Скопинцев об уходе Йокановича: «Стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об уходе Славиши Йокановича из клуба.
Ранее вратарь московской команды Игорь Лещук заявил, что тренер не попрощался с футболистами.
«Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы – в итоге все вылилось в результат.
Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент – это футбол.
Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», – сказал Скопинцев.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Если бы говорили "хороший тренер, надо было дать доработать до конца", их бы тут обвиняли либо в тупости ("что они несут"), либо в лицемерии ("физрука обелить пытаются").
Ну или лучше пахать на тренировках, раз мастерства не хватает.
Не оправдываю тренера, но мотив такой, что обиделись из-за того, что не попрощался.
Мчи в аэропорт
Не могу никак опоздать я на рейс
Ахах. Пожалел волк кобылу.