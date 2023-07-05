Кейн сказал Тухелю, что хочет перейти в «Баварию» ради победы в ЛЧ – для него это важнее денег (Bild)

Теги Бавария премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Тоттенхэм Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Харри Кейн обсудил с Томасом Тухелем возможный переход в «Баварию».

В мае главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель и тогдашний спортивный директор Хасан Салихамиджич прилетели в Лондон, чтобы пригласить в «Баваарию» двоих игроков – Харри Кейна и Деклана Райса. 

По информации Bild, встреча нападающего «Тоттенхэма» и тренера «Баварии» состоялась у игрока дома. Разговор с Тухелем произвел на Кейна большое впечатление, и нападающий заверил тренера, что готов переехать в Мюнхен. 

Кейн объяснил свою мотивацию для перехода в клуб Бундеслиги: он хочет выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы. По словам Харри, для него эта цель важнее денег. 

Ранее стало известно, что «Бавария» готовит трансферное предложение на сумму 93 миллиона евро, но «Тоттенхэм» намерен его отклонить. 

Статистику Кейна можно найти здесь

 

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49 комментариев

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Egor Aleksandrovich
отпустите уже его наконец
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Миндовг
Ответ Фан Рубина
Сомнительно, что Бавария выиграет что-то кроме внутренних турниров. Внешка - это им не плюшевых днищ в чемпионате одной команды катать.
А что внешка? 5:0 с Барселоной, 4:0 с Интером и 3:0 с ПСЖ. И это Бавария на спаде была с Чупо-Мотингом в нападении. Даже в таком состоянии Топ 2 в Мире
+27
-3
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Shadow1882
Журналист Билд, полагаю, прятался где-то за диваном в доме Кейна?
+21
-6
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Jovana Jovičić
Ответ Egorushka56
По кругу с окружением, наверно)
У Вас все так плохо с половой жизнью, что приходится писать свои фантазии на спортивном ресурсе?
+5
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Peter Parker
Ответ Shadow1882
Журналист Билд, полагаю, прятался где-то за диваном в доме Кейна?
Скорее Тухель рассказал кому-то, тот другому, а тот журналисту. Либо, цепочка еще короче
+5
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Расул Сабиров
Ответ Фан Рубина
Повезло.
8:2 с Барселоной это повезло 😂👍 чётко поржал
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Dexter Morgan
Вот интересно наблюдать за событиями, когда происходят трансферы. Но вот новости про слухи вообще бредовые. И это как бы уважаемое издание. Новости придумывают на ровном месте. Ну есть информация, что кто-то может куда-то перейти. Но зачем это подавать так, будто журналист прямо знает, что и как кто-то сказал кому-то что-то.
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Саша Пышкин
Харри... как же много он сделал для шпор, НО ТЕ ВСЁ РАВНО НЕ ХОТЯТ ЕГО ОТПУСКАТЬ
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Кейн молил Тухеля забрать его в Баварию, чтобы выиграть первый трофей в карьере к 30 годам. Перейдет в Баварию и уже может сразу рассказывать, что взял Бундеслигу.
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Jovana Jovičić
Ответ Vitto
На что готова поспорить?
Я, в случае поражения, готова оплатить билет на очный матч Црвены и Партизана, и двое суток гостиницы на одного человека в центре Белграда.

Если побеждаю - билет на матч Спартак - Зенит или Зенит - Спартак, и двое суток гостиницы в центре Питера/Москвы, в зависимости от того, где будет матч.
+2
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Расул Сабиров
Ответ Фан Рубина
Повезло.
случайности,случайно не случаются
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Vitto
Ответ Jovana Jovičić
> перейти в «Баварию» > ради победы в ЛЧ Это надо было делать лет 5 назад. Очевидно, что в ближайшие лет 5 Бавария не возьмет ЛЧ. Готова поспорить, что ближайшие 5 лет её брать будут англичане с испанцами, и, может быть, будет один сенсационный кубок.
На что готова поспорить?
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eftomolgy
Возможно Кейн даже кубку Германии обрадуется. Футболист такого калибра за всю жизнь пока ничего не выиграл!
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JOMART
МС, Реал, Бавария и четвертый с АПЛ реально сыграть в полуфинале ЛЧ 23-24. А там, как карта ляжет! удачи Кейну- заслужил!!?
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Jovana Jovičić
Ответ 113k
станет играть как в 2013 году, то МС клиент такой Баварии.
Это когда сразу два игрока клуба (Роббен и Рибери) играли на уровень золотого мяча?
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Расул Сабиров
Ответ Shadow1882
Журналист Билд, полагаю, прятался где-то за диваном в доме Кейна?
меня тоже этот вопрос всегда беспокоил, наконец то я нашёл ответ😂😂👍
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Улыбайся
Ответ Dexter Morgan
Вот интересно наблюдать за событиями, когда происходят трансферы. Но вот новости про слухи вообще бредовые. И это как бы уважаемое издание. Новости придумывают на ровном месте. Ну есть информация, что кто-то может куда-то перейти. Но зачем это подавать так, будто журналист прямо знает, что и как кто-то сказал кому-то что-то.
Ну допустим , условный электрик на Зебенер Штрассе менял лампочку в кабинете Хасана и стал случайным свидетелем разговора Браццо и Неппе по поводу переговоров с Кейном в Лондоне и слил за вознограждение эту инфу Бильду.
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Антон Круть
Ответ Jovana Jovičić
Я, в случае поражения, готова оплатить билет на очный матч Црвены и Партизана, и двое суток гостиницы на одного человека в центре Белграда. Если побеждаю - билет на матч Спартак - Зенит или Зенит - Спартак, и двое суток гостиницы в центре Питера/Москвы, в зависимости от того, где будет матч.
Хороший спор, но - ждать 5 лет возможного его окончания, это слишком))
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liv6
современное рабовладельчество
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Vitto
Ответ Jovana Jovičić
Я, в случае поражения, готова оплатить билет на очный матч Црвены и Партизана, и двое суток гостиницы на одного человека в центре Белграда. Если побеждаю - билет на матч Спартак - Зенит или Зенит - Спартак, и двое суток гостиницы в центре Питера/Москвы, в зависимости от того, где будет матч.
Не мой спор.
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Egorushka56
Ответ Vitto
На что готова поспорить?
По кругу с окружением, наверно)
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Ебздрогыч
Выиграть ЛЧ? Он хочет предать ДНК Тоттенхэма!
ДНК Леви.
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Расул Сабиров
Ответ Фан Рубина
В 2020, собственно, всё получилось случайно.
а кто тебе это сказал
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Фан Рубина
Ответ Расул Сабиров
случайности,случайно не случаются
В 2020, собственно, всё получилось случайно.
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bangura00
Молодец Кейн!
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