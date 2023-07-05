«Тоттенхэм» предложил Кейну контракт со значительным увеличением зарплаты. Харри не будет его подписывать до закрытия трансферного окна

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» готов заключить с Харри Кейном новый договор.

Как сообщает The Guardian, «шпоры» предложили форварду контракт, предусматривающий значительное увеличение зарплаты. Сейчас англичанин зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

Клуб по-прежнему не желает продавать своего лучшего бомбардира. Руководство считает, что Кейн сам в итоге придет к выводу, что лучше остаться, и потому не ведет переговоров о его трансфере.

Кейн не собирается подписывать с «Тоттенхэмом» новый контракт как минимум до закрытия трансферного окна. Вариант с продлением договора есть, но утверждается, что он наименее вероятный. Скорее всего, игрок или уйдет этим летом за деньги, или уйдет бесплатно в 2024 году.

Кейн сказал Тухелю, что хочет перейти в «Баварию» ради победы в ЛЧ – для него это важнее денег (Bild)

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20 комментариев

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Куй Покагорячев
Освободите Харри
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Денис Давыдов
Ответ che kaif
вписать себя золотыми буквами в историю АПЛ Либо собрать мусорные салатницы?! выбор очевиден
Игрок за реальный топ клуб или за нелепый бестрофейник - тоже
+26
-5
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Rotick
Никуда он не уйдет, осенью заморосит дождик, у нового тренера пойдет игра, лч нет, можно готовится к матчам, тренироваться, он подпишет контрах, после нового года будут цепляется за 3-6… побьет рекорд Ширера
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BZB
Опять разведут старину Харри.
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Artuom Batishev
Ответ Айрат Ситдиков
Титул лучше, чем рекорд, который вскоре холланд побьет, например
С чего вы взяли, что Холанд надолго задержится в АПЛ?
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Кан и Баллак сидят в баре
Тут уже умники как "che kaif" писали,типа рекорд по голам и тд,а не мусорные салатницы... чего ж тогда мусорный кубок лиги хотя б не выйграл... такие специалисты, что не могу... Бундеслигу выигрывать тоже надо уметь, Дортмунд уже это показал... Человек к 30 годам хоть какой-то кубок или медаль хочет взять- нам ли его винить. Пусть переходит,уже всем всё доказал что мог.
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S. A.
Не понимаю, как можно хотеть остаться в Тоттенхэме. Побить рекорд Ширера можно в другой команде, выиграв попутно несколько клубных трофеев. Если он закончит карьеру с кучей рекордов, круто, но с одним Ауди капом? Такое себе. Для его карьеры уход необходим. Если Харри останется, то я не знаю...
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Чёрный тюльпан
Что-то Леви опередил мои прогнозы. Я думал, что он к середине осени контракт Кейну подсунет новый. В любом случае стратегия руководства ТТХ теперь ясна: не отпустят урагана, либо всячески будут палки в колёса Баварии пихать, а потом выставят перед Харри их виноватыми, что мол не сделали всё для его трансфера. На этой волне раздосадованному Кейну подсунут контракт на 210 тыс. фунтов в год вместо 200 годика на 4 с гарантией того, что вот следующим летом его точно отпустят за 80 млн., и по сути это ознаменует конец его карьеры.
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savik-A.M.
Ответ Куй Покагорячев
Освободите Харри
он сам все порешал когда последний длительный контракт подписал
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Айрат Ситдиков
Ответ che kaif
вписать себя золотыми буквами в историю АПЛ Либо собрать мусорные салатницы?! выбор очевиден
Титул лучше, чем рекорд, который вскоре холланд побьет, например
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Николай Корягин
Ответ che kaif
вписать себя золотыми буквами в историю АПЛ Либо собрать мусорные салатницы?! выбор очевиден
Зачем какие-то салатницы, когда уже есть Audi Cup
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вкус крабовых чипсов
Ответ S. A.
Не понимаю, как можно хотеть остаться в Тоттенхэме. Побить рекорд Ширера можно в другой команде, выиграв попутно несколько клубных трофеев. Если он закончит карьеру с кучей рекордов, круто, но с одним Ауди капом? Такое себе. Для его карьеры уход необходим. Если Харри останется, то я не знаю...
Согласен! Почему бы ему не перейти в английский клуб посильнее из тех кому нужен форвард? МЮ, Челси, Арсенал…
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ПравдоРуб
Ответ Айрат Ситдиков
Титул лучше, чем рекорд, который вскоре холланд побьет, например
Чтобы побить рекорд забтвая по 30 голов за сезон надо провести в АПЛ лет 8, думаю он столько не будет сидеть с Сити
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che kaif
Ответ Айрат Ситдиков
Титул лучше, чем рекорд, который вскоре холланд побьет, например
Холанд который вскоре может перейти в условный реал и ничего не побить
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Андрей
Ответ che kaif
вписать себя золотыми буквами в историю АПЛ Либо собрать мусорные салатницы?! выбор очевиден
история апл это зал славы апл, куда кейн никак не попадет.
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Mykytka
Ответ che kaif
вписать себя золотыми буквами в историю АПЛ Либо собрать мусорные салатницы?! выбор очевиден
Конечно, трофеи важнее.
А за 2-3 года и за ЛЧ можно побороться . Обидно быть одним из лучших фрв и без трофея.
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Футбол, хоккей итд
Ответ Куй Покагорячев
Освободите Харри
Скорее... Спасти безтрофейника Гарри....
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Shikari
Челси и Арсенал по сути без ЦФ играют, в МЮ есть Решфорд, но он очень нестабильный.

Кейн бы и хотел перейти в АПЛ и побить рекорд, но Леви никогда его не продаст конкуренту, хотя ТТХ и не конкурент этим командам
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Tiestorzn17
Harry Unchained (с) 2023
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