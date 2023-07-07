«МЮ» и «Интер» близки к договоренности о 55 млн евро за Онана. Личный контракт уже согласовали – либо на 5 лет, либо по схеме «4+1»

«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» о трансфере Андре Онана.

Как пишет De Telegraaf со ссылкой на источники в « », клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего голкипера примерно за 55 миллионов евро.

Об условиях личного контракта с Онана уже договорились – он подпишет контракт либо на 5 лет, либо по схеме «4+1».

бесплатно присоединился к « » летом 2022 года после истечения срока контракта с «Аяксом». В минувшем сезоне он сыграл 41 матч за «нерадзурри» во всех турнирах (19 из них – на ноль) и пропустил 36 голов.

Полную статистику 27-летнего вратаря можно найти здесь.