Льорис хочет уйти из «Тоттенхэма»: «Это конец эпохи. Посмотрю, какие варианты доступны»

Уго Льорис надеется провести следующий сезон не в «Тоттенхэме».

«Мы подходим к важному моменту – и я, и клуб. Это конец эпохи. Я бы хотел делать что-то другое, так что собираюсь посмотреть, какие варианты доступны.

Но я не могу забывать о том, что по контракту у меня еще год, и в футболе сложно предсказать, что будет дальше», – сказал капитан « ».

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