Саудовский клуб предложил Льорису контракт с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» вратарь зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю
Уго Льорис может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает Dialy Mail со ссылкой на The Times, вратарю «Тоттенхэма» направили предложение о трансфере предстоящим летом.
Неназванный саудовский клуб готов повысить игроку зарплату в 3 раза. В «Тоттенхэме» 36-летний голкипер зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю.
Контракт Льориса с английским клубом рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне АПЛ француз провел 25 матчей, пропустив 39 мячей. Его статистику можно найти здесь.
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