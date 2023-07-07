«Интер» начал переговоры с «Баварией» по Зоммеру. Миланцы могут купить его вместе с Трубиным

Теги Бавария Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Анатолий Трубин Фабрицио Романо Футбол

«Интер» может приобрести двух вратарей, если Андре Онана будет продан этим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланцы начали переговоры с «Баварией», на которых обсуждается Ян Зоммер. Швейцарец готов перейти в Серию А.

Вместе с Анатолием Трубиным из «Шахтера» 34-летний футболист возглавляет список целей «нерадзурри». «Интер» рассматривает возможность подписания обоих игроков.

Зоммер в Бундеслиге-2022/23 провел за «Баварию» 19 матчей, за гладбахскую «Боруссию» – 10. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Los Galácticos
Еще далеко не факт что Интер купит Трубина. Интер не тот клуб который разбрасывается деньгами как в АПЛ, а с президентом Шахтера вести переговоры очень тяжело он поставит ценник 40-50 млн и не отступит от него, сильно сомневаюсь что миланский клуб будет готов столько заплатить.
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+4
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dimamak10
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Бавария за швейцарца заплатила 9-10 млн и в контракте прописаны отступные в районе 9-10 млн. В свете ухода Онаны, достойная замена и Бавария завышать цену не станет, лишь захочет вернуть потраченные деньги
Хорошо бы в Интер перешел , не хочется чтоб под Нойером сидел
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Bayern Munich Mia San Mia
Бавария за швейцарца заплатила 9-10 млн и в контракте прописаны отступные в районе 9-10 млн. В свете ухода Онаны, достойная замена и Бавария завышать цену не станет, лишь захочет вернуть потраченные деньги
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Velirpa
Интер чует, где можно подъесть))
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a2wai
Зоммер выглядит как достойная замена, денег много не потребует.
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Алексей Гусев
сомневаюсь что вместе...Быстрей Зоммера за место Трубина, ибо палкин его не продаст за адекватные деньги.
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Фил Федотов
Ответ Los Galácticos
Еще далеко не факт что Интер купит Трубина. Интер не тот клуб который разбрасывается деньгами как в АПЛ, а с президентом Шахтера вести переговоры очень тяжело он поставит ценник 40-50 млн и не отступит от него, сильно сомневаюсь что миланский клуб будет готов столько заплатить.
У Турбина вроде контракт летом 24 года заканчивается…, ну если Шахтер захочет 50-ть евро, думаю тут не только мы не захотим его покупать за такую сумму…
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Алексей Гусев
Ответ Фил Федотов
У Турбина вроде контракт летом 24 года заканчивается…, ну если Шахтер захочет 50-ть евро, думаю тут не только мы не захотим его покупать за такую сумму…
а палкин захочет не меньше.
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Bayern Munich Mia San Mia
Ответ dimamak10
Хорошо бы в Интер перешел , не хочется чтоб под Нойером сидел
Как бы не вышло наоборот. Игровые навыки и умения Нойера - большая загадка. Длительная травма и возраст должны негативно повлиять на игру Мануэля. На месте боссов я бы уже сейчас всерьёз призадумался о омоложении вратарской линии. Неспроста в последние дни участились разговоры относительно молодого грузинского вратаря Георги Мамардашвили. Как говорится, без огня не бывает дыма
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Алексей Гусев
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Как бы не вышло наоборот. Игровые навыки и умения Нойера - большая загадка. Длительная травма и возраст должны негативно повлиять на игру Мануэля. На месте боссов я бы уже сейчас всерьёз призадумался о омоложении вратарской линии. Неспроста в последние дни участились разговоры относительно молодого грузинского вратаря Георги Мамардашвили. Как говорится, без огня не бывает дыма
в Баварии первый номер не немец? И тем более без опыта игр в БЛ?? Это прям серьезно так?
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