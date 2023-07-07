Швайнштайгер о Кейне: «Бавария» вряд ли заплатит столько, сколько потребует владелец «Тоттенхэма». Харри должен спросить себя, хочет ли он выиграть титул»

Бастиан Швайнштайгер сомневается в том, что Харри Кейн перейдет в «Баварию».

Ранее сообщалось, что президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ведет переговоры о трансфере Кейна. Форвард «Тоттенхэма» имеет устную договоренность с «Баварией» и уже сообщил Томасу Тухелю о желании перейти в мюнхенский клуб.

« » ищет чистого форварда, такого, как Роберт Левандовски. Эрик Шупо-Мотинг недостаточно хорош для «Баварии», он больше подходит на роль плана «Б».

Конечно, «Бавария» хотела бы подписать , но я также знаю, что это не тот клуб, который заплатит столько денег, сколько, возможно, потребует владелец « »!

[В «Баварии»] найдется тот, кто ударит кулаком по столу и скажет: «Нет, мы не заплатим так много». Но они точно ищут нападающего».

О том, подойдет ли Кейну Бундеслига

«Он даже похож на немца со своими светлыми волосами! Да, определенно, я думаю, это было бы здорово.

Что касается его самого, то он должен спросить себя, хочет ли он выиграть титул в своей карьере. Например, чемпионат или Лигу чемпионов. Я знаю, что ему нравится быть в окружении семьи и друзей, и Мюнхен – лучшее место для этого. Прекрасное место, чтобы жить со своей семьей, здесь безопасно.

Кроме того, опыт за границей, который я получил в «Манчестер Юнайтед», очень помог мне, я вырос как личность. И, конечно, с точки зрения футбола, у него была бы очень хорошая команда и тренер. Так что многое говорит в пользу этого», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в интервью talkSPORT.