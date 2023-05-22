Лещук о Йокановиче: «Он сказал, что у него больше симпатия к Шунину, а мое время придет, когда Антон закончит карьеру. Непонятно, почему меня меняли после игр без ошибок»
Игорь Лещук недоумевает, почему в «Динамо» он считался запасным вратарем.
После отставки Славиши Йокановича голкипер провел с «Торпедо» (3:0) весь матч в Мир РПЛ.
— Читали ли высказывание Радимова о том, что нефутбольный фактор — ваша личная история — повлияла на результат команды, в том числе и на игру в обороне?
— Не читал. Но это полный бред, потому что личные истории случаются у всех, это никак не повлияло. То, что меня посадили на скамейку, связано с другим фактором.
— Каким?
— Йоканович мне сказал, что у него больше симпатия к Шунину, чем ко мне, и мое время придет, когда Антон закончит карьеру. Я услышал тренера, мы разошлись с разными мнениями.
— Когда это случилось?
— В апреле, после игры с «Сочи». Он меня подозвал, сказал: «Выбор не в твою пользу. Не задавай мне вопросов, я не хочу отвечать, у меня нет ответов на них».
Через неделю мы поговорили еще раз, он сказал, что симпатии у него больше к Антону. Я сказал, что для меня это непонятно — почему меня поменяли после игр, когда у меня не было ошибок. Поражения случаются всегда, и непонятно, почему меня посадили. Объяснение было такое, что симпатий больше к Антону.
— На вас эта личная история никак не влияет?
— Никак она не сказалась. Это отдельная от футбола тема, и сюда, в футбол, ее стараются приплюсовать больше для обсуждения и хайпа, – сказал вратарь «Динамо».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Уже несколько лет вижу нытье Лещука по поводу места в составе. Даже в арендах не пробовался, а значит, все устраивало. А Шунин почему-то должен просто взять и уступить место в воротах этому 27-летнему молодому перспективному.
Вон Локо зимой из Химок взял Лантратова и он сильнее обоих Динамовских.
Лещука понять можно - ну как ещё он должен был себя проявить и как играть, чтобы при здоровом Шунине играть? Хотя Шунин и косячил немало, и по уровню - далеко не Акинфеев.
прямым текстом говорят, завершит карьеру Шунин - будешь играть. А Антон в такой лиге еще лет 5 спокойно отыграет.
Любой амбициозный игрок пойдет в аренду , как минимум.
Всё-таки негативный шлейф от игры Антона, скажем так, пожирнее.
реально средние, но для нашего чемпа и амбициям Динамо этого хватает....по крайней мере так руководство видит..