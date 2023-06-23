«МЮ» ведет переговоры с представителями Онана. Тен Хагу нравится игра вратаря ногами, «Интер» может потребовать 70 млн евро

«Манчестер Юнайтед» контактирует с агентами Андре Онана.

Английский клуб связался с представителями вратаря «Интера» относительно возможного перехода в « ».

Отмечается, что главный тренер манкунианцев знает способности Онана, поскольку тренировал его в «Аяксе».

Специалисту нравится, что голкипер умеет пасовать и играть ногами.

Контракт Онана и « » рассчитан до 2027 года. Предполагается, что итальянский клуб может запросить 70 миллионов евро за трансфер футболиста.