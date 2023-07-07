Швайнштайгер о Кейне: «Бавария» вряд ли заплатит столько, сколько потребует владелец «Тоттенхэма». Харри должен спросить себя, хочет ли он выиграть титул»

Теги Бавария Бастиан Швайнштайгер премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн деньги Футбол

Бастиан Швайнштайгер сомневается в том, что Харри Кейн перейдет в «Баварию».

Ранее сообщалось, что президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ведет переговоры о трансфере Кейна. Форвард «Тоттенхэма» имеет устную договоренность с «Баварией» и уже сообщил Томасу Тухелю о желании перейти в мюнхенский клуб.

«Бавария» ищет чистого форварда, такого, как Роберт Левандовски. Эрик Шупо-Мотинг недостаточно хорош для «Баварии», он больше подходит на роль плана «Б».

Конечно, «Бавария» хотела бы подписать Харри Кейна, но я также знаю, что это не тот клуб, который заплатит столько денег, сколько, возможно, потребует владелец «Тоттенхэма»!

[В «Баварии»] найдется тот, кто ударит кулаком по столу и скажет: «Нет, мы не заплатим так много». Но они точно ищут нападающего».

О том, подойдет ли Кейну Бундеслига

«Он даже похож на немца со своими светлыми волосами! Да, определенно, я думаю, это было бы здорово.

Что касается его самого, то он должен спросить себя, хочет ли он выиграть титул в своей карьере. Например, чемпионат или Лигу чемпионов. Я знаю, что ему нравится быть в окружении семьи и друзей, и Мюнхен – лучшее место для этого. Прекрасное место, чтобы жить со своей семьей, здесь безопасно.

Кроме того, опыт за границей, который я получил в «Манчестер Юнайтед», очень помог мне, я вырос как личность. И, конечно, с точки зрения футбола, у него была бы очень хорошая команда и тренер. Так что многое говорит в пользу этого», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в интервью talkSPORT.

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12 комментариев

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arspurs9
С одной стороны можно понять все разговоры про титулы, Кейн заслужил их как никто.
Но так же давно озвучивают и вторую точку зрения. Чемпионов Германии много. Лучший бомбардир АПЛ - 1. Тут нужно подумать, что лучше из этого. Несколько чашек там, где все есть? Или может звание главного бомбардира Англии в истории?
Тут уже каждому свое.
+6
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Очки Дани Алвеса
А схренали для Баварии какие-то финансовые льготы от других клубов? Хочешь подписать - плати. Это не Горецок с внутреннего рынка за 15 миллионов ежегодно тырить, это мировая звезда, которая должна заполнить ваше пустое поле на позиции ФРВ. Боюсь, Бастиану пора рассказать, что, даже несмотря на его бытность легендой Баварии, если дорогое вино стоит свою цену, то оно стоит так и для баварцев, и для лондонцев, и для выходцев с Непала.
+7
-1
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Этот Райола хочет денег
"Он даже похож на немца со своими светлыми волосами"- ох Швайни, боюсь аукнется тебе эта фраза! Припишут и расизм, и национализм и экстремизм...
+5
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жирный кот
титул чемпиона бундеслиги с баварией это фантик, давно уже девальвировашийся
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Очки Дани Алвеса
Ответ arspurs9
С одной стороны можно понять все разговоры про титулы, Кейн заслужил их как никто. Но так же давно озвучивают и вторую точку зрения. Чемпионов Германии много. Лучший бомбардир АПЛ - 1. Тут нужно подумать, что лучше из этого. Несколько чашек там, где все есть? Или может звание главного бомбардира Англии в истории? Тут уже каждому свое.
Думаю, речь про позитивный опыт. Ты можешь провести 270 миллионов свиданий, попасть в книгу рекордов Гинесса. Но если ни с одной не склеится дальше свидания, ты, наверняка, будешь расстроен.
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Руслан Краюшкин
Харри должен остаться в АПЛ
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che kaif
зачем Кейну никому ненужная салатница? он ее может и в 40 лет приехать взять с бавар проектом. щас время установить рекорд в апл на все Времена
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Flavius
Зачем Кейну салатница?
От победы в Бундеслиге даже Боруссия шарахается, как от чумы ))
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i-volk
Ответ Этот Райола хочет денег
"Он даже похож на немца со своими светлыми волосами"- ох Швайни, боюсь аукнется тебе эта фраза! Припишут и расизм, и национализм и экстремизм...
Так англосаксы - германские племена. Рыжие бритиши и немцы - родственные народы без всякого экстремизма.
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Evgeniy Bagel
Ответ arspurs9
С одной стороны можно понять все разговоры про титулы, Кейн заслужил их как никто. Но так же давно озвучивают и вторую точку зрения. Чемпионов Германии много. Лучший бомбардир АПЛ - 1. Тут нужно подумать, что лучше из этого. Несколько чашек там, где все есть? Или может звание главного бомбардира Англии в истории? Тут уже каждому свое.
тут речь больше о лч,а не про титулы внутри страны
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Talgat Ergeshov
Ответ arspurs9
С одной стороны можно понять все разговоры про титулы, Кейн заслужил их как никто. Но так же давно озвучивают и вторую точку зрения. Чемпионов Германии много. Лучший бомбардир АПЛ - 1. Тут нужно подумать, что лучше из этого. Несколько чашек там, где все есть? Или может звание главного бомбардира Англии в истории? Тут уже каждому свое.
ну в любом случае и его рекорд могут побить через десяток лет,если он поставит,а он может остаться без единого титула)
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