«МЮ» и «Интер» близки к договоренности о 55 млн евро за Онана. Личный контракт уже согласовали – либо на 5 лет, либо по схеме «4+1»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» о трансфере Андре Онана.

Как пишет De Telegraaf со ссылкой на источники в «Ман Юнайтед», клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего голкипера примерно за 55 миллионов евро.

Об условиях личного контракта с Онана уже договорились – он подпишет контракт либо на 5 лет, либо по схеме «4+1».

Онана бесплатно присоединился к «Интеру» летом 2022 года после истечения срока контракта с «Аяксом». В минувшем сезоне он сыграл 41 матч за «нерадзурри» во всех турнирах (19 из них – на ноль) и пропустил 36 голов.

Полную статистику 27-летнего вратаря можно найти здесь.

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44 комментария

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Streetbor
наконец-то в МЮ появится разноплановый вратарь, а не узкой специализации.
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Мансур Мадаев
Ответ Нголо Щербатски
Онана лучший голкипер в мире, в Интере пропускал очень мало. С Вараном и Личей пропустит максимум 10-14 мячей в АПЛ
всё кто переходят в мю лучшие, но почему то потом сдуваются быстро
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RedDevil1909
Ответ Амин Чич
Отличный вратарь! Но все равно не пойму, что стало с вратарскими школами Англии и Италии, во всех их топ командах стоят иностранцы!?
ладно Италия(кстати там и сейчас немало добротных вратарей) но какая к черту вратарская школа в Англии)
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BZB
Жалко отпускать такого харизматичного кипера, но надеемся, что деньгами распорядятся с умом. Пока трансферы и планы Интера радуют.
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Газонокосильщик Хави
Ну как многие и предсказывали. Сошлись на 55
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Redsfan
Ответ Амин Чич
Отличный вратарь! Но все равно не пойму, что стало с вратарскими школами Англии и Италии, во всех их топ командах стоят иностранцы!?
Английская школа никогда прям топовой по вратарям и не была. Либо была, но при царе горохе еще
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Born is the King
Ответ Мансур Мадаев
всё кто переходят в мю лучшие, но почему то потом сдуваются быстро
И помогают Мю вмещать 7 от Ливера. На самом деле стандартное шапкозакидательство от фанатов Мю.
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Амин Чич
Отличный вратарь! Но все равно не пойму, что стало с вратарскими школами Англии и Италии, во всех их топ командах стоят иностранцы!?
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Vlados 86
Ответ Амин Чич
Отличный вратарь! Но все равно не пойму, что стало с вратарскими школами Англии и Италии, во всех их топ командах стоят иностранцы!?
Какая школа в Англии? Лучший кипер за последние лет 40 - это косячник Симэн.
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Stewart D.
Ответ Амин Чич
Отличный вратарь! Но все равно не пойму, что стало с вратарскими школами Англии и Италии, во всех их топ командах стоят иностранцы!?
С каких пор в Англии есть вратарской школа, которую можно сравнивать с итальянской?
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Амин Чич
Ответ che kaif
Лига чемпионов› ПСЖ 3 Окончен 27.09.17 0 Бавария Д. Алвес 2’ Э. Кавани 31’ Неймар 63 видишь тут победу с трешкой Нойерну?
да прими уже участь псж, ну не ваш это турнир! Если псж не может в двух матчах забить гол Баварии, то смысл вашего существования!?)))) До свидания молодой чел
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giant
Ответ Е.Р.
я вот хз. тезисно. допустим есть сферический клуб в вакууме. -Этому клубы нужны бабки -Этот клуб хочет сократить зарплатный фонд -Есть топовый вратарь на смешном окладе -Адекватной, и в то же время доступной для этого клуба замены данному вратарю нет -Есть игорёк, который только в Финале ЧМ вышел на замену, отыграл 17 минут и запорол ТРИ!!!, КАРЛ!!!, момента -Этот же чудо-нап подтвердил свои чудо-скилы позже в Финале ЛЧ -Зарплата у этого чудо-напа для клуба очень существенная Внимание вопрос: кого продать этому бедному клубу, чтоб свести концы с концами? Незаменимого вратаря на дешманской зарплате, или вот такого изумительного напа на огромной личке, где замен ему на рынке хоть ### жуй. Я вот лично даже как-то теряюсь с ответом.
В данной ситуации самое ключевое это:
Этому клубу нужны деньги и кого продать?
Лукаку не продашь по той банальной причине,что он клубу не принадлежит. Можно лишь скинуть его ЗП. По Онане самый высокий прирост будет, т.к. пришел за 0 продается примерно за 55. Это 55 млн. чистой прибыли, которыми можно "сделать" все ТО.
Ну и я бы не идеализировал так Онану и не принимал бы так Лукаку. Да, Онана шикарен в игре ногами + кошачья пластика и реакция. Но у него были неоднократные ошибки на выходах, где просто везло что либо плдчищали, либо не забивали - иначе это легло бы файлами на его резюме.
С другой стороны Лукаку - при всей своей кажущейся деревянном и в ключевых матчах, он очень хорош (когда в приемлемой форме) в играх с середняками и аутсайдерами, а в чемпионате это все же львиная доля матчей. Его вклад в скцвдеето именно с такими командами бесценен. И найти такого плана форварда для клуба , какторый, как Вы пишите, нуждается в деньгах за цену в районе 40 млн очень проблематично.
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Black Wind
Закутит в Манчестере
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che kaif
Ответ Амин Чич
Ну для победы над псж в воротах и лыжник сойдет
Лига чемпионов›

