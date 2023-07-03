«Аль-Наср» сделал «Интеру» щедрое предложение по Онана. «МЮ» может ускорить переговоры с миланцами после этого (CBS Sports)

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Давид Де Хеа высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Андре Онана Футбол

Андре Онана может оказаться в одной команде с Криштиану Роналду.

Как сообщает CBS Sports, «Аль-Наср» сделал «Интеру» выгодное предложение по вратарю. Также саудовский клуб связывают с Давидом Де Хеа, контракт которого с «Манчестер Юнайтед» истек по окончании минувшего сезона.

«МЮ» тоже претендует на Онана и рассматривал возможность направить миланцам предложение в размере 50 млн евро и бонусов на этой неделе. В связи со вступлением «Аль-Насра» в борьбу за голкипера манкунианцы могут ускорить работу над трансфером.

Со статистикой выступлений 27-летнего камерунца можно ознакомиться здесь.

«Аль-Наср» объявил о трансфере Брозовича за 18 млн евро

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29 комментариев

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Sh. Shoikromov
да оставьте Интер в покое ...
+26
-2
+24
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Хан Сахан
Я так полагаю, в Football Manager 2024 опция sugar daddy будет включена по умолчанию у всех клубов Саудовской Аравии)
+24
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Werter#
А Арабы не хотели ьы взять оптом этих ребят: Мессиаса( почти Месси) , Салогений(бельгийский волшебник) , Ориги( титулованный монстр атаки), Ребич( хорватский затейник) , Балло туре( Болотелли+ ЯЯ Туре, два в одном).
+16
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+15
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Vezdexodof
Думаю вброс со стороны Интера,что бы Онану подороже продать.
+5
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+5
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Коля Иванцов
Что б**** творится, арабы всех забирают! Мне кажется что скоро арабы в и в лигу чемпионов вайдут!!!
+4
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Almaz KENZHEBEKOV
вот это поворот
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darby crash
Ответ Vezdexodof
Думаю вброс со стороны Интера,что бы Онану подороже продать.
Зачем Интеру продавать Онана? Чтобы потом потратить 50-60 лямов на равноценного вратаря?
+1
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Блуждающий странник
Ответ Werter#
А Арабы не хотели ьы взять оптом этих ребят: Мессиаса( почти Месси) , Салогений(бельгийский волшебник) , Ориги( титулованный монстр атаки), Ребич( хорватский затейник) , Балло туре( Болотелли+ ЯЯ Туре, два в одном).
С Балло-Туре Балотелли + ЯЯ Туре в голос) спасибо
+1
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Н.Ф.
Внезапно подставной "покупатель" появился,
как на рынке подержанных автомобилей.
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_Beast_
Рон открыл дорогу в рай для игроков которые плевали на карьеру и едут за большими $
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Франческо Тотти
Надо уходить в Саудовскую Аравию, если дадут хорошую зарплату. От допинга и отстранения, до финала ЛЧ, теперь можно и зарплату хорошую складывать в мешок.
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Илья Лисицкий
неожиданно !
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Любезный Коссутий
вброс. МЮ отказывается платить 60 миллионов евро - надо подстегнуть, видимо.
а для саудовской лиги даже Дехея топарем будет
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Андрюха с района
Если физрук так хочет Онану, пусть платят 60 млн) Надоели тянуть)
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Elik1989
Что-то эти сауды разошлись совсем
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вапрос
Это все Роналду,😁 это он там говорит берите Онана, чтобы он нам не достался😂..
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victor rascola
интересно хочет ли Онана в Аль Наср
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Диер Ташкент
Если у Онана есть мозг, то должен выбрать МЮ
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Vlados 86
Ну ладно МЮ, там ТенХаг внезапно вспомнил, что он Онану тренил в Аяксе... но арабам-то нафига такой кипер? Местные АльШабабы будут под его передачи открываться и комбинации разыгрывать?
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Zangezi Isenar
Аль-Наср - Нам на всех Наср!
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fbd
Ответ Werter#
А Арабы не хотели ьы взять оптом этих ребят: Мессиаса( почти Месси) , Салогений(бельгийский волшебник) , Ориги( титулованный монстр атаки), Ребич( хорватский затейник) , Балло туре( Болотелли+ ЯЯ Туре, два в одном).
На развес продаёте? Сколько за килограмм?
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Ilya_Panchenko
Ответ Vezdexodof
Думаю вброс со стороны Интера,что бы Онану подороже продать.
Агент Онана засветился в аэропорту в СА
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ivan ivanov
Ответ Ilya_Panchenko
Агент Онана засветился в аэропорту в СА
мог ездить и по другим клиентам
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Vezdexodof
Ответ darby crash
Зачем Интеру продавать Онана? Чтобы потом потратить 50-60 лямов на равноценного вратаря?
Могу предложить (не слежу за серия а) для Интера важнее вложить деньги в усиление других позиций (ЦН, ЦП...).
Я уверен, что МЮ дожмёт Интер и купит Онану по приемлемой для обеих сторон цене.
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darby crash
Ответ Коля Иванцов
Что б**** творится, арабы всех забирают! Мне кажется что скоро арабы в и в лигу чемпионов вайдут!!!
Самое смешное, что в АПЛ критикуют арабов, хотя делают абсолютно то же самое
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