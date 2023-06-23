«МЮ» ведет переговоры с представителями Онана. Тен Хагу нравится игра вратаря ногами, «Интер» может потребовать 70 млн евро
«Манчестер Юнайтед» контактирует с агентами Андре Онана.
Английский клуб связался с представителями вратаря «Интера» относительно возможного перехода в «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг знает способности Онана, поскольку тренировал его в «Аяксе».
Специалисту нравится, что голкипер умеет пасовать и играть ногами.
Контракт Онана и «Интера» рассчитан до 2027 года. Предполагается, что итальянский клуб может запросить 70 миллионов евро за трансфер футболиста.
Здорово рискнули и сыграли вдолгую, да
Правда на смену некого брать, Викарио в ТТХ уехал. Разве-что грузин из Валенсии, но то не дёшево будет.
Команда на 5 месте по xGA, к 10 месту ближе чем к третьему. Пропустили сильно меньше чем должны были. При такой игре лучше в полевых вложиться в трансфер