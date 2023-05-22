Лещук о Йокановиче: «Он сказал, что у него больше симпатия к Шунину, а мое время придет, когда Антон закончит карьеру. Непонятно, почему меня меняли после игр без ошибок»

Игорь Лещук недоумевает, почему в «Динамо» он считался запасным вратарем.

После отставки голкипер провел с «Торпедо» (3:0) весь матч в Мир .

— Читали ли высказывание Радимова о том, что нефутбольный фактор — ваша личная история — повлияла на результат команды, в том числе и на игру в обороне?

— Не читал. Но это полный бред, потому что личные истории случаются у всех, это никак не повлияло. То, что меня посадили на скамейку, связано с другим фактором.

— Каким?

— Йоканович мне сказал, что у него больше симпатия к Шунину, чем ко мне, и мое время придет, когда Антон закончит карьеру. Я услышал тренера, мы разошлись с разными мнениями.

— Когда это случилось?

— В апреле, после игры с «Сочи». Он меня подозвал, сказал: «Выбор не в твою пользу. Не задавай мне вопросов, я не хочу отвечать, у меня нет ответов на них».

Через неделю мы поговорили еще раз, он сказал, что симпатии у него больше к Антону. Я сказал, что для меня это непонятно — почему меня поменяли после игр, когда у меня не было ошибок. Поражения случаются всегда, и непонятно, почему меня посадили. Объяснение было такое, что симпатий больше к .

— На вас эта личная история никак не влияет?

— Никак она не сказалась. Это отдельная от футбола тема, и сюда, в футбол, ее стараются приплюсовать больше для обсуждения и хайпа, – сказал вратарь « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!