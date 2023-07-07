«МЮ» закроет сделку по Онана на следующей неделе и хочет взять вратаря в турне по США
«Манчестер Юнайтед» почти договорился с «Интером» о трансфере Андре Онана.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, последний раунд переговоров прошел успешно, и скоро английская команда пришлет финальное предложение.
Ожидается, что сделка будет заключена до конца следующей недели.
«МЮ» хочет, чтобы вратарь присоединился к команде в турне по США. Первая игра в Америке пройдет 22 июля.
Сообщалось, что условия контракта с Онана манкунианцы уже согласовали.
P.S. Жаль что у Де Хея не выйдет попрощаться на полном Олд Траффорд.
Де Хеа спасибо...но пора бы уже иметь вратаря который может делать все на поле а не вратаря с одной функцией.
Так что да, определённо семейка рады быть в МЮ
У Де Хеа нет контракта с МЮ. Он закончисля 1 июля 2023 года.