«Интер» может подписать Зоммера, Льориса или Наваса в случае ухода Онана

Теги Бавария ПСЖ Интер премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Уго Льорис Ян Зоммер Кейлор Навас Андре Онана Футбол

«Интер» рассматривает трех кандидатов на случай, если Андре Онана уйдет.

Клуб может арендовать вратаря «Баварии» Яна Зоммера, а также подписать либо вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса, либо Кейлора Наваса, который вернулся в «ПСЖ» после аренды в «Ноттингем Форест».

Ранее стало известно, что Онана может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 50 млн евро и бонусы.

18 комментариев

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Peter Parker
Надежный план. Продать 27 летнего, чтобы на смену ему выбирать из 34 и 36 летних
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Coodesnik
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
для вратаря, возраст не проблема
тогда чем плох Ханданович? Все равно с возрастом и реакция хуже и движения уже не те.
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Coodesnik
это все очень печально( а кого то по моложе нельзя?
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Almaz KENZHEBEKOV
может Буффона на пару сезонов?
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Peter Parker
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
для вратаря, возраст не проблема
Да, вообще не проблема. Рефлексы, восстановление, травматичность, последующая возможная продажа.
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Vlados 86
Жесть. Дед Ханданович не хуже любого из них.
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Милан137
Особенно Льорис впечатляет 🤦‍♂️ ...
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Дмитрий Бобко
Ответ Peter Parker
Надежный план. Продать 27 летнего, чтобы на смену ему выбирать из 34 и 36 летних
В этом весь Интер. Китайцы все отжимают себе. Брозо продали, Онану тоже. Кто следующий?!
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arajanarm
Лучше молодого Карнезаки взять
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photo fuct
верните Тольдо
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dr. cage
Все кроме дырявого Льориса сильнее Онины..
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Palacio8
Как можно такого вратаря продать?! Понятно, что деньги нужны, но кого они найдут с такой игрой ногами и на ленточке? С таким успехом можно Кордаца оставить основным, ничем не хуже представленного выбора.
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Рука Ноги
А, чё, с Буффоном не связывались?
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Е.Р.
Смысл продавать Ананидзе, если в качестве замены эти трое?
Так не годится.
Понятно нужны бабки, ок.
Но у вас же бесполезный Лапушара есть. Продайте его уже наконец. Сразу закроете все вопросы по составу и деньгам на год вперед. Все равно он нулёвый, и замену найдете без проблем.
А то вы его уже 3 года никак продать не можете.
Красный ценник на него повесьте в конце концов. После ЧМ и ЛЧ это уместно.
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obid
Навас топ вариант
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