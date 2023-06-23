«МЮ» ведет переговоры с представителями Онана. Тен Хагу нравится игра вратаря ногами, «Интер» может потребовать 70 млн евро

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» контактирует с агентами Андре Онана.

Английский клуб связался с представителями вратаря «Интера» относительно возможного перехода в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг знает способности Онана, поскольку тренировал его в «Аяксе».

Специалисту нравится, что голкипер умеет пасовать и играть ногами.

Контракт Онана и «Интера» рассчитан до 2027 года. Предполагается, что итальянский клуб может запросить 70 миллионов евро за трансфер футболиста.

34 комментария

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azt3c14
Неплохо так Интер взял бесплатно камерунца.Рынок конечно перегрет
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wolkov
Ответ Никита Самарин
В игре ногами Онана конечно овер топ (в финале ЛЧ, отдавал передачи между линиями лучше защитников), но на линии Де Хеа сильнее.
последние пару лет де хея и на линии хуже онаны, говорю как болела мю
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ CriminalJoint62
При всем уважении, черные вратари слабые. Лучше Хендерсона вернуть.
По стате отличный вратарь, как и Меньян, например. Все лучше, чем архаичный Де Хея, который всю жизнь только на ленточке был хорош, а сейчас и этого не может и постоянно допускает глупые ошибки. А вот что некоторые в Хендерсоне нашли - вообще не понимаю. Форест - его уровень.
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Токсик
За 50 договорятся
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wolkov
70 - с потолка цифра, раньше про полтинник писали
+7
-3
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Александр Колосов
Уже после матча с Севильей было понятно, что Де Хеа на выход, возможно даже бесплатно. В запасе держать игрока с такой личкой, который не нужен тренеру, это расточительство.
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Антон Локтев
Ответ Никита Самарин
В игре ногами Онана конечно овер топ (в финале ЛЧ, отдавал передачи между линиями лучше защитников), но на линии Де Хеа сильнее.
Лучше купить вратаря, которые подходит под стиль игры и сможет атаки развивать благодаря точным пасам, нежели кипера, от которого только и ждешь игру на ленте
+3
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King_X
Ответ azt3c14
Неплохо так Интер взял бесплатно камерунца.Рынок конечно перегрет
Интер закрыл глаза на то, что он был отстранён на время
Здорово рискнули и сыграли вдолгую, да
+3
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Аморалинни
Ответ DavidRobertJosephBeckham
По стате отличный вратарь, как и Меньян, например. Все лучше, чем архаичный Де Хея, который всю жизнь только на ленточке был хорош, а сейчас и этого не может и постоянно допускает глупые ошибки. А вот что некоторые в Хендерсоне нашли - вообще не понимаю. Форест - его уровень.
Интересно, сколько Давиду надо тащить мертвяков, чтобы слепые фанаты МЮ это заметили?
+3
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Anar Ali
Ответ CriminalJoint62
При всем уважении, черные вратари слабые. Лучше Хендерсона вернуть.
Меньян и Онана нервно курят в сторонке
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Белочка Радимова
А он видел как играет ногами Песьяков?
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Vlados 86
60+ млн норм. 70 вообще хорошо.
Правда на смену некого брать, Викарио в ТТХ уехал. Разве-что грузин из Валенсии, но то не дёшево будет.
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Никита Самарин
В игре ногами Онана конечно овер топ (в финале ЛЧ, отдавал передачи между линиями лучше защитников), но на линии Де Хеа сильнее.
+1
-1
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Denis Nikitin
За 70 млн он ногами и голы забивать должен.
Команда на 5 месте по xGA, к 10 месту ближе чем к третьему. Пропустили сильно меньше чем должны были. При такой игре лучше в полевых вложиться в трансфер
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<~Inter~>
Ответ wolkov
ну, поживем - увидим, если мю покупает маунта за 55-60 и онану за 70, то больше денех на то нема, поэтому думаю будут скидывать до полтинника. кстати, прочитал, что представители онаны в манчестере уже
Так Маротта не пойдет на уступки. Достаточно вспомнить как он продавал Погба в МЮ
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wolkov
Ответ <~Inter~>
50 только англичане писали, которые и Бареллу в Ньюкасл продали. В Италии ни один нормальный источник не называл цену меньше 60
ну, поживем - увидим, если мю покупает маунта за 55-60 и онану за 70, то больше денех на то нема, поэтому думаю будут скидывать до полтинника. кстати, прочитал, что представители онаны в манчестере уже
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mr.snooker
Ответ wolkov
70 - с потолка цифра, раньше про полтинник писали
50 в фунтах 🤡
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<~Inter~>
Ответ wolkov
70 - с потолка цифра, раньше про полтинник писали
50 только англичане писали, которые и Бареллу в Ньюкасл продали. В Италии ни один нормальный источник не называл цену меньше 60
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Ilya Petrov
Учитывая нынешние цены, 70 лямов за Онану вполне норм сумма (хотя конечно дорого). Человек не вчера заиграл и многим запомнился, как часть того самого последнего прекрасного Аякса. А Интер можно ещё раз похвалить за отличную трансферную политику.
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BZB
Был бы крутой трансфер для Интера.
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stanvixx
Ответ Белочка Радимова
А он видел как играет ногами Песьяков?
Так он вообще полматча в центре поля играет 😂
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Чёрный тюльпан
Ответ Denis Nikitin
За 70 млн он ногами и голы забивать должен. Команда на 5 месте по xGA, к 10 месту ближе чем к третьему. Пропустили сильно меньше чем должны были. При такой игре лучше в полевых вложиться в трансфер
На воротах ветеран Хитон стоять будет или сырой Коварж?
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Любезный Коссутий
Ответ Vlados 86
60+ млн норм. 70 вообще хорошо. Правда на смену некого брать, Викарио в ТТХ уехал. Разве-что грузин из Валенсии, но то не дёшево будет.
обмен на ДДХ, с доплатой в 30 мегаевро 👍
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Любезный Коссутий
50+5 бонусами - нормально будет
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Cheldon
Андре Онана предпочитает играть ногами потому, что руки у парня частенько заняты. Об этом Эрик в курсе ещё с Аякса, но коуча эта «манера» голкипера «вести игру» не пугает. Андре сейчас отличается от Давида в лучшую сторону потому, что уважаемый ветеран в последнее время сильно сдал, и не может играть уже «не рукой, не ногой».
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