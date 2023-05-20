Лещук о Йокановиче: «Не прощался, написал в чат – это неуважение к игрокам. При нем «Динамо» показывало скучный непонятный футбол, сейчас нам за неделю все объяснили»
Игорь Лещук упрекнул Славишу Йокановича, уволенного с поста главного тренера «Динамо».
– Йоканович попрощался сам?
– Никто не прощался, узнали об отставке из СМИ. В чат написал сообщение, что уходит. Даже вроде не выходил из чата. Это неуважение к игрокам, проработали год. Можно было прийти и пожать руку хотя бы.
– Команда не понимала футбол?
– Одни и те же упражнения, показывали скучный непонятный футбол. Сейчас нам за неделю все объяснили, все лучше начали понимать.
– Удивительна манера Йокановича ставить западный подход?
– Он больше под возрастную команду, чем молодую. Тут надо пихать, требовать, а тут он не понимал, как мы играем.
– Когда понял, что не то?
– С самого начала было обсуждение, что что‑то не то, но, думали, донесет свое видение. Сначала было сравнение с предыдущим тренером, но это тоже неправильно с нашей стороны.
– Команда бросила весла и сливала тренера?
– В моей практике такого никогда не было, это надумано болельщиками. У Йокановича всегда был один и тот же состав, отсюда такое ощущение.
– Какой потенциал у «Динамо»?
– Намного больше, в нынешних реалиях спокойно можем быть в тройке.
– Как бы оценили итоги сезона?
– Потерянный сезон столетия. От нас ожидали, что будет положительный результат, а мы не попали в тройку и не взяли Кубок, – сказал вратарь «Динамо».
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