«Интер» сделает Льорису предложение в ближайшие дни в связи с уходом Онана. Вратарь «Тоттенхэма» заявлял о желании сменить клуб

«Интер» может подписать Уго Льориса на замену Андре Онана.

Ранее сообщалось, что Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро. Сделка может быть закрыта на следующей неделе.

По данным L’Equipe, «Интер» контактировал с Льорисом в течение нескольких недель и в ближайшие дни сделает голкиперу « » официальное предложение. Миланский клуб хочет сделать Льориса основным вратарем в новом сезоне.

Контракт Уго Льориса с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году. Ранее 36-летний голкипер сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм» после 11 лет в клубе. Отмечается, что у Льориса уже есть два предложения из Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация, что « » начал переговоры с «Баварией» о трансфере Яна Зоммера. Также «нерадзурри» интересуются голкипером «Шахтера» Анатолием Трубиным.

Саудовский клуб предложил Льорису контракт с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» вратарь зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю