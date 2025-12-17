Владимир Федотов не возглавит «Рубин».

Владимир Федотов не возглавит «Рубин» после отставки Рашида Рахимова.

Ранее сообщалось , что бывший главный тренер ЦСКА уже находится в Казани и ждет подписания контракта с «Рубином ».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , глава Татарстана Рустам Минниханов принял отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

При этом отмечается, что Владимир Федотов не рассматривается на пост главного тренера команды. Главным кандидатом на замену Рахимова является бывший тренер сборной Сербии Драган Стойкович, также рассматривается вариант с назначением экс-тренера «Химок» Франка Артиги .