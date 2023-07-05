Дэвис – лучший левый защитник по версии ESPN, Тео Эрнандес – 2-й, Зинченко – 3-й, Робертсон – 4-й

Альфонсо Дэвис признан лучшим левым защитником по версии ESPN.

Издание составило рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Топ-10 левых защитников по версии ESPN:

1. («Бавария»);

2. (« »);

3. Александр Зинченко (« »);

4. Эндрю Робертсон (« »);

5. Натан Аке («Манчестер Сити»);

6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);

7. Первис Эступиньян («Брайтон»);

8. Алекс Бальде («Барселона»);

9. Рафаэл Геррейру («Боруссия» / «Бавария»);

10. Леонардо Спинаццола («Рома»).