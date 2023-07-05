Дэвис – лучший левый защитник по версии ESPN, Тео Эрнандес – 2-й, Зинченко – 3-й, Робертсон – 4-й
Альфонсо Дэвис признан лучшим левым защитником по версии ESPN.
Издание составило рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).
Топ-10 левых защитников по версии ESPN:
1. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
2. Тео Эрнандес («Милан»);
3. Александр Зинченко («Арсенал»);
4. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
5. Натан Аке («Манчестер Сити»);
6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
7. Первис Эступиньян («Брайтон»);
8. Алекс Бальде («Барселона»);
9. Рафаэл Геррейру («Боруссия» / «Бавария»);
10. Леонардо Спинаццола («Рома»).
Спасибо ESPN
Это днище и в 10 лучших не входит.