«Аль-Наср» сделал «Интеру» щедрое предложение по Онана. «МЮ» может ускорить переговоры с миланцами после этого (CBS Sports)

Андре Онана может оказаться в одной команде с Криштиану Роналду.

Как сообщает CBS Sports, «Аль-Наср» сделал «Интеру» выгодное предложение по вратарю. Также саудовский клуб связывают с Давидом Де Хеа, контракт которого с «Манчестер Юнайтед» истек по окончании минувшего сезона.

«МЮ» тоже претендует на Онана и рассматривал возможность направить миланцам предложение в размере 50 млн евро и бонусов на этой неделе. В связи со вступлением «Аль-Насра» в борьбу за голкипера манкунианцы могут ускорить работу над трансфером.

Со статистикой выступлений 27-летнего камерунца можно ознакомиться здесь.

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