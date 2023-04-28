«Хотим извиниться перед болельщиками. Очень стыдно». Член совета директоров «Динамо» о 0:2 от «Факела»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Факел Славиша Йоканович Чемпионат.com Дмитрий Гафин Футбол

Член совета директоров «Динамо» извинился перед болельщикам за поражение от «Факела» (0:2).

«Мы увидели матч, в котором мы не достигли того результата, на которой рассчитывало руководство клуба, наши болельщики и все те, кто смотрели.

Нам очень стыдно перед всеми за проигрыш «Факелу» 0:2 в сегодняшнем матче, который был так символично обставлен. От руководства клуба мы хотим принести свои извинения болельщикам. Единственное, что мы можем сделать в данном случае – достойно завершить сезон.

Хочется сделать комплимент «Факелу»: у них крепкая и боевитая команда. Они молодцы. Что касается нашего результата, то это комбинация множества факторов. На поле играют футболисты, тренировочным процессом руководит тренер. Ключевые причины стоит искать в этих двух компонентах», – сказал Дмитрий Гафин.

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49 комментариев

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Slava Vestiaz
Ответ Artem Piatkov
Создайте кто нибудь сайт "Динамо Москва без титулов" У Спартака был такой сайт, но уже исчез, так как за последние 6 лет взяли 3 трофея
есть же маяковский счетчик, чем он тебя не устраивает? сейчас на нем 2466
+28
-1
+27
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Artem Piatkov
Создайте кто нибудь сайт "Динамо Москва без титулов"

У Спартака был такой сайт, но уже исчез, так как за последние 6 лет взяли 3 трофея
+22
-4
+18
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bevooch
Повестьте уже в самом деле счётчик на главный экран ВТБ Арены, ну в самом деле.
+12
-4
+8
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Artem Piatkov
А кто недавно говорил, что:

"Не знаю, что такое самый популярный клуб, знаю, что Динамо - лучший клуб России" ?))

В итоге после этого высказывания "лучший клуб" проиграл Зениту и Факелу с общим счётом 1:5
+12
-5
+7
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Злобный Конь
Говорят что Захарянка сдулся из-за неперехода в "Челси"
Хотелось бы напомнить : после ЧЕ 1960 года Яшину предлагали контракт ,где он мог сам впимсать сумму зарплаты (из "Реала" вроде). Может это басня,не знаю.
Но по сути : поколения советских футболистов выигрывали и ОИ,и Евро,и выходили в финал Евро,и в 1/4 финала ЧМ,и то же "Динамо" московское гремело в еврокубках - при том их никто за рубеж не собирался отпускать.
И не ныди,и дух никуда не девался. Потому что они мастерами были. А не распиаренными никчёмышами,о которых только и узнают благодаря паспорту!
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Hollywood Hogan
Сочувствую динамовцам.
Может никто и не помнит эти "юбилейные" матчи, значат они на самом деле немного, да и Динамо давно коммерческая структура. Но 0:2 Факелу продуть, при всём уважении к Факелу - это провал...
Такой магазин открыли, такой музей, миллионы получают, а результат недостойный предков.
Ладно бы в борьбе, ладно бы Зениту или Спартаку... Но Факелу, дома. Какое же унижение...
+5
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bevooch
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А сколько осталось?) Но это нормальная ситуация, когда одной команде нужно кровь из носу побеждать, а другой пофиг на место в таблице... Воронежцы, имхо, много очков не добрали в этом сезоне по разным причинам
Ну ты тоже типа кровь из носу нужно побеждать. Из каждого утюга про столетие Динамо реклама была. А в итоге лишь прервали 25-матчевую серию Факела без выездных побед.

Столетие бывает раз в сто лет, ауф.
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инок
Жаль, но Динамо продинамило свой юбилей.
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Hollywood Hogan
"Гонгадзе оказался на 2 гола лучше Гагнидзе" 😂
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Александр Громов
А за лихо проваленную трансферную компанию кто ответит ?
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Ответ Slava Vestiaz
есть же маяковский счетчик, чем он тебя не устраивает? сейчас на нем 2466
Спасибо за инфу. Долог путь Динамо...
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Юрий Якунин
Ответ Макс Крыл
Ну не знаю. Я смотрел и результат как раз тот, на который рассчитывал. Спускайтесь с небес, сыны берии.
🐓
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Антон Киселёв
Ответ Jovana Jovičić
Так писать 3 трофея за 6 лет - это удобная манипуляция. Отсчет нужно брать с последнего трофея, если упоминание о количестве трофеев за какой-то промежуток времени.
6 лет назад на счётчике было 17 лет, а сейчас меньше года, поэтому он так написал)))
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Саша Пушкин
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А сколько осталось?) Но это нормальная ситуация, когда одной команде нужно кровь из носу побеждать, а другой пофиг на место в таблице... Воронежцы, имхо, много очков не добрали в этом сезоне по разным причинам
Йоканович высказался после поражения «Динамо» от «Факела» (0:2)
"Безусловно, это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день 100‑летия клуба мы хотели порадовать всех победой. "

Если уж в такой день, когда трибуны посетили ветераны клуба и прочие сочувствующие, динамовцам "пофиг", то это футбольное недоразумение можно вообще закрывать!
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Jovana Jovičić
Простите! В знак извинений приглашаем болельщиков вместе с командой посетить маяк
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Spaten
Все было спланировано для исторической победы над Факелом, но что-то пошло не так…
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Антон Киселёв
Ответ Jovana Jovičić
А почему за последние 6 лет? А не за последние 20 лет?
Потому что счëтчик остановили 6 лет назад, хейтерка)))
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FCDM
Все еще надеетесь достойно завершить сезон? 😂😂😂😂 после факела, еще есть что то более достойное?)))
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Chicago Made Punk
Ответ Jovana Jovičić
А почему за последние 6 лет? А не за последние 20 лет?
Ну ок, у Спартака за 20 лет 4 трофея. А у Динамо сколько достижений за 20 лет? Исторический вылет в пердив и про.банные сотни миллионов уе без следа трофеев.
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artpal
Ответ FCDM
Все еще надеетесь достойно завершить сезон? 😂😂😂😂 после факела, еще есть что то более достойное?)))
Да, ещё выезд в Химки и матч с Торпедо. Есть над чем "работать"
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besaxara
А в третьем компоненте, который руководит футболистами и тренером, вы покопаться не хотите? Начните с себя.
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Ответ bevooch
Повестьте уже в самом деле счётчик на главный экран ВТБ Арены, ну в самом деле.
А сколько осталось?)
Но это нормальная ситуация, когда одной команде нужно кровь из носу побеждать, а другой пофиг на место в таблице... Воронежцы, имхо, много очков не добрали в этом сезоне по разным причинам
+1
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Artem Piatkov
Ответ Jovana Jovičić
А почему за последние 6 лет? А не за последние 20 лет?
Не актуально уже, голубонька
3 трофея заставили счётчик умолкнуть навсегда...
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munchen_fest
Причины нужно искать в футболистах и тренере. Знатно он всю вину отодвинул от себя и руководства и скинул на игроков и тренера))
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Максим Максюша
Ответ Юрий Якунин
🐓
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