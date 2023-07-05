Дэвис – лучший левый защитник по версии ESPN, Тео Эрнандес – 2-й, Зинченко – 3-й, Робертсон – 4-й

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Милан Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Брайтон Леонардо Спинаццола Натан Аке Люк Шоу Александр Зинченко Рафаэл Геррейру Эндрю Робертсон Тео Эрнандес Первис Эступиньян Альфонсо Дэвис Алекс Бальде Футбол

Альфонсо Дэвис признан лучшим левым защитником по версии ESPN.

Издание составило рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарьправый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Топ-10 левых защитников по версии ESPN:

1. Альфонсо Дэвис («Бавария»);

2. Тео ЭрнандесМилан»);

3. Александр Зинченко («Арсенал»);

4. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

5. Натан Аке («Манчестер Сити»);

6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);

7. Первис Эступиньян («Брайтон»);

8. Алекс Бальде («Барселона»);

9. Рафаэл Геррейру («Боруссия» / «Бавария»);

10. Леонардо Спинаццола («Рома»). 

Материалы по теме

91 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6k2uaqfx3e
От души посмеялся ,по поводу Зинченко на 3 месте )
Спасибо ESPN
+74
-22
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ Мирас Камалов
а где Камавинга?)
В кармане у Б. Силвы
+53
-15
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
По мне лучший Эрнандес и прям с большим отрывом. И я бы на его месте валил из нынешнего Милана как можно быстрее.
+37
-11
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Не много смотрел игр Арсенала в прошедшем сезоне, штук 10, включая еврокубки... Зинченко - это просто катастрофа и человек привоз. Какое третье место?
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Дьяконов
Ну хз, прошлый сезон отвратно провёл. Большой уклон в атаку, нежели в защиту
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktor Makaroff
Ди Марко ?!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
А где Волков из Краснодара ?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
!!!Bata!!!
Ответ Тухель
По мне лучший Эрнандес и прям с большим отрывом. И я бы на его месте валил из нынешнего Милана как можно быстрее.
Слава богу он не ты а ты не он)
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плацкарт Вагоныч
Зинченко на 3 месте? Бред.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deGob
Я один не понимаю что тут Зинченко делает , ну какой он защитник) который мяч неотбирает , головой не играет , ни борется корпус не ставит позицию теряет, один плюс пас и все !
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Эксперт Спортс
Если на данный момент то да. Но за прошлый сезон нет
а данный момент - это что ? межсезонье ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том
Зинченко хорошо вписался в Арсенал, но в защите много косяков. Робертсон, Аке и Шоу посильнее будут
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ !!!Bata!!!
Слава богу он не ты а ты не он)
Только лето еще не кончилось и он вполне может свалить. Сколько бы тут не ныли.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Федяев
Бен Чилвел?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ждем Мудрика и Вини в топ1 😬
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PrateyAQW
Зинченко лучше Робертсона ? Что за ерунда
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Владимирович
Зинченко выше Шоу, мда...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Амин Чич
Как раз наоборот, он лучше их всех в атаке, но слабее в защите
Слабее чем Зинченко и Робертсон, которые в каждом матче привозят из-за неправильной позиции?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Semen B
Ответ Mikas7
да говорили самый сильный в мире ещё в марте.Авторитетное издание высоко ценит украинца Известное издание FourFourTwo составило свой рейтинг 10 лучших левых защитников мира. На первое место поставили украинца Александра Зинченко из «Арсенала».
Шизики..
Это днище и в 10 лучших не входит.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Если там Зинченко на 3 месте, то это рейтинг игроков уровня между ФНЛ и сильнейшей лигой мира - РПЛ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenal.ave
Зинченко наплакал себе 3 место
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозеф Блаттер
Ответ Burel
а данный момент - это что ? межсезонье ?
Нет. Среда 14:30.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
И смех, и грех. Из первой пятёрки только Тео умеет защищаться
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timur_A
Ответ Lifar Skladchikov
а можно уточнить? Что не так с основным защитником вице-чемпиона Англии?
В ключевой момент ключевого матча чемпионской гонки на Энфилде из Зинченко набили чучело на его фланге и сравняли счёт. Арсенал потнрял 2 очка, после чего судьба титула уже не была в руках Арсенала, т.к. Ман Сити обходил их в случае своей победы во всех оставшихся матчах.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rassulio
Ответ Полуэктов Пётр
Не много смотрел игр Арсенала в прошедшем сезоне, штук 10, включая еврокубки... Зинченко - это просто катастрофа и человек привоз. Какое третье место?
Ну кроме матча vs Ливера, когда Трент ему в духовку засунул и забил, где он еще привозил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий