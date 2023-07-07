«Интер» начал переговоры с «Баварией» по Зоммеру. Миланцы могут купить его вместе с Трубиным

«Интер» может приобрести двух вратарей, если Андре Онана будет продан этим летом.

Как сообщает инсайдер , миланцы начали переговоры с «Баварией», на которых обсуждается Ян Зоммер. Швейцарец готов перейти в Серию А.

Вместе с из « » 34-летний футболист возглавляет список целей «нерадзурри». « » рассматривает возможность подписания обоих игроков.

Зоммер в Бундеслиге-2022/23 провел за «Баварию» 19 матчей, за гладбахскую «Боруссию» – 10. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.