Личка о Захаряне: «Он талантлив, но работа бьет талант. Не хочешь жестко работать и соблюдать дисциплину – останешься талантом до конца жизни»

Марцел Личка заявил, что видит талант в Арсене Захаряне, но ему нужно упорно работать.

В прошлом сезоне 20‑летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 10 ассистов.

«Личного общения у нас еще не было. Но я скажу так: упорная работа бьет талант. Арсен очень талантлив, но когда ты не хочешь развивать своей талант и жестко работать и соблюдать дисциплину – ты останешься талантом до конца жизни.

Он должен понимать, что у него классные данные, но база – это работа. Повторять, повторять и работать. Через это его талант будет расти и это будет игрок для АПЛ, например.

Я ему скажу то же самое, что и вам: упорная работа бьет талант. Захочет работать – будет хорошим игроком», – сказал тренер « ».