Ули Хенесс: «Кейн – дорогой, но наименее рискованный вариант. «Баварии» не нужны дополнительные аргументы, все в Европе знают, кто мы такие»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Ули Хенесс Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Ули Хенесс прокомментировал поиск «Баварией» центрального нападающего.

– Можете ли вы дать краткую оценку поискам «Баварии»? Харри Кейн считается предпочтительным вариантом.

– Об этом ходят слухи. Конечно, Харри Кейн очень силен. Он уже почти десятилетие доказывает, что является топ-бомбардиром. С этой точки зрения выбор в пользу Харри наименее рискованный и открывает множество возможностей. Он также умеет создавать моменты партнерам и является невероятно опытным и умелым игроком.

Он умеет забивать и левой ногой, и правой, и головой – настоящий форвард. Это была бы надежная ставка, если бы все получилось.

Харри Кейну 29 лет, он дорогой. Но очевидно, что он мог бы сразу помочь «Баварии».

– Что делает «Баварию» привлекательной для Кейна?

– Это надо у него спрашивать. Но совершенно ясно, что «Бавария» по-прежнему является одним из лучших клубов Европы. Несмотря на то, что в Лиге чемпионов в последнее время не все получается, все в Европе знают, кто мы такие.

Все относятся к «Баварии» с огромным уважением. «Баварии» не нужны какие-либо дополнительные аргументы в ее пользу, – сказал почетный президент мюнхенцев.

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5 комментариев

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Алексей Ненахов
Идеальный вариант для Баварии как и для Реала , и подыгрывает и завершает отлично , в механизмы клубов впишется быстро
+11
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+11
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Тиджани Бабангида
Лучший из возможных для «Баварии»
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deadjoker
Конечно знают, но Леви бесплатно игроков не отдает :))
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Сикарио
Особенно это знают ребята с одной испанской провинции))
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Евгений Языченко
Ответ deadjoker
Конечно знают, но Леви бесплатно игроков не отдает :))
а разве они денег не предложили?
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