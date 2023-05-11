Саудовский клуб предложил Льорису контракт с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» вратарь зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Уго Льорис деньги Футбол

Уго Льорис может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Dialy Mail со ссылкой на The Times, вратарю «Тоттенхэма» направили предложение о трансфере предстоящим летом.

Неназванный саудовский клуб готов повысить игроку зарплату в 3 раза. В «Тоттенхэме» 36-летний голкипер зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Льориса с английским клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ француз провел 25 матчей, пропустив 39 мячей. Его статистику можно найти здесь

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12 комментариев

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Shadow1882
Жаль, что капитан последний матч закончил травмой и разгромом, но время пришло, увы...
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Артур Ганненко
Классный вариант, Льорис подсдал уже, время подзаработать и закончить карьеру
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Evgeniy 72
Ну вот и вариант для Кепы, даже можно не переезжать.
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Heisenberg
Ответ Evgeniy 72
Ну вот и вариант для Кепы, даже можно не переезжать.
А там ещё и тренерское место свободно.
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SHER KHAN
Ответ Alex Metallov
Да, Саудовцы умеют заманивать зеленью.
Таким темпом чемпионат саудитов может стать малым чм. Как свое время италянский дивизион.
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Alex Metallov
Да, Саудовцы умеют заманивать зеленью.
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Medium93
скатертью дорога,еп. давно уже не тащит(
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Олег Ринкевич
Ответ Alex Metallov
Да, Саудовцы умеют заманивать зеленью.
приятно другое - жмот Леви будет только зубами скрипеть теперь!
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Evgeniy 72
Ответ SHER KHAN
Таким темпом чемпионат саудитов может стать малым чм. Как свое время италянский дивизион.
Расцвет итальянского чемпионата был при лимите на трёх легионеров, то есть ситуация схожа только оберткой. Да, деньги у итальянцев тогда водились, но там ведь и школа тренеров была выдающейся, и классных доморощенных игроков хватало.
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