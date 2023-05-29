Орлов о словах Лещука: «Когда приходит новый тренер и человек хочет подлизать в силу скудоумия – это неприлично. Но понять его можно, он не хуже Шунина»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Геннадий Орлов Славиша Йоканович Игорь Лещук Футбол

Геннадий Орлов считает, что слова Игоря Лещука в адрес Славиши Йокановича можно понять.

Ранее Йоканович и «Динамо» расторгли контракт. После его отставки вратарь бело-голубых Игорь Лещук заявил, что бывший главный тренер был предвзят к нему, так как больше симпатизировал Антону Шунину.

«На ситуацию со словами Лещука в адрес Йокановича надо смотреть с двух сторон. С одной стороны, я очень не люблю, когда приходит новый тренер и после трех тренировок кто-то из игроков начинает говорить, что тренировки стали лучше. Ясно, что этот человек в силу своего скудоумия и воспитания хочет подлизать, чтобы пробиться в основной состав. Это неприлично.

С другой стороны, Лещука можно понять. Он совсем не хуже Шунина, а может, даже надежнее. Йоканович сказал Лещуку, что ему больше нравится Шунин. Но за какие качества? За глаза, за рост? Шунин столько пускал! В команде нужна конкуренция. Слова Лещука неприличны, но понять их можно. Классики, описывая преступников, понимают, почему они совершают преступления. Но не оправдывают их», – сказал Орлов.

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23 комментария

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Никому_никабельный
Ген, тебе ли про подлизывания говорить
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Bartez1986
ну да, до Йокановича Лещук столько лет основным же был, а тут что-то случилось. Или не так было?
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TaR
У Лещука к 27 годам игр 30 в высшем дивизионе. То есть ни при одном тренере основным не был. Думаю в таких случаях лучше и не говорить совсем
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Кирилл Голивец
Ответ Dmitry Orlov
Есть люди, которые смотрят футбол и делают вывод об уровне игроков на том, что видят, а есть - те, которые смотрят на цифры и делают выводы ТОЛЬКО на основании этих цифр.
Тут момент в том, что человек сидит на контракте под невеликим вратарем и ничего не пытался изменить) Попробуй Лещук себя в условных Химках, покажи себя достойным основным вратарем уровня РПЛ - другой вопрос был бы. А так - зарплата капает, и хорошо
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futurist88
Ответ Dmitry Orlov
Неуместная ирония. Лещук не раз играл за Динамо в кубке, либо пока у Шунина была травма. Играл в целом надёжно, тащил. Но, когда здоров Шунин (далеко не самый надёжный вратарь в России), Лещука - сразу на лавку. На его месте я бы тоже не понимал - "почему он, а не я?"
только недалекий не поймет, почему так , а не иначе. если бы его что-то не устраивало, уже давно бы играл в другом клубе, но нет, сидит дальше
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dimur
Ответ Dmitry Orlov
Неуместная ирония. Лещук не раз играл за Динамо в кубке, либо пока у Шунина была травма. Играл в целом надёжно, тащил. Но, когда здоров Шунин (далеко не самый надёжный вратарь в России), Лещука - сразу на лавку. На его месте я бы тоже не понимал - "почему он, а не я?"
Ненадёжность Шунина ничего не говорит о надёжности Лещука. Лещук - весьма посредственный вратарь и ляпов допускает поболее, чем Шунин.
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Дядя ТУРА
Ответ Никому_никабельный
Ген, тебе ли про подлизывания говорить
ну а кому ещё)) специалист
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Dmitry Orlov
Ответ Bartez1986
ну да, до Йокановича Лещук столько лет основным же был, а тут что-то случилось. Или не так было?
Неуместная ирония.
Лещук не раз играл за Динамо в кубке, либо пока у Шунина была травма. Играл в целом надёжно, тащил. Но, когда здоров Шунин (далеко не самый надёжный вратарь в России), Лещука - сразу на лавку. На его месте я бы тоже не понимал - "почему он, а не я?"
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люблю моралистов с северной деревни, особенно вот этого с подтасовкой звука...
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futurist88
Ответ Dmitry Orlov
Есть люди, которые смотрят футбол и делают вывод об уровне игроков на том, что видят, а есть - те, которые смотрят на цифры и делают выводы ТОЛЬКО на основании этих цифр.
это называется статистика. и по статистике Лещук ни у кого не был основным, почему, можно даже не выяснять, так как Лещук пересидел ни одного тренера, итог один.
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futurist88
Ответ Dmitry Orlov
Ты в курсе, что у игроков есть контракт с клубом, и это так не работает, что "я пошёл в другой клуб, пока"? Недалёкие - те, кто смотрят не на игру, а на циферки и делают по ним выводы.
да нет, он не раз продлевал этот контракт, кому ты рассказываешь. какую игру смотреть? как он в матче с сочи в концовке прошлого сезона пропустил все, что летело в створ? про "смотреть игры" можно говорить только тогда, когда один тренер любит одного игрока больше, чем второго, но второй шанс свой использует хорошо, но это не ситуация Лешука, при нем было столько уже тренеров, вряд ли, когда выбирают нового гт, спрашивают , кто у него будет основным, и берут только с ответом "Шунин" . ты просто какой-то фанат Лещука, вот и все. что Лещук, что Шунин два посредственных вратаря, а менять ситуацию или сидеть на жирной зп на банке и иногда подавать голос - выбор был за Лещуком. и свой выбор он сделал
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Доктор Броманталь
Ответ Dmitry Orlov
Очень поверхностный взгляд. У игрока контракт с клубом, и клуб заинтересован иметь замену основному вратарю на случай травмы/дисквы. И на "отдайте меня в аренду, раз я не играю" может получить ответ "нет, ты нам нужен, мы не можем остаться с одним вратарём в составе". Клуб не отпустит - значит, вратарь так и будет на лавке.
Игрок не цепями привязан к клубу. Закончился контракт и иди в другой клуб.
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Олег Цырулёв
Красиво получилось: Лещук хочет подлизать. А чем он хуже Шунина? А Шунин уже?
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Адекватник
Всегда это удивляло. А если реально стало лучше? Если реально тебе нравится новый тренер и его методы? Нельзя об этом говорить, чтобы никто не подумал что ты лижешь? Какие странные, закомлпексованные люди, полностью зависящие от чужого мнения.
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Доктор Броманталь
До того момента как в Зенит стали вливать деньги Орлов заявлял что настоящий питерский клуб это «Динамо» Ленинград а не «Зенит».

А потом переобулся.
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Hong Kil
Шунина Йоканович ставил за красивый глаз, а не глаза. Но дед наконец стал больше разбираться в сортах московского... Если зарабатываешь в этой деревне, то и пиши про них.
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Pelerin
"Подлизать"? Дед выходит из образа ;)
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