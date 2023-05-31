«Реал» – самый дорогой клуб мира, «МЮ» тоже стоит 6+ млрд долларов. «Барса», «Ливерпуль», «Сити» – в топ-5. В топ-30 – 7 команд из МЛС

Forbes признал «Реал» самым дорогим клубом мира.

Мадридский клуб занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов мира, его стоимость оценивают в 6,07 млрд долларов.

Второе место в списке занял « » (6 млрд). Третьей стала « » (5,51 млрд), четвертым – « » (5,29 млрд), пятым – « » (4,99 млрд).

В топ-10 самых дорогих клубов мира также вошли « » (4,86 млрд), « » (4,21 млрд), « » (3,1 млрд), « » (2,8 млрд) и « » (2,26 млрд).

В топ-20 также вошли: « » (2,16 млрд), « » Дортмунд (1,93 млрд), « » (1,54 млрд), « » (1,4 млрд), « » (1,08 млрд), « » (1,03 млрд), «Лос-Анджелес» (1 млрд), « » (925 млн), « » (850 млн) и «Кристал Пэлас» (806 млн).

В третий десяток рейтинга вошли: «Нью-Йорк Сити» (800 млн), « » (794 млн), « » (781 млн), « » (756 млн), «Эвертон» (744 млн), «Лион» (734 млн), «Рома» (724 млн), «Ди Си Юнайтед» (700 млн), «Торонто» (690 млн) и «Остин» (680 млн).

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