Лещук о Йокановиче: «Не прощался, написал в чат – это неуважение к игрокам. При нем «Динамо» показывало скучный непонятный футбол, сейчас нам за неделю все объяснили»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Павел Алпатов Игорь Лещук Матч ТВ Футбол

Игорь Лещук упрекнул Славишу Йокановича, уволенного с поста главного тренера «Динамо».

Йоканович попрощался сам?

– Никто не прощался, узнали об отставке из СМИ. В чат написал сообщение, что уходит. Даже вроде не выходил из чата. Это неуважение к игрокам, проработали год. Можно было прийти и пожать руку хотя бы.

– Команда не понимала футбол?

– Одни и те же упражнения, показывали скучный непонятный футбол. Сейчас нам за неделю все объяснили, все лучше начали понимать.

– Удивительна манера Йокановича ставить западный подход?

– Он больше под возрастную команду, чем молодую. Тут надо пихать, требовать, а тут он не понимал, как мы играем.

– Когда понял, что не то?

– С самого начала было обсуждение, что что‑то не то, но, думали, донесет свое видение. Сначала было сравнение с предыдущим тренером, но это тоже неправильно с нашей стороны.

– Команда бросила весла и сливала тренера?

– В моей практике такого никогда не было, это надумано болельщиками. У Йокановича всегда был один и тот же состав, отсюда такое ощущение.

– Какой потенциал у «Динамо»?

– Намного больше, в нынешних реалиях спокойно можем быть в тройке.

– Как бы оценили итоги сезона?

– Потерянный сезон столетия. От нас ожидали, что будет положительный результат, а мы не попали в тройку и не взяли Кубок, – сказал вратарь «Динамо».

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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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84 комментария

