«Реал» – самый дорогой клуб мира, «МЮ» тоже стоит 6+ млрд долларов. «Барса», «Ливерпуль», «Сити» – в топ-5. В топ-30 – 7 команд из МЛС
Forbes признал «Реал» самым дорогим клубом мира.
Мадридский клуб занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов мира, его стоимость оценивают в 6,07 млрд долларов.
Второе место в списке занял «Манчестер Юнайтед» (6 млрд). Третьей стала «Барселона» (5,51 млрд), четвертым – «Ливерпуль» (5,29 млрд), пятым – «Манчестер Сити» (4,99 млрд).
В топ-10 самых дорогих клубов мира также вошли «Бавария» (4,86 млрд), «ПСЖ» (4,21 млрд), «Челси» (3,1 млрд), «Тоттенхэм» (2,8 млрд) и «Арсенал» (2,26 млрд).
В топ-20 также вошли: «Ювентус» (2,16 млрд), «Боруссия» Дортмунд (1,93 млрд), «Атлетико» (1,54 млрд), «Милан» (1,4 млрд), «Вест Хэм» (1,08 млрд), «Интер» (1,03 млрд), «Лос-Анджелес» (1 млрд), «Лос-Анджелес Гэлакси» (925 млн), «Атланта Юнайтед» (850 млн) и «Кристал Пэлас» (806 млн).
В третий десяток рейтинга вошли: «Нью-Йорк Сити» (800 млн), «Ньюкасл» (794 млн), «Лестер» (781 млн), «Астон Вилла» (756 млн), «Эвертон» (744 млн), «Лион» (734 млн), «Рома» (724 млн), «Ди Си Юнайтед» (700 млн), «Торонто» (690 млн) и «Остин» (680 млн).
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
(там обои на Олд Траффорд переклеить и уже дороже Реала будет)
Ман Сити это топовый бренд поэтому с каждым годом цена клуба только растет
АПЛ они уже под себя подмяли да и вообще у них куча исторических рекордов
Разница огромная. Деньги можно заработать, а можно украсть, убив при этом кого-нибудь. Как тебе такая разница?
откровенные середняки в истории футбола у которых на двоих фан база будет в два раза меньше чем у Милана.