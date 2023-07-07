«МЮ» закроет сделку по Онана на следующей неделе и хочет взять вратаря в турне по США

«Манчестер Юнайтед» почти договорился с «Интером» о трансфере Андре Онана.

Как сообщает инсайдер , последний раунд переговоров прошел успешно, и скоро английская команда пришлет финальное предложение.

Ожидается, что сделка будет заключена до конца следующей недели.

« » хочет, чтобы вратарь присоединился к команде в турне по США. Первая игра в Америке пройдет 22 июля.

Сообщалось, что условия контракта с манкунианцы уже согласовали.