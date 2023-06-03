Льорис хочет уйти из «Тоттенхэма»: «Это конец эпохи. Посмотрю, какие варианты доступны»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Уго Льорис Футбол

Уго Льорис надеется провести следующий сезон не в «Тоттенхэме».

«Мы подходим к важному моменту – и я, и клуб. Это конец эпохи. Я бы хотел делать что-то другое, так что собираюсь посмотреть, какие варианты доступны.

Но я не могу забывать о том, что по контракту у меня еще год, и в футболе сложно предсказать, что будет дальше», – сказал капитан «Тоттенхэма».

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10 комментариев

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romanisti89
Ответ Луизао фром мексика
худший вратарь в истории Франции
при этом чемпион мира, серебряный призер чм и евро
+30
-1
+29
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AsperChelsea
Ответ Луизао фром мексика
худший вратарь в истории Франции
Ничего подобного!
+10
-2
+8
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Александр Смирнов
Динамо Москва.

Там полная жопа с вратарями. Поставь хоть Карриуса в раму - все лучше будет
+2
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+2
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Экочёрт 4000
Уже не ловит ничего
Пора прощаться
0
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Direct free kick
Ещё не ушёл?
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Marcus-light
Ответ Луизао фром мексика
худший вратарь в истории Франции
Ну и глупость. Кто ж в лучших, Бартез что ли?)
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