам Минниханов
logoФранк Артига
logoпремьер-лига Россия
Иван Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Экс-президент «Локо» Наумов: «Батракову нужен топ-клуб из топ-5 лиг – как «Монако», например. В середнячке можно затухнуть»
40 минут назад
Щенников о Слуцком: «Возмущают те, кто говорит: «Он больше шоумен, чем тренер». Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат»
52 минуты назад
Моуринью о психологических уловках: «Я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю»
сегодня, 10:22
Холанд-Санта ходит по улицам Манчестера – и дарит подарки. Умиляемся на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 10:21ВидеоСпортс"
РПЛ вошла в топ-3 по популярности среди болельщиков в России после международных турниров и игр сборной. Российскими игроками интересуются втрое чаще, чем легионерами (ВЦИОМ)
сегодня, 10:02
Центр памяти Василия Уткина – вспомните цитаты легенды
сегодня, 10:00
Нигерия пожаловалась на ДР Конго в ФИФА после поражения в отборе на ЧМ. У некоторых конголезских игроков есть европейские паспорта, что запрещено законодательством страны
сегодня, 09:47
Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут – они и сейчас будут каратиста искать. Пока руководство не начнет анализировать, ничего хорошего не будет»
сегодня, 09:22
Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)
сегодня, 09:09
32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)
сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин о преданности «Динамо»: «Это мой родной клуб, наверное, от родителей передалось, от папы. Желания были, но они все очень быстро гасли»
9 минут назад
Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии
сегодня, 08:52
«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле
сегодня, 08:31
Черчесов о новогодних планах: «Побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя внучками»
сегодня, 07:58
Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»
сегодня, 07:46
«Сан-Хосе» опережает «Интер Майами» Месси в борьбе за Вернера
сегодня, 07:23
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:06
Брейдо о Николиче: «Сильнейший тренер. Уверен, он еще захочет тренировать в России»
сегодня, 06:54
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 06:37
Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»
сегодня, 06:25