«Хотим извиниться перед болельщиками. Очень стыдно». Член совета директоров «Динамо» о 0:2 от «Факела»
Член совета директоров «Динамо» извинился перед болельщикам за поражение от «Факела» (0:2).
«Мы увидели матч, в котором мы не достигли того результата, на которой рассчитывало руководство клуба, наши болельщики и все те, кто смотрели.
Нам очень стыдно перед всеми за проигрыш «Факелу» 0:2 в сегодняшнем матче, который был так символично обставлен. От руководства клуба мы хотим принести свои извинения болельщикам. Единственное, что мы можем сделать в данном случае – достойно завершить сезон.
Хочется сделать комплимент «Факелу»: у них крепкая и боевитая команда. Они молодцы. Что касается нашего результата, то это комбинация множества факторов. На поле играют футболисты, тренировочным процессом руководит тренер. Ключевые причины стоит искать в этих двух компонентах», – сказал Дмитрий Гафин.
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У Спартака был такой сайт, но уже исчез, так как за последние 6 лет взяли 3 трофея
"Не знаю, что такое самый популярный клуб, знаю, что Динамо - лучший клуб России" ?))
В итоге после этого высказывания "лучший клуб" проиграл Зениту и Факелу с общим счётом 1:5
Хотелось бы напомнить : после ЧЕ 1960 года Яшину предлагали контракт ,где он мог сам впимсать сумму зарплаты (из "Реала" вроде). Может это басня,не знаю.
Но по сути : поколения советских футболистов выигрывали и ОИ,и Евро,и выходили в финал Евро,и в 1/4 финала ЧМ,и то же "Динамо" московское гремело в еврокубках - при том их никто за рубеж не собирался отпускать.
И не ныди,и дух никуда не девался. Потому что они мастерами были. А не распиаренными никчёмышами,о которых только и узнают благодаря паспорту!
Может никто и не помнит эти "юбилейные" матчи, значат они на самом деле немного, да и Динамо давно коммерческая структура. Но 0:2 Факелу продуть, при всём уважении к Факелу - это провал...
Такой магазин открыли, такой музей, миллионы получают, а результат недостойный предков.
Ладно бы в борьбе, ладно бы Зениту или Спартаку... Но Факелу, дома. Какое же унижение...
Столетие бывает раз в сто лет, ауф.
"Безусловно, это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день 100‑летия клуба мы хотели порадовать всех победой. "
Если уж в такой день, когда трибуны посетили ветераны клуба и прочие сочувствующие, динамовцам "пофиг", то это футбольное недоразумение можно вообще закрывать!
Но это нормальная ситуация, когда одной команде нужно кровь из носу побеждать, а другой пофиг на место в таблице... Воронежцы, имхо, много очков не добрали в этом сезоне по разным причинам
3 трофея заставили счётчик умолкнуть навсегда...