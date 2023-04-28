«Хотим извиниться перед болельщиками. Очень стыдно». Член совета директоров «Динамо» о 0:2 от «Факела»

Член совета директоров «Динамо» извинился перед болельщикам за поражение от «Факела» (0:2).

«Мы увидели матч, в котором мы не достигли того результата, на которой рассчитывало руководство клуба, наши болельщики и все те, кто смотрели.

Нам очень стыдно перед всеми за проигрыш « » 0:2 в сегодняшнем матче, который был так символично обставлен. От руководства клуба мы хотим принести свои извинения болельщикам. Единственное, что мы можем сделать в данном случае – достойно завершить сезон.

Хочется сделать комплимент «Факелу»: у них крепкая и боевитая команда. Они молодцы. Что касается нашего результата, то это комбинация множества факторов. На поле играют футболисты, тренировочным процессом руководит тренер. Ключевые причины стоит искать в этих двух компонентах», – сказал Дмитрий Гафин.

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