«Реал» – самый дорогой клуб мира, «МЮ» тоже стоит 6+ млрд долларов. «Барса», «Ливерпуль», «Сити» – в топ-5. В топ-30 – 7 команд из МЛС

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Forbes признал «Реал» самым дорогим клубом мира.

Мадридский клуб занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов мира, его стоимость оценивают в 6,07 млрд долларов.

Второе место в списке занял «Манчестер Юнайтед» (6 млрд). Третьей стала «Барселона» (5,51 млрд), четвертым – «Ливерпуль» (5,29 млрд), пятым – «Манчестер Сити» (4,99 млрд).

В топ-10 самых дорогих клубов мира также вошли «Бавария» (4,86 млрд), «ПСЖ» (4,21 млрд), «Челси» (3,1 млрд), «Тоттенхэм» (2,8 млрд) и «Арсенал» (2,26 млрд).

В топ-20 также вошли: «Ювентус» (2,16 млрд), «Боруссия» Дортмунд (1,93 млрд), «Атлетико» (1,54 млрд), «Милан» (1,4 млрд), «Вест Хэм» (1,08 млрд), «Интер» (1,03 млрд), «Лос-Анджелес» (1 млрд), «Лос-Анджелес Гэлакси» (925 млн), «Атланта Юнайтед» (850 млн) и «Кристал Пэлас» (806 млн).

В третий десяток рейтинга вошли: «Нью-Йорк Сити» (800 млн), «Ньюкасл» (794 млн), «Лестер» (781 млн), «Астон Вилла» (756 млн), «Эвертон» (744 млн), «Лион» (734 млн), «Рома» (724 млн), «Ди Си Юнайтед» (700 млн), «Торонто» (690 млн) и «Остин» (680 млн).

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109 комментариев

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TheItalian204
Не удивительно. Перес самый грамотный менеджер 21 века
+127
-29
+98
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прощай Роналду
Ответ TheItalian204
Не удивительно. Перес самый грамотный менеджер 21 века
Ещё бы, целым центробанком Испании и министерством строительства владеет)))
+94
-31
+63
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Homelender_666
Всё логично. Реал, Барселона и МЮ - это самые популярные клубы в мире.
+64
-12
+52
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Виктор Никитин
Ответ Виктор Кашшаи
Как не быть самым грамотным менеджером, если за тебя король и правительство Испании
ну да, король который фанат Атлетико и мэр Мадрида который тоже фанат Атлетико
+34
-6
+28
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Жэд Кэлэд
У МЮ 10 лет прозябания, у Сити 15 лет шейхов и 6-7 лет побед. И все еще не могут догнать МЮ.
+32
-9
+23
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Feniks91
Ответ DolJun
барсу походу с учетом рычагов посчитали, иначе даже в топ20 не вошла бы
Сам понял че сказал
+30
-11
+19
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DolJun
барсу походу с учетом рычагов посчитали, иначе даже в топ20 не вошла бы
+90
-72
+18
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anti4ex
Похоже если Шейхи купят МЮ то он станет самым дорогим клубом
(там обои на Олд Траффорд переклеить и уже дороже Реала будет)
+20
-7
+13
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прощай Роналду
Ответ DolJun
барсу походу с учетом рычагов посчитали, иначе даже в топ20 не вошла бы
Главный рычаг Барсы тут как тут)
+18
-6
+12
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Гари Невилл
Ответ DolJun
барсу походу с учетом рычагов посчитали, иначе даже в топ20 не вошла бы
Челси видимо в топе с учетом их багажа в виде Мудрика, Кукурузы, Фофаны и т.д., иначе Челси не был бы в списке
+13
-4
+9
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Igmu
Ответ DolJun
барсу походу с учетом рычагов посчитали, иначе даже в топ20 не вошла бы
А Челси вообще не посчитали, потому что никто не считает их за спортивный клуб, ну кроме отбр*сов вроде тебя.
+9
-1
+8
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Igor Pavelski
Ответ anti4ex
Похоже если Шейхи купят МЮ то он станет самым дорогим клубом (там обои на Олд Траффорд переклеить и уже дороже Реала будет)
Там у Реала стадион на подходе,так что сомневаюсь
+9
-1
+8
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BananaMantana
Ответ Виктор Кашшаи
Как не быть самым грамотным менеджером, если за тебя король и правительство Испании
"Баааалабоооол мы тебя называааали!" 🎶
+18
-11
+7
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андрей калуцких
7-е место - ПСЖ - операционный доход -219 млн долларов))))) Зато доход заявлен больше, чем у Барселоны и такой же, как у Баварии))) И за год клуб "подорожал" на 32%...в то время, как выигравший ЛЧ Реал всего на 19. Выигравшая чемпионат Барселона на 10, МанСити на 18, Бавария на 14%......Смешно.....
+5
0
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ Иван Баланар
Сити - это хайповое маркетинговое недоразумение. КОгда уйдет Пеп, а уйдет он уже совсем скоро, это будет первым шагом к возвращению на свои привычные места ниже середины таблицы. Ман Сити знают исключительно увлеченные футболом. Мадрид и МЮ знают даже домохозяйки в регионах.
Ты очень сильно ошибаешься
Ман Сити это топовый бренд поэтому с каждым годом цена клуба только растет
АПЛ они уже под себя подмяли да и вообще у них куча исторических рекордов
+11
-6
+5
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bam bam
Ответ DolJun
барсу походу с учетом рычагов посчитали, иначе даже в топ20 не вошла бы
Челси без Абрамовича нехотя считать за клуб
+6
-2
+4
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Shem010
Пойду хрюшу копилку разобью.
+6
-2
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WONDERVAN
И никого из Италии. Всего по одному клубу от Франции и Германии, два - от Испании, и все остальные - английские.
+4
0
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Экселлент
Ответ прощай Роналду
МЮ 6+ лярдов потому что у его хозяина 6 лярдов на счету?)
Тогда бы Ньюкасл на 1 месте был
+4
-1
+3
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Сикарио
Ответ Burel
ну да, как миллер
Отвечу тебе, т.к. упорыш Расим стыдливо закрыл ответы ему))
Разница огромная. Деньги можно заработать, а можно украсть, убив при этом кого-нибудь. Как тебе такая разница?
+2
0
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TheFrosty
Ответ Сэйлор Мун
Боруссия и Атлетико дороже Милана и Интера? что это за бред ))) откровенные середняки в истории футбола у которых на двоих фан база будет в два раза меньше чем у Милана.
Лул вся история мелана в глубоком прошлом. Сейчас это дно уровня условного Вильяреала. Хотя нет - еще хуже: Вильяреал выигрывает еврокубки.
+3
-1
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Rahym Hommadow
Ответ DolJun
барсу походу с учетом рычагов посчитали, иначе даже в топ20 не вошла бы
Это стоимость Клуба а не бюджет Мистер Эксперт
+3
-1
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Егор Кузнецов
Ответ прощай Роналду
Ещё бы, целым центробанком Испании и министерством строительства владеет)))
Это ещё что за чушь
+2
0
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Сэйлор Мун
Боруссия и Атлетико дороже Милана и Интера? что это за бред )))

откровенные середняки в истории футбола у которых на двоих фан база будет в два раза меньше чем у Милана.
+3
-2
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Ernest Imamov
думаю у Баварии, Арсенала и Атлетико - система, у остальных шейхи, рычаги, что-то мутное. Я думал в штатах умеют делать деньги на спорте, Глейзеры и Боули делают всё чтобы это опровергнуть
+1
0
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