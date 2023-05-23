Скопинцев о Йокановиче: «Динамо» с ним обыграло «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо» – когда такое было?»
Дмитрий Скопинцев высказался об уходе тренера Славиши Йокановича из «Динамо».
«С Йокановичем у «Динамо» были позитивные моменты. С ним мы обыграли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а еще «Зенит» в Кубке – это четыре гранда.
Вспомнишь, при каком тренере мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было?
С ним были хорошие отрезки – это факт. А потом случилось то, что случилось», – сказал защитник.
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Моро, Шиманьски, + пару защитников качественных (не помню фамилии ), которые прервали контракты
Тогда лучшими в составе были Шимански и Моро в центре поля, Бальбуэна и Ордец в центре защиты, справа Варела. В этом сезоне никого из них не было.
В истории только победа