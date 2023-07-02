Личка о Захаряне: «Он талантлив, но работа бьет талант. Не хочешь жестко работать и соблюдать дисциплину – останешься талантом до конца жизни»
Марцел Личка заявил, что видит талант в Арсене Захаряне, но ему нужно упорно работать.
В прошлом сезоне 20‑летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 10 ассистов.
«Личного общения у нас еще не было. Но я скажу так: упорная работа бьет талант. Арсен очень талантлив, но когда ты не хочешь развивать своей талант и жестко работать и соблюдать дисциплину – ты останешься талантом до конца жизни.
Он должен понимать, что у него классные данные, но база – это работа. Повторять, повторять и работать. Через это его талант будет расти и это будет игрок для АПЛ, например.
Я ему скажу то же самое, что и вам: упорная работа бьет талант. Захочет работать – будет хорошим игроком», – сказал тренер «Динамо».
- Гы гы гы!
то они трубят что команда вознесется до чемпионства,то они пиарят ничего не достигшего игрока,потом они отправляют его в топ клуб
вытягивают из тренера слова предстоящей славы
перед домашними играми с сильным соперником пытаю тренеров и игроков что бы те как можно ярче описали победу которая уже их ждёт!
В итоге столько позора каждый сезон получаем из-за этих гадов!
Посмотрим, как в итоге сложится.
Надеюсь все же Арсен уедет, жаль что за сборную России заигран
Цитата с которой и жить можно