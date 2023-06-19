«Урарту» о Захаряне: «Никаких переговоров с Арсеном не ведем»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Армения Урарту Арсен Захарян Футбол

В армянском клубе опровергли слух о переходе Арсена Захаряна.

Ранее сообщалось, что 20-летний полузащитник «Динамо» может перейти в «Урарту» для последующего трансфера в европейский клуб.

«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет», – сообщили в пресс-службе «Урарту».

Напомним, что прошлым летом Арсен Захарян мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за трудностей с оплатой в связи с санкциями.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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5 комментариев

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blaugrano
Ответ & Co1366
Новость против новости. Это не редкость.
Новость против новости - и у нас уже минимум 2 новости. Трафик, комменты, всё, что помойным сми надо.
+4
0
+4
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& Co1366
Новость против новости. Это не редкость.
+2
0
+2
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Иван Новиков
Уже договорились.
0
0
0
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