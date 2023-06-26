«Интер» может подписать Зоммера, Льориса или Наваса в случае ухода Онана
«Интер» рассматривает трех кандидатов на случай, если Андре Онана уйдет.
Клуб может арендовать вратаря «Баварии» Яна Зоммера, а также подписать либо вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса, либо Кейлора Наваса, который вернулся в «ПСЖ» после аренды в «Ноттингем Форест».
Ранее стало известно, что Онана может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 50 млн евро и бонусы.
Так не годится.
Понятно нужны бабки, ок.
Но у вас же бесполезный Лапушара есть. Продайте его уже наконец. Сразу закроете все вопросы по составу и деньгам на год вперед. Все равно он нулёвый, и замену найдете без проблем.
А то вы его уже 3 года никак продать не можете.
Красный ценник на него повесьте в конце концов. После ЧМ и ЛЧ это уместно.