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Кирилл Голивец
Лещук тот еще дундук и не только в личной жизни по ходу) за неделю им объяснили) Торпедо с отстраненными в дубль улыбаками любой бы обыграл) а тут бывший продавец спортмагазина за неделю разобрался лучше тренера, работавшего в АПЛ, охотно верю)
+142
-12
+130
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Злобный Конь
А ты ему в лицо жто сказал? Про скучный футбол?
+94
-6
+88
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tfs
Попинать мертвого льва... Классика) не отменяет конечно тот факт, что с тренером не угадали
+56
-1
+55
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Орыс-орыс онбаган
Вот чем больше знаю про лещука, тем больше убеждаюсь что он чудак на букву М
+34
-5
+29
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argentina10
Ответ Кирилл Голивец
Лещук тот еще дундук и не только в личной жизни по ходу) за неделю им объяснили) Торпедо с отстраненными в дубль улыбаками любой бы обыграл) а тут бывший продавец спортмагазина за неделю разобрался лучше тренера, работавшего в АПЛ, охотно верю)
ну, как бы, он уже давно не продавец кроссовок, а поработал помощником и у Кульчая, Шварца и того же Йокановича, для себя все равно что то отложил, взяв от каждого по немного, должен складываться уже и свой стиль какой....парни к нему нормально относятся, давно с ним работают, сам в футбол побегал и именно в Динамо..
+29
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Поклонник Бышовца
Ответ Кирилл Голивец
Лещук тот еще дундук и не только в личной жизни по ходу) за неделю им объяснили) Торпедо с отстраненными в дубль улыбаками любой бы обыграл) а тут бывший продавец спортмагазина за неделю разобрался лучше тренера, работавшего в АПЛ, охотно верю)
да зачем так принижать. все с чего-то начинали
+20
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+20
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Tahir Turk
ясно, русским звёздам нужен Валера, который пихает каждый матч, тогда им понятно все
+18
-4
+14
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justbored
Ответ Злобный Конь
А ты ему в лицо жто сказал? Про скучный футбол?
Много вы своему начальству в лицо наговорили.
+16
-4
+12
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Ivchev
Ну прям ща неделю все всё поняли и начали играть. Нет ребята, так не бывает. Значит сливали.
Ч о не отменяет минусы Йокановича.
+13
-2
+11
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Игорь Пичугин
Упражнения ему одни и теже. Так пока на лавке сидиш придумывай новые упражнения для себя.
+11
-2
+9
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xyg2rdwzx4
Ну надеюсь теперь тебе напихают раз нормально вы не понимаете) С уважением естественно напихают, которого вам так не хватает)
+7
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Viktor Martunov
Ответ justbored
Много вы своему начальству в лицо наговорили.
Ну вот Васильевич всегда за правду страдал, после армии везде, хотя всего пять мест и поменял, пол трудовой только заполнено. Последний мой начальник также без проставы ушëл,насеял больше лошади.
+5
0
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Северный болельщик
Нашли крайнего
+7
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Олег910
Днищук раздухарился. За неделю новый тренер смог настроить на титанов футбола Торпедо. Потрясающе.
+8
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Viktor Martunov
Ответ Орыс-орыс онбаган
Вот чем больше знаю про лещука, тем больше убеждаюсь что он чудак на букву М
Да все мы немного М.. аки.
+5
-1
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justbored
Ответ Viktor Martunov
Ну вот Васильевич всегда за правду страдал, после армии везде, хотя всего пять мест и поменял, пол трудовой только заполнено. Последний мой начальник также без проставы ушëл,насеял больше лошади.
Знаем мы страдающих за правду.
+3
0
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Ветер
Особенно выделялся Смолов в сливе. Столько раз залезал в оффсайд, чтобы не дай боже, команда не забила. Тренероваться видимо заставлял, а будущим звéздам Реалов и Арсеналов, это ой как не нравилось. А теперь вон Торпедо порвали, лишь бы не заподозрили в непосредственном участии в саботаже.
+3
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Дмитрий Малахов
Ответ Северный болельщик
Нашли крайнего
так и есть !Нашлиикозла отпущения )и виновника провала на столетие)некрасиво конечно
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Bernie
Чего вам там объяснили ? Что можно уже начать играть , Слив удался. Какой бы тренер не был , но так играть нельзя было- откровенно сливая его.
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Viktor Martunov
Ответ Ivchev
Ну прям ща неделю все всё поняли и начали играть. Нет ребята, так не бывает. Значит сливали. Ч о не отменяет минусы Йокановича.
Это мы скоро узнаем, главное чтоб костюмчик сидел на нëм, хоть бы раз спортивный надел для приличия.
+3
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Viktor Martunov
Ответ Kit244098
Все люди разные. Кто-то эмоции выплескивает, кто-то таит и в себе носит. Лучше конечно проораться, как Юран или Абаскаль. Это и для здоровья полезнее, негатив из себя вынести. Йоканович же был самоедом. Все в душе его оставалось. Такое может рано или поздно боком выйти. Для самого Йокановича.
Это точно, стрес надо снимать.
+3
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Viktor Martunov
Ответ Tahir Turk
ясно, русским звёздам нужен Валера, который пихает каждый матч, тогда им понятно все
А так и есть, в Динамо только А. Чернышов, Г. Качалин и М. Якушин не пихали, про остальных, включая К.Бескова сказать не могу.
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Viktor Martunov
Ответ tfs
Попинать мертвого льва... Классика) не отменяет конечно тот факт, что с тренером не угадали
Да как и с игроками, один в один.
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Kit244098
Все люди разные. Кто-то эмоции выплескивает, кто-то таит и в себе носит. Лучше конечно проораться, как Юран или Абаскаль. Это и для здоровья полезнее, негатив из себя вынести. Йоканович же был самоедом. Все в душе его оставалось. Такое может рано или поздно боком выйти. Для самого Йокановича.
+4
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justbored
Ответ Кирилл Голивец
Лещук тот еще дундук и не только в личной жизни по ходу) за неделю им объяснили) Торпедо с отстраненными в дубль улыбаками любой бы обыграл) а тут бывший продавец спортмагазина за неделю разобрался лучше тренера, работавшего в АПЛ, охотно верю)
"и не только в личной жизни". Как песню начнешь, так и продолжишь. "бывший продавец".
+3
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