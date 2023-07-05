«Тоттенхэм» предложил Кейну контракт со значительным увеличением зарплаты. Харри не будет его подписывать до закрытия трансферного окна

«Тоттенхэм» готов заключить с Харри Кейном новый договор.

Как сообщает The Guardian, «шпоры» предложили форварду контракт, предусматривающий значительное увеличение зарплаты. Сейчас англичанин зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

Клуб по-прежнему не желает продавать своего лучшего бомбардира. Руководство считает, что Кейн сам в итоге придет к выводу, что лучше остаться, и потому не ведет переговоров о его трансфере.

Кейн не собирается подписывать с « » новый контракт как минимум до закрытия трансферного окна. Вариант с продлением договора есть, но утверждается, что он наименее вероятный. Скорее всего, игрок или уйдет этим летом за деньги, или уйдет бесплатно в 2024 году.

Кейн сказал Тухелю, что хочет перейти в «Баварию» ради победы в ЛЧ – для него это важнее денег (Bild)