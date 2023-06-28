«Динамо» предложит Захаряну новый долгосрочный контракт. Нынешний рассчитан до лета 2024-го

«Динамо» хочет продлить контракт с Арсеном Захаряном.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время московский клуб предложит полузащитнику новый долгосрочный контракт.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на счету 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за « » в Мир и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.