Шунин о «Динамо» при Йокановиче: «На тренировках иногда был балаган. Это никому не нравилось»

Антон Шунин высказался о ситуации в «Динамо» при Славише Йокановиче.

«Мы же говорим про меня, я бы не хотел переходить на то, как у кого-то что-то не получалось. Я считаю, что должен делать хорошо свою работу, выкладываться по максимуму для команды. Если каждый будет на своей позиции работать так же, пахать и молчать, то дальше уже тренер будет отвечать за всю команду. Я должен быть примером для остальных, выполнять все, что от меня требуется.

Да, у нас были разговоры. Был даже момент на занятии, когда команда не очень хорошо тренировалась, Йоканович остановил всех и сказал: «Вот есть Смолов, Паршивлюк и , плюс капитан Фомин. Если они вам что-то говорят, вы должны не пререкаться и слушать их. Даже если вы с чем-то не согласны, нужно выкладываться и молчать».

У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Это никому не нравилось, это влияет на эффективность. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные — нет. В следующем сезоне нам нужен другой результат, мы все стали старше на год и опытнее.

Поймал себя на мысли: время очень быстро идет, а у меня после каждого прошедшего сезона остается неудовлетворение. Я понимаю, что времени на то, чтобы выиграть трофей, все меньше и меньше», – сказал вратарь «Динамо».

Йоканович покинул московский клуб в мае. «Динамо» в минувшем сезоне стало 9-м в таблице Мир .

Лещук о Йокановиче: «Не прощался, написал в чат – это неуважение к игрокам. При нем «Динамо» показывало скучный непонятный футбол, сейчас нам за неделю все объяснили»

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