Кейн сказал Тухелю, что хочет перейти в «Баварию» ради победы в ЛЧ – для него это важнее денег (Bild)
Харри Кейн обсудил с Томасом Тухелем возможный переход в «Баварию».
В мае главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель и тогдашний спортивный директор Хасан Салихамиджич прилетели в Лондон, чтобы пригласить в «Баваарию» двоих игроков – Харри Кейна и Деклана Райса.
По информации Bild, встреча нападающего «Тоттенхэма» и тренера «Баварии» состоялась у игрока дома. Разговор с Тухелем произвел на Кейна большое впечатление, и нападающий заверил тренера, что готов переехать в Мюнхен.
Кейн объяснил свою мотивацию для перехода в клуб Бундеслиги: он хочет выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы. По словам Харри, для него эта цель важнее денег.
Ранее стало известно, что «Бавария» готовит трансферное предложение на сумму 93 миллиона евро, но «Тоттенхэм» намерен его отклонить.
Статистику Кейна можно найти здесь.
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