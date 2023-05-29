Орлов о словах Лещука: «Когда приходит новый тренер и человек хочет подлизать в силу скудоумия – это неприлично. Но понять его можно, он не хуже Шунина»

Геннадий Орлов считает, что слова Игоря Лещука в адрес Славиши Йокановича можно понять.

Ранее Йоканович и «Динамо» расторгли контракт. После его отставки вратарь бело-голубых заявил, что бывший главный тренер был предвзят к нему, так как больше симпатизировал .

«На ситуацию со словами Лещука в адрес Йокановича надо смотреть с двух сторон. С одной стороны, я очень не люблю, когда приходит новый тренер и после трех тренировок кто-то из игроков начинает говорить, что тренировки стали лучше. Ясно, что этот человек в силу своего скудоумия и воспитания хочет подлизать, чтобы пробиться в основной состав. Это неприлично.

С другой стороны, Лещука можно понять. Он совсем не хуже Шунина, а может, даже надежнее. Йоканович сказал Лещуку, что ему больше нравится Шунин. Но за какие качества? За глаза, за рост? Шунин столько пускал! В команде нужна конкуренция. Слова Лещука неприличны, но понять их можно. Классики, описывая преступников, понимают, почему они совершают преступления. Но не оправдывают их», – сказал .

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