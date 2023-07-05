Кейн сказал Тухелю, что хочет перейти в «Баварию» ради победы в ЛЧ – для него это важнее денег (Bild)

Харри Кейн обсудил с Томасом Тухелем возможный переход в «Баварию».

В мае главный тренер мюнхенской команды и тогдашний спортивный директор Хасан Салихамиджич прилетели в Лондон, чтобы пригласить в «Баваарию» двоих игроков – и Деклана Райса.

По информации Bild, встреча нападающего « » и тренера «Баварии» состоялась у игрока дома. Разговор с Тухелем произвел на Кейна большое впечатление, и нападающий заверил тренера, что готов переехать в Мюнхен.

Кейн объяснил свою мотивацию для перехода в клуб Бундеслиги: он хочет выиграть чемпионов в ближайшие годы. По словам Харри, для него эта цель важнее денег.

Ранее стало известно, что « » готовит трансферное предложение на сумму 93 миллиона евро, но «Тоттенхэм» намерен его отклонить.

Статистику Кейна можно найти здесь.