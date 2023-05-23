Скопинцев о Йокановиче: «Динамо» с ним обыграло «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо» – когда такое было?»

Дмитрий Скопинцев высказался об уходе тренера Славиши Йокановича из «Динамо».

«С у «Динамо» были позитивные моменты. С ним мы обыграли « », « », , а еще « » в Кубке – это четыре гранда.

Вспомнишь, при каком тренере мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было?

С ним были хорошие отрезки – это факт. А потом случилось то, что случилось», – сказал защитник.

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