«Интер» может подписать Зоммера, Льориса или Наваса в случае ухода Онана

«Интер» рассматривает трех кандидатов на случай, если Андре Онана уйдет.

Клуб может арендовать вратаря «Баварии» , а также подписать либо вратаря « » , либо , который вернулся в « » после аренды в «Ноттингем Форест».

Ранее стало известно, что Онана может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 50 млн евро и бонусы.