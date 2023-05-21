Скопинцев об уходе Йокановича: «Стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Дмитрий Скопинцев Чемпионат.com Футбол

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об уходе Славиши Йокановича из клуба.

Ранее вратарь московской команды Игорь Лещук заявил, что тренер не попрощался с футболистами. 

«Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы – в итоге все вылилось в результат.

Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент – это футбол.

Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», – сказал Скопинцев

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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45 комментариев

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1футбол1
Слили тренера и разбили надежды болел в юбилей. Всё что нужно знать об игроках Динамо
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-20
+77
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ALMANAC
Ответ 1футбол1
Слили тренера и разбили надежды болел в юбилей. Всё что нужно знать об игроках Динамо
Конте про таких все сказал на пресс-конференции в своем последнем матче
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argentina10
конечно мотивы были, слили мужика своей бездарной игрой и на него все свалили....всей команде вместе с руководством надо открытую горячую порку устроить прям в середине поля стадиона, что бы и другие смотрели и знали, что значит так безвольно за Великий клуб показывать..
+32
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+28
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инок
Теперь все стараются пнуть уволенного тренера, что не отменяет факт, что с тренером Динамо явно не угадали
+18
-4
+14
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Dmitry Orlov
Ответ инок
Теперь все стараются пнуть уволенного тренера, что не отменяет факт, что с тренером Динамо явно не угадали
Его тут в комментах все и так пинали - чем дальше, тем больше. А футболисты просто подтверждают слова комментаторов и журналистов.
Если бы говорили "хороший тренер, надо было дать доработать до конца", их бы тут обвиняли либо в тупости ("что они несут"), либо в лицемерии ("физрука обелить пытаются").
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Игорь Пичугин
Вы тренера сливали и он ещё руки жать вам должен.
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Aleksandr Danilov
Не много ли гонора у этих паспортистов? Йоканович хотя бы работал на топ уровне, этим АПЛ светит только в PS5. Плюс, когда Динамо брали титул в последний раз?
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MrPink
Ты своей игрой не заслужил чтобы тебе руку жали
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Do Cent
Вы не играли,а виноват тренер?
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Джиза
А они не задумываются, что дело в них? Значит, он их не уважает. Может, есть причины?
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snork
Можно понять игроков негативно отозвавшихся об этом тренере, не понимал он команду, а она его и это не футболистов вина. Никто не вспомнит его добрым словом. Плохо работал, ушёл ещё хуже.
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Жесткий Костас
И правильно сделал! Учили вас играть в Европейский футбол, а вы его слили, бездари. Позорники.
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Ксяоми Ноутов
Ответ 1футбол1
Слили тренера и разбили надежды болел в юбилей. Всё что нужно знать об игроках Динамо
какие надежды могут быть у болельщиков динамо? Они сто лет ничего, кроме ФНЛ не выигрывали.
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Всё знаю
Может самим стоит играть хотя бы?
Ну или лучше пахать на тренировках, раз мастерства не хватает.
Не оправдываю тренера, но мотив такой, что обиделись из-за того, что не попрощался.
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qwaza
Более того, некоторым ребятам стоило пожать руки на прощание ещё несколько месяцев назад и выпроводить их из клуба. Или, по крайней мере, в дубль.
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Ohotn1k
Аэроэкспресс
Мчи в аэропорт
Не могу никак опоздать я на рейс
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Мукунку хороший
Действительно странно как то.. Но тренера обвинить проще простого,наверняка его откровенно сливали,поэтому он и уехал так.. Пусть игрочишки в Динамо, с собой разберутся.. А то «звездный вратарь» на своих же игроков с кулаками кидается во время матча,другая «звезда» АПЛ вообще не виден..
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Сергей
Конечно, симпатизировал Йокановичу , как сербу всё таки братский народ,но справедливости ради при нем совсем не было командной игры даже при Кирилле Новикове было лучше.
+3
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besaxara
Язык тела футболистов Динамо показывал, что не все из них понимали стратегические идеи тренера Ёкановича)
+2
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Ветер
Пошли интервью как под копирку, в надежде что ни один будущий, переподписанный контракт не пострадает.
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romanisti89
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
ща он скажет ЯЗАБАРСУ
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фахитос
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
можно было и играть за тренера и клуб, а то может в бар спешили
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Mechel**
Лузеры зажравшиеся
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Trueman
Ответ ALMANAC
Отлично, а сколько это продлилось? И почему он теперь в Динамо не работает?)
А почему не работает у геополитиков наших поинтересуйтесь.
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justbored
Ответ 1футбол1
Слили тренера и разбили надежды болел в юбилей. Всё что нужно знать об игроках Динамо
*Болеет за Зенит

Ахах. Пожалел волк кобылу.
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