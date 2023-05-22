Лещук о Йокановиче: «Он сказал, что у него больше симпатия к Шунину, а мое время придет, когда Антон закончит карьеру. Непонятно, почему меня меняли после игр без ошибок»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Славиша Йоканович Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук недоумевает, почему в «Динамо» он считался запасным вратарем.

После отставки Славиши Йокановича голкипер провел с «Торпедо» (3:0) весь матч в Мир РПЛ.

— Читали ли высказывание Радимова о том, что нефутбольный фактор — ваша личная история — повлияла на результат команды, в том числе и на игру в обороне?

— Не читал. Но это полный бред, потому что личные истории случаются у всех, это никак не повлияло. То, что меня посадили на скамейку, связано с другим фактором.

— Каким?

— Йоканович мне сказал, что у него больше симпатия к Шунину, чем ко мне, и мое время придет, когда Антон закончит карьеру. Я услышал тренера, мы разошлись с разными мнениями.

— Когда это случилось?

— В апреле, после игры с «Сочи». Он меня подозвал, сказал: «Выбор не в твою пользу. Не задавай мне вопросов, я не хочу отвечать, у меня нет ответов на них».

Через неделю мы поговорили еще раз, он сказал, что симпатии у него больше к Антону. Я сказал, что для меня это непонятно — почему меня поменяли после игр, когда у меня не было ошибок. Поражения случаются всегда, и непонятно, почему меня посадили. Объяснение было такое, что симпатий больше к Антону.

— На вас эта личная история никак не влияет?

— Никак она не сказалась. Это отдельная от футбола тема, и сюда, в футбол, ее стараются приплюсовать больше для обсуждения и хайпа, – сказал вратарь «Динамо».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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33 комментария

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ВладимирНеПутин
Лещук: «Я сказал своей жене, что выбор не на ее стороне, симпатии у меня больше к работнице фк Динамо Полине»
+56
-8
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Аннигиляторная Пушка
Игорь, приличные люди сор из избы не выносят.
Уже несколько лет вижу нытье Лещука по поводу места в составе. Даже в арендах не пробовался, а значит, все устраивало. А Шунин почему-то должен просто взять и уступить место в воротах этому 27-летнему молодому перспективному.
+28
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argentina10
не знаю, по мне два равных вратаря, а кто номер один все равно тренер и решает, пусть даже по симпатии....за результат отвечать ему, даже если накосячил кто то из вас..
+22
0
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Xm.md
Говорящее дерево
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Какао Боб
Оба абсолютно средние вратари
+9
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Caniball
Ответ argentina10
не знаю, по мне два равных вратаря, а кто номер один все равно тренер и решает, пусть даже по симпатии....за результат отвечать ему, даже если накосячил кто то из вас..
Два равных - средних вратаря.
Вон Локо зимой из Химок взял Лантратова и он сильнее обоих Динамовских.
+9
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Кеша
Вот оно в чем дело! Теперь понятно почему ты решил швырнуть какаху в спину . Мелковато. Не ожидал такого. Пора бы варежку свою прикрыть и не выносить сор из избы - это не в традициях Динамо .
+7
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Dmitry Orlov
Я смотрел матчи Динамо в Кубке с Лещуком (ещё был недолгий период, когда у Шунина была травма), и у меня тоже нет других объяснений, кроме личных симпатий, почему после успешной игры Лещука тренер упорно ставил Шунина.
Лещука понять можно - ну как ещё он должен был себя проявить и как играть, чтобы при здоровом Шунине играть? Хотя Шунин и косячил немало, и по уровню - далеко не Акинфеев.
+7
-2
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Dmitry Orlov
Ответ Valentin Grabenovsky
именно. Любой стремящийся к чему-то как минимум в аренду уйдет
А кто тебе сказал, что клуб готов отпустить в аренду своего второго вратаря? А если первый травму получит?
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Dmitry Orlov
Ответ igor.igorev
Есть давно проверенный способ. Уходи в аренду и докажи, что ты лучше.
Повторю тот же вопрос, что уже задал другому здесь же - кто тебе сказал, что клуб готов отпустить своего второго вратаря в аренду? А если у первого травма, придётся ставить кого-то из молодёжки, без опыта? Клуб в этом не заинтересован.
+5
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Игорь Фетисов
По мне, что Шунин, что Лещуе, вратари среднего уровня. Нужно искать сильного вратаря
+3
0
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Valentin Grabenovsky
а тренера вратарей нет?
прямым текстом говорят, завершит карьеру Шунин - будешь играть. А Антон в такой лиге еще лет 5 спокойно отыграет.
Любой амбициозный игрок пойдет в аренду , как минимум.
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Dmitry Orlov
Ответ Игорь М.
У него пожизненный контракт или нет? Почему не стал дожидаться окончания контракта и уходить?
Например, потому что в клубе ему сказали, что на него рассчитывают.
+3
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besaxara
Подозреваю, что если динамовским болельщикам предложить выбрать между этими двумя вратарями, то итог будет не в пользу Шунина.
Всё-таки негативный шлейф от игры Антона, скажем так, пожирнее.
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justbored
Ответ Кеша
Вот оно в чем дело! Теперь понятно почему ты решил швырнуть какаху в спину . Мелковато. Не ожидал такого. Пора бы варежку свою прикрыть и не выносить сор из избы - это не в традициях Динамо .
Ну вот и не выносили весь сезон - и что в результате?
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argentina10
Ответ Igorrr
Шунин был недоволен Йокановичем, когда капитанскую повязку Фомину отдали. Похоже, что команда и пыталась что-то сделать, но в итоге его слили всей командой
ну капитанить реально Шунин и должен, хотя так же не тянет на повязку, по выслуге лет клубу хотя бы, Фомин в этой должности вообще ни о чем..
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Олимпионик
Какому тренеру он теперь будет нужен после таких высказываний. Вечный дублёр. С головой проблемы.
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Valentin Grabenovsky
Ответ Аннигиляторная Пушка
Игорь, приличные люди сор из избы не выносят. Уже несколько лет вижу нытье Лещука по поводу места в составе. Даже в арендах не пробовался, а значит, все устраивало. А Шунин почему-то должен просто взять и уступить место в воротах этому 27-летнему молодому перспективному.
именно. Любой стремящийся к чему-то как минимум в аренду уйдет
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argentina10
Ответ Caniball
Два равных - средних вратаря. Вон Локо зимой из Химок взял Лантратова и он сильнее обоих Динамовских.
и что....я писал про их силу и что Лантратов их хуже???
реально средние, но для нашего чемпа и амбициям Динамо этого хватает....по крайней мере так руководство видит..
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Caniball
Ответ argentina10
и что....я писал про их силу и что Лантратов их хуже??? реально средние, но для нашего чемпа и амбициям Динамо этого хватает....по крайней мере так руководство видит..
Уровень вратарей - борьба за пятерку.
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argentina10
Ответ Caniball
Уровень вратарей - борьба за пятерку.
в этом сезоне это не про нас..
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justbored
Ответ Igorrr
Шунин был недоволен Йокановичем, когда капитанскую повязку Фомину отдали. Похоже, что команда и пыталась что-то сделать, но в итоге его слили всей командой
Пруфы слива [как злонамеренного внутрикомандного сговора]? А то всё на уровне бабкиных домыслов.
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