«Интер» сделает Льорису предложение в ближайшие дни в связи с уходом Онана. Вратарь «Тоттенхэма» заявлял о желании сменить клуб

Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Уго Льорис Андре Онана Футбол

«Интер» может подписать Уго Льориса на замену Андре Онана.

Ранее сообщалось, что Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро. Сделка может быть закрыта на следующей неделе.

По данным  L’Equipe, «Интер» контактировал с Льорисом в течение нескольких недель и в ближайшие дни сделает голкиперу «Тоттенхэма» официальное предложение. Миланский клуб хочет сделать Льориса основным вратарем в новом сезоне.

Контракт Уго Льориса с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году. Ранее 36-летний голкипер сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм» после 11 лет в клубе. Отмечается, что у Льориса уже есть два предложения из Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация, что «Интер» начал переговоры с «Баварией» о трансфере Яна Зоммера. Также «нерадзурри» интересуются голкипером «Шахтера» Анатолием Трубиным.

Саудовский клуб предложил Льорису контракт с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» вратарь зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю

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16 комментариев

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Temo Sokhadze
Почему в таком случае не поставить Хандановича?
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окечуква
Льорис уже давно прошел этап даже второй молодости, для Интера, что он, что косячный Зоммер - это вообще не решение вратарского вопроса.
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Андрюха с района
Лучше уж тогда Зоммера) Этот француз вообще дырявый) Неудивительно, что ттх безтрофейник со стажем)

На скамейке сидит Самир, а Интер собирается брать дырявого француза) Лучше тогда с Самиром продлить контракт)
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Kazbek Ilyassovskiy
Надо бы найти хорошего вратаря на долгий срок, а то затыкать дыры ветеранами не дело.
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Жесть
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i love it
Ответ Temo Sokhadze
Почему в таком случае не поставить Хандановича?
Ханданович не потянет ЛЧ, он хорош с середняками и около топами Сериала
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Fogell McLovin
все тянутся к пенсионерам, вроде курс на омоложение взяли, тут опять
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Vlados 86
Зря конечно Викарио отпустили в ТТХ.
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Metalloid
Там Де Хея свободный, алло? Льёрис не тянет уже топ-уровень,ему надо во францию пылить или португалию какую.
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YOUKNOWRA
Ответ Temo Sokhadze
Почему в таком случае не поставить Хандановича?
Батманович уже не прыгает, к сожалению :(
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i love it
Ответ Андрюха с района
Лучше уж тогда Зоммера) Этот француз вообще дырявый) Неудивительно, что ттх безтрофейник со стажем) На скамейке сидит Самир, а Интер собирается брать дырявого француза) Лучше тогда с Самиром продлить контракт)
А Самир ЛЧ потянет??
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Vlados 86
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А Самир ЛЧ потянет??
Не, деда на заслуженную пенсию, он даже для второго кипера слаб, при том ЧСВ у него ого-го. Он свои бабочки считает косяками всей команды)
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Андрюха с района
Ответ i love it
А Самир ЛЧ потянет??
Почему бы и нет) А ты уверен, что француз потянет?)
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Ответ Андрюха с района
Почему бы и нет) А ты уверен, что француз потянет?)
Нет не уверен,думаю оба не тянут ,Онана лучше обоих
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