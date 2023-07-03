«Аль-Наср» сделал «Интеру» щедрое предложение по Онана. «МЮ» может ускорить переговоры с миланцами после этого (CBS Sports)
Андре Онана может оказаться в одной команде с Криштиану Роналду.
Как сообщает CBS Sports, «Аль-Наср» сделал «Интеру» выгодное предложение по вратарю. Также саудовский клуб связывают с Давидом Де Хеа, контракт которого с «Манчестер Юнайтед» истек по окончании минувшего сезона.
«МЮ» тоже претендует на Онана и рассматривал возможность направить миланцам предложение в размере 50 млн евро и бонусов на этой неделе. В связи со вступлением «Аль-Насра» в борьбу за голкипера манкунианцы могут ускорить работу над трансфером.
Со статистикой выступлений 27-летнего камерунца можно ознакомиться здесь.
как на рынке подержанных автомобилей.
а для саудовской лиги даже Дехея топарем будет
Я уверен, что МЮ дожмёт Интер и купит Онану по приемлемой для обеих сторон цене.