ПСЖ
3
Окончен
27.09.17
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Бавария

Д. Алвес 2’
Э. Кавани 31’
Неймар 63

видишь тут победу с трешкой Нойерну?
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ман сити фейк
Ответ Бухгалтер2021
манчестерские мешки в деле
С какого года Юнайтед Оф Манчестер стал мешком?
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Е.Р.
Ответ Самозанятый
Ответ простой, смотрите не только ЧМ, и многое станет понятнее.
Финал ЛЧ еще смотрел. Выступил на все деньги. Молодец. Золотым Мячем по голове этому господину.
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Redsfan
Ответ Амин Чич
Отличный вратарь! Но все равно не пойму, что стало с вратарскими школами Англии и Италии, во всех их топ командах стоят иностранцы!?
Английская школа никогда прям топовой по вратарям и не была. Либо была, но при царе горохе еще.

А так в том же Наполи итальянский вратарь, в Ттх перешел итальянец, за ПСЖ стоит итальянец
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giant
Ответ Амин Чич
Отличный вратарь! Но все равно не пойму, что стало с вратарскими школами Англии и Италии, во всех их топ командах стоят иностранцы!?
Мне кажется с вратарской (именно от слова вратарь) школой Италии ничего не произошло. Просто поменялись требования к вратарям - теперь это полевой игрок, с качественной иной ногами. Итальянская школа консервативна и не идёт в ногу с временем, там готовят хороших вратарей "на ленточке" их и сейчас много в клубах серии А, но многие из них плохо обучены игре ногами и теряются из-за этого под высоким пресингом, что является нынешним трендом
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Мансур Мадаев
Ответ Колено решфорда
Ты футбол иногда хоть включай, чтобы выводы делать, Мансур. Каземиро топ-1 опорник АПЛ, наряду с Родри. Варан с Лисандро - отличная связка центральных защитников.
Каземиро топ по фолам
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Колено решфорда
Ответ Мансур Мадаев
Каземиро и делает что получает красные, он не успевает за быстрыми ногами, варан не о чём пока что, остальные двое нормально
Ты футбол иногда хоть включай, чтобы выводы делать, Мансур. Каземиро топ-1 опорник АПЛ, наряду с Родри. Варан с Лисандро - отличная связка центральных защитников.
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Мансур Мадаев
Ответ Колено решфорда
Фернандеш, Каземиро, Лисандро, Варан, Эриксен
Каземиро и делает что получает красные, он не успевает за быстрыми ногами, варан не о чём пока что, остальные двое нормально
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Колено решфорда
Ответ Мансур Мадаев
всё кто переходят в мю лучшие, но почему то потом сдуваются быстро
Фернандеш, Каземиро, Лисандро, Варан, Эриксен
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Е.Р.
Ответ Vlados 86
Напов на рынке очень мало. Это реально дефицит, о чём даже Маротта упоминал. Кто сейчас сходу может Лаутаро заменить, при этом будет стоить не больше условных 30 млн и не старпер ?
а вратарей много? риск замены и там, и там.
Только значимость Онаны очевидна, а значимость Мартинеса мягко скажем спорная.
Вроде Лукаку продлевают. Уже есть Тюрам. Есть Скамакка, Дибала. Кому-то нравиться Опенда. Балогун в конце концов. Почему-то Милан нашел себе Чуквезу какую-то невероятную за 25, а вот Интер прям не может себе напа за 30-40 найти. Ретеги пожалуйста. 1 в 1 Лапушаро. Просто кол в кол. 20 лямов цена.
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ПравдоРуб
Ответ Мансур Мадаев
всё кто переходят в мю лучшие, но почему то потом сдуваются быстро
Так было последние 10 лет (не считая Бруну) но надеюсь с Тен Хагом это измениться
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Акира_1
Может Интер теперь наскребет деньги на своего главного фанаты, который только за них играть хочет?
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