Саудовский клуб предложил Льорису контракт с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» вратарь зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю

Уго Льорис может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Dialy Mail со ссылкой на The Times, вратарю « » направили предложение о трансфере предстоящим летом.

Неназванный саудовский клуб готов повысить игроку зарплату в 3 раза. В «Тоттенхэме» 36-летний голкипер зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Льориса с английским клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне француз провел 25 матчей, пропустив 39 мячей. Его статистику можно найти здесь.