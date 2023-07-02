Личка о Захаряне: «Он талантлив, но работа бьет талант. Не хочешь жестко работать и соблюдать дисциплину – останешься талантом до конца жизни»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Арсен Захарян Футбол

Марцел Личка заявил, что видит талант в Арсене Захаряне, но ему нужно упорно работать.

В прошлом сезоне 20‑летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 10 ассистов.

«Личного общения у нас еще не было. Но я скажу так: упорная работа бьет талант. Арсен очень талантлив, но когда ты не хочешь развивать своей талант и жестко работать и соблюдать дисциплину – ты останешься талантом до конца жизни.

Он должен понимать, что у него классные данные, но база – это работа. Повторять, повторять и работать. Через это его талант будет расти и это будет игрок для АПЛ, например.

Я ему скажу то же самое, что и вам: упорная работа бьет талант. Захочет работать – будет хорошим игроком», – сказал тренер «Динамо». 

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11 комментариев

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omsk1716
Хороший специалист, интересно посмотреть на его Динамо
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Faust Doc
Саня Кокорин:
- Гы гы гы!
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Тиджани Бабангида
По ряду заявлений Лички становится понятно что он планирует встряску и для команды и для каждого игрока индивидуально. То,что и требуется «Динамо»
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Dmitry Gaidar
динамовские раздуватели всегда всё портят
то они трубят что команда вознесется до чемпионства,то они пиарят ничего не достигшего игрока,потом они отправляют его в топ клуб
вытягивают из тренера слова предстоящей славы
перед домашними играми с сильным соперником пытаю тренеров и игроков что бы те как можно ярче описали победу которая уже их ждёт!
В итоге столько позора каждый сезон получаем из-за этих гадов!
+4
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a2wai
В целом его оценка от Лички здравая. Видимо он видит в нем что-то нечто большее, чем мы.

Посмотрим, как в итоге сложится.
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Tigo_Volchara93
Захарян на самом деле очень талантливый, мастеровитый игрок. Если в ближайшие 2-3 года не уедете в Европу, то будет как Чалов или Миранчук Антон, вроде мог бы потянуть середняка топ - 4, но никуда не уехал и вся карьера в РПЛ.
Надеюсь все же Арсен уедет, жаль что за сборную России заигран
+2
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Analjinn
Ответ Faust Doc
Саня Кокорин: - Гы гы гы!
Главный талант последних десяти лет!
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Juve storia di un grande amore
"Не хочешь жёстко работать и соблюдать дисциплину - останешься талантом до конца жизни."
Цитата с которой и жить можно
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Michael Boldyrev
Для всего нужны стимулы. Даже компьютерные игры на ачивках и рейтингах держаться, а тут не компьютерные игры...
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