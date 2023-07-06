Ули Хенесс: «Кейн – дорогой, но наименее рискованный вариант. «Баварии» не нужны дополнительные аргументы, все в Европе знают, кто мы такие»

Ули Хенесс прокомментировал поиск «Баварией» центрального нападающего.

– Можете ли вы дать краткую оценку поискам «Баварии»? считается предпочтительным вариантом.

– Об этом ходят слухи. Конечно, Харри Кейн очень силен. Он уже почти десятилетие доказывает, что является топ-бомбардиром. С этой точки зрения выбор в пользу Харри наименее рискованный и открывает множество возможностей. Он также умеет создавать моменты партнерам и является невероятно опытным и умелым игроком.

Он умеет забивать и левой ногой, и правой, и головой – настоящий форвард. Это была бы надежная ставка, если бы все получилось.

Харри Кейну 29 лет, он дорогой. Но очевидно, что он мог бы сразу помочь «Баварии».

– Что делает «Баварию» привлекательной для Кейна?

– Это надо у него спрашивать. Но совершенно ясно, что « » по-прежнему является одним из лучших клубов Европы. Несмотря на то, что в чемпионов в последнее время не все получается, все в Европе знают, кто мы такие.

Все относятся к «Баварии» с огромным уважением. «Баварии» не нужны какие-либо дополнительные аргументы в ее пользу, – сказал почетный президент мюнхенцев.