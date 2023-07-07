«МЮ» и «Интер» близки к договоренности о 55 млн евро за Онана. Личный контракт уже согласовали – либо на 5 лет, либо по схеме «4+1»
«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» о трансфере Андре Онана.
Как пишет De Telegraaf со ссылкой на источники в «Ман Юнайтед», клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего голкипера примерно за 55 миллионов евро.
Об условиях личного контракта с Онана уже договорились – он подпишет контракт либо на 5 лет, либо по схеме «4+1».
Онана бесплатно присоединился к «Интеру» летом 2022 года после истечения срока контракта с «Аяксом». В минувшем сезоне он сыграл 41 матч за «нерадзурри» во всех турнирах (19 из них – на ноль) и пропустил 36 голов.
Полную статистику 27-летнего вратаря можно найти здесь.
Этому клубу нужны деньги и кого продать?
Лукаку не продашь по той банальной причине,что он клубу не принадлежит. Можно лишь скинуть его ЗП. По Онане самый высокий прирост будет, т.к. пришел за 0 продается примерно за 55. Это 55 млн. чистой прибыли, которыми можно "сделать" все ТО.
Ну и я бы не идеализировал так Онану и не принимал бы так Лукаку. Да, Онана шикарен в игре ногами + кошачья пластика и реакция. Но у него были неоднократные ошибки на выходах, где просто везло что либо плдчищали, либо не забивали - иначе это легло бы файлами на его резюме.
С другой стороны Лукаку - при всей своей кажущейся деревянном и в ключевых матчах, он очень хорош (когда в приемлемой форме) в играх с середняками и аутсайдерами, а в чемпионате это все же львиная доля матчей. Его вклад в скцвдеето именно с такими командами бесценен. И найти такого плана форварда для клуба , какторый, как Вы пишите, нуждается в деньгах за цену в районе 40 млн очень проблематично.
ПСЖ
3
Окончен
27.09.17
0
Бавария
Д. Алвес 2’
Э. Кавани 31’
Неймар 63
видишь тут победу с трешкой Нойерну?
А так в том же Наполи итальянский вратарь, в Ттх перешел итальянец, за ПСЖ стоит итальянец
Только значимость Онаны очевидна, а значимость Мартинеса мягко скажем спорная.
Вроде Лукаку продлевают. Уже есть Тюрам. Есть Скамакка, Дибала. Кому-то нравиться Опенда. Балогун в конце концов. Почему-то Милан нашел себе Чуквезу какую-то невероятную за 25, а вот Интер прям не может себе напа за 30-40 найти. Ретеги пожалуйста. 1 в 1 Лапушаро. Просто кол в кол. 20 лямов цена.