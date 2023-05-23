Скопинцев о Йокановиче: «Динамо» с ним обыграло «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо» – когда такое было?»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Дмитрий Скопинцев Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Скопинцев высказался об уходе тренера Славиши Йокановича из «Динамо».

«С Йокановичем у «Динамо» были позитивные моменты. С ним мы обыграли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а еще «Зенит» в Кубке – это четыре гранда.

Вспомнишь, при каком тренере мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было?

С ним были хорошие отрезки – это факт. А потом случилось то, что случилось», – сказал защитник.

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28 комментариев

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redwhiteteam
Ответ Сергей
Годом ранее Динамо с этим же составом под руководством Сандро Шварца уверенно заняло 3-е место, после Зенита и Сочи а долгое время даже шло на втором,так что однозначно в этом сезоне был сделан шаг назад , и по игре , и по результату.
Вроде состав то другой был
Моро, Шиманьски, + пару защитников качественных (не помню фамилии ), которые прервали контракты
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Bangal88
Скопинцев рискует отхватить от еще одного вратаря Динамо (скорее всего, словесно и в спину, конечно)
+33
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валя_стакан
Ответ Amigo
Скопинцев забыл что гол им подарил Умаров. Или я не прав?
там две штанги и одна перекладина были помимо гола.
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Сергей
Годом ранее Динамо с этим же составом под руководством Сандро Шварца уверенно заняло 3-е место, после Зенита и Сочи а долгое время даже шло на втором,так что однозначно в этом сезоне был сделан шаг назад , и по игре , и по результату.
+14
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Valentin Kompaneytsev
Скопинцев рассудил по мужски. Молодец!
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WingerV
Ответ Сергей
Годом ранее Динамо с этим же составом под руководством Сандро Шварца уверенно заняло 3-е место, после Зенита и Сочи а долгое время даже шло на втором,так что однозначно в этом сезоне был сделан шаг назад , и по игре , и по результату.
Этим же составом??? Серьёзно? :)))
Тогда лучшими в составе были Шимански и Моро в центре поля, Бальбуэна и Ордец в центре защиты, справа Варела. В этом сезоне никого из них не было.
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Павел Колесников
Это, конечно, здорово, но лучше все остальное выиграть, чтобы повыше в таблице быть
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redwhiteteam
Ответ Сергей
Тюкавин, скопинцев ,шунин Даниил Фомин - то остались.
все таки центр поля решает , а там были Моро и Шиманьски. Молодые и растущие игроки. Хороший был состав, молодой. Фомин даже слабее стал выглядеть после ухода этих двух
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El_loco_97
Ну, например, сезон 20/21 (Новиков + Шварц), те же соперники: 1-0 с Зенитом, 5-1 с Локомотивом, 3-2 с ЦСКА и 2-0 со Спартаком (кубок)
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валя_стакан
Ответ Зелёный гопник
Зенит обыграли по серии пенальти, это лотерея 😐
зенит от поражения в основное время спас Кукуляк не давший 100% пенальти
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валя_стакан
Ответ Сергей
Годом ранее Динамо с этим же составом под руководством Сандро Шварца уверенно заняло 3-е место, после Зенита и Сочи а долгое время даже шло на втором,так что однозначно в этом сезоне был сделан шаг назад , и по игре , и по результату.
Там на 50% другой состав у Динамо был. Все лучшие ушли в сильные клубы. С нынешним составом Шварц был бы еще ниже
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justbored
Ответ besaxara
.. ля, такого тренерюгу упустили. Может, ещё не поздно вернуть? А чо, прецеденты в нашей лиге были)
Да через пару лет вернётся, в РПЛ достаточно попасть один раз, чтобы потом ходить по кругу.
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Владимир Никаноров
Да уж тренер супер пупер...не приведи Господь ...
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AuroraBorealis
Ответ Зелёный гопник
Зенит обыграли по серии пенальти, это лотерея 😐
Минус тебе за «пенальти-лотерея». Это соревнование мастерства исполнителя и реакции вратаря. А в лотерее ничего от участников не зависит. Не надоело этот феерический бред про лотерею повторять?
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argentina10
Ответ AVKU
Да-да, в тройке шли, играли неплохо. Но все это было в прошлом году. В этом обосрались со всеми и везде, включая домашний юбилейный матч. Понятно, что выходят на поле игроки, но тренера проще поменять. Вот и поменяли.
не уверен, что и с Николичем (если его поставят) покажут, как умеют, а не опять обосрутся....вот и увидим, тренеры гамно или кто???
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justbored
Ответ besaxara
Скопа прям по повестке выступил. Как про покойника. «Ведь были и хорошие моменты».
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besaxara
Ответ justbored
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.. ля, такого тренерюгу упустили. Может, ещё не поздно вернуть? А чо, прецеденты в нашей лиге были)
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Saint Blond
При хохлове обыгрывали, при новикове тоже
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Доктор Верховцев
А результат каков?
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FCSM Dagirov
Локо гранд?
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Nick Crosier
И какой итог? Ни в чемпионате,ни в кубке результатов мягко говоря удовлетворительных нет.
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гога11
Просто победы над перечисленными грандами и ничья с Зенитом достигнуты скорее вопреки, а не благодаря Йокановичу.
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redwhiteteam
Ответ Amigo
Скопинцев забыл что гол им подарил Умаров. Или я не прав?
А какая разница ?
В истории только победа
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AVKU
Да-да, в тройке шли, играли неплохо. Но все это было в прошлом году. В этом обосрались со всеми и везде, включая домашний юбилейный матч. Понятно, что выходят на поле игроки, но тренера проще поменять. Вот и поменяли.
+3
-3
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