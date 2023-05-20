Лещук о Йокановиче: «Не прощался, написал в чат – это неуважение к игрокам. При нем «Динамо» показывало скучный непонятный футбол, сейчас нам за неделю все объяснили»

Игорь Лещук упрекнул Славишу Йокановича, уволенного с поста главного тренера «Динамо».

– Йоканович попрощался сам?

– Никто не прощался, узнали об отставке из СМИ. В чат написал сообщение, что уходит. Даже вроде не выходил из чата. Это неуважение к игрокам, проработали год. Можно было прийти и пожать руку хотя бы.

– Команда не понимала футбол?

– Одни и те же упражнения, показывали скучный непонятный футбол. Сейчас нам за неделю все объяснили, все лучше начали понимать.

– Удивительна манера Йокановича ставить западный подход?

– Он больше под возрастную команду, чем молодую. Тут надо пихать, требовать, а тут он не понимал, как мы играем.

– Когда понял, что не то?

– С самого начала было обсуждение, что что‑то не то, но, думали, донесет свое видение. Сначала было сравнение с предыдущим тренером, но это тоже неправильно с нашей стороны.

– Команда бросила весла и сливала тренера?

– В моей практике такого никогда не было, это надумано болельщиками. У Йокановича всегда был один и тот же состав, отсюда такое ощущение.

– Какой потенциал у «Динамо»?

– Намного больше, в нынешних реалиях спокойно можем быть в тройке.

– Как бы оценили итоги сезона?

– Потерянный сезон столетия. От нас ожидали, что будет положительный результат, а мы не попали в тройку и не взяли Кубок, – сказал вратарь «Динамо».

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