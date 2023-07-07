«МЮ» закроет сделку по Онана на следующей неделе и хочет взять вратаря в турне по США

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» почти договорился с «Интером» о трансфере Андре Онана.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, последний раунд переговоров прошел успешно, и скоро английская команда пришлет финальное предложение.

Ожидается, что сделка будет заключена до конца следующей недели.

«МЮ» хочет, чтобы вратарь присоединился к команде в турне по США. Первая игра в Америке пройдет 22 июля.

Сообщалось, что условия контракта с Онана манкунианцы уже согласовали.

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23 комментария

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Censormorum
Прекрасно. На мой взгляд ключевое подписание. Сложно переоценить потенциальное влияние на игру команды и построение системы ЭТХ.
P.S. Жаль что у Де Хея не выйдет попрощаться на полном Олд Траффорд.
+24
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+21
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ПравдоРуб
Почему же у МЮ все трансферы по 245 серий 🤦🏻‍♂️
+14
-4
+10
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Токсик
Ответ Censormorum
Прекрасно. На мой взгляд ключевое подписание. Сложно переоценить потенциальное влияние на игру команды и построение системы ЭТХ. P.S. Жаль что у Де Хея не выйдет попрощаться на полном Олд Траффорд.
Золотая перчатка тоже отличный финал
+11
-1
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Галым Нуркеев
Не следил за Интером в серии А ,но в финале ЛЧ вратарь Интера был супер, особенно по игре ногами👍👍👍
+7
0
+7
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MU4evainmyheart!!!
Ответ ПравдоРуб
Почему же у МЮ все трансферы по 245 серий 🤦🏻‍♂️
Да, согласен. Почти все топ клубы по тихому проворачивают сделки. Вроде бы и слухов не так много было, а на следующей день кого-то уже подписали. В МЮ же уже ближе к окончанию футбольного сезона начинается какой-нибудь новый сериал. Единственное в прошлом сезоне очень удивили с подписанием Каземиро.
+6
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Нурбек Лесбеков
Ответ ПравдоРуб
Почему же у МЮ все трансферы по 245 серий 🤦🏻‍♂️
Может потому что нас интересует только наш трансферный сюжет. Не так как болельщики других клубов что там у других.
+3
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Токсик
Ответ Семён Жуйло
Вот, заплатили, сколько нужно, и можно в турне.
Хотели 60. Предлагали 50. Сошлись на 55)
+4
-1
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Лёха Жданчик
Считаю что Онана будет ключевая покупка....которая больше всего поменяет игру МЮ...
Де Хеа спасибо...но пора бы уже иметь вратаря который может делать все на поле а не вратаря с одной функцией.
+2
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ПравдоРуб
Ответ MU4evainmyheart!!!
Да, согласен. Почти все топ клубы по тихому проворачивают сделки. Вроде бы и слухов не так много было, а на следующей день кого-то уже подписали. В МЮ же уже ближе к окончанию футбольного сезона начинается какой-нибудь новый сериал. Единственное в прошлом сезоне очень удивили с подписанием Каземиро.
Да, с Каземиро я сам был в шоке, всегда бы так
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Диер Ташкент
Ответ QWertY
Пока что трансферы очень радуют. Кто видел видео как Маунт с батей сидели в раздевалке МЮ? Люди реально мечтали попасть в великий Юнайтед)
В The Athletic есть статья по трансферу Маунта в МЮ. Там поговаривают отец Маунта фанат МЮ. Общался с руководством синих, чтобы те сильно не заламывали ценник на Маунта и настоял чтобы сын выбрал именно МЮ.
Так что да, определённо семейка рады быть в МЮ
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Dm Kznts
удачи
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Токсик
Кайф. Значит Де Хеа в СА. Интересно даже глянуть это арабское шоу в следующем сезоне.
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Манковский
Ответ Алексей Иванов
Зачем он при Де Хеа нужен?
Зачем Де Хеа нужен при Онане в клубе?

У Де Хеа нет контракта с МЮ. Он закончисля 1 июля 2023 года.
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Семён Жуйло
Вот, заплатили, сколько нужно, и можно в турне.
+2
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Любезный Коссутий
хорошее приобретение, ждем его в матче с Арсеналом
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Манковский
Я ещё вчера сказал, Фарбицио, сынок опоздал опять.
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red hikkikomori
👏👏👏
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Joker17
Ответ ПравдоРуб
Почему же у МЮ все трансферы по 245 серий 🤦🏻‍♂️
По Онане переговоры идут с неделю всего
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Геворг-Цветной Ара-Первый
Ответ MU4evainmyheart!!!
Да, согласен. Почти все топ клубы по тихому проворачивают сделки. Вроде бы и слухов не так много было, а на следующей день кого-то уже подписали. В МЮ же уже ближе к окончанию футбольного сезона начинается какой-нибудь новый сериал. Единственное в прошлом сезоне очень удивили с подписанием Каземиро.
тамушта Рояль Мадрид быстро всё делает (исключение только сериал с эМбаппэ)!
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mqh9pzrxgf
Ответ ПравдоРуб
Да, с Каземиро я сам был в шоке, всегда бы так
С казе так потому что он сам попросил отпустить его, а реал никогда не держит игроков если они хотят уйти
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