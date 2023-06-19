«Урарту» о Захаряне: «Никаких переговоров с Арсеном не ведем»

В армянском клубе опровергли слух о переходе Арсена Захаряна.

Ранее сообщалось, что 20-летний полузащитник « » может перейти в « » для последующего трансфера в европейский клуб.

«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с не ведет», – сообщили в пресс-службе «Урарту».

Напомним, что прошлым летом мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за трудностей с оплатой в связи с санкциями.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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