«Интер» сделает Льорису предложение в ближайшие дни в связи с уходом Онана. Вратарь «Тоттенхэма» заявлял о желании сменить клуб
«Интер» может подписать Уго Льориса на замену Андре Онана.
Ранее сообщалось, что Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро. Сделка может быть закрыта на следующей неделе.
По данным L’Equipe, «Интер» контактировал с Льорисом в течение нескольких недель и в ближайшие дни сделает голкиперу «Тоттенхэма» официальное предложение. Миланский клуб хочет сделать Льориса основным вратарем в новом сезоне.
Контракт Уго Льориса с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году. Ранее 36-летний голкипер сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм» после 11 лет в клубе. Отмечается, что у Льориса уже есть два предложения из Саудовской Аравии.
Ранее появилась информация, что «Интер» начал переговоры с «Баварией» о трансфере Яна Зоммера. Также «нерадзурри» интересуются голкипером «Шахтера» Анатолием Трубиным.
Саудовский клуб предложил Льорису контракт с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» вратарь зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю
На скамейке сидит Самир, а Интер собирается брать дырявого француза) Лучше тогда с Самиром продлить контракт)