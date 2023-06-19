«Урарту» о Захаряне: «Никаких переговоров с Арсеном не ведем»
В армянском клубе опровергли слух о переходе Арсена Захаряна.
Ранее сообщалось, что 20-летний полузащитник «Динамо» может перейти в «Урарту» для последующего трансфера в европейский клуб.
«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет», – сообщили в пресс-службе «Урарту».
Напомним, что прошлым летом Арсен Захарян мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за трудностей с оплатой в связи с санкциями.
Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
5 комментариев