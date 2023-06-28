«Динамо» предложит Захаряну новый долгосрочный контракт. Нынешний рассчитан до лета 2024-го

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

«Динамо» хочет продлить контракт с Арсеном Захаряном.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время московский клуб предложит полузащитнику новый долгосрочный контракт.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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23 комментария

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Do Cent
Сейчас навалят денег и он совсем играть перестанет.
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Dolard
Ответ Зелёный гопник
В Кайрат
В Арарат
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Faust Doc
Ну это предсказуемое желание клуба.
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Aleksey Yashin
Динамо хочет подстраховаться, чтобы заработать что-то на трансфере. Хотя если Захарян продолжит играть так же, как последний сезон, Динамо в минуса может уйти)
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feelthedroom@mail.ru
Вот и сказочки конец , а кто верил в его трансфер - молодец.
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Зелёный гопник
Потухли мечты о Челси у Арсенчика.
Динамо его потолок оказывается.
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Dinamik1
Может в этом сезоне вернется га прежней уровень тогда можно продовать.
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Kanan Jarrus
грамотное решение, чтобы европейским грандам не достался за копейки ахаха
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Зелёный гопник
Ответ Dolard
В Арарат
В коньяк ?🤣
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Dolard
Ответ Зелёный гопник
В коньяк ?🤣
Не. В ресторан)
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kk.abb
Ответ Aleksey Yashin
Динамо хочет подстраховаться, чтобы заработать что-то на трансфере. Хотя если Захарян продолжит играть так же, как последний сезон, Динамо в минуса может уйти)
Очередной паспортист, подпишет жирный контракт и никакой топ5 ему не светит.
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Dmitry Orlov
Учитывая давнее повышенное внимание к Захаряну, удивительно, что контракт был на 3 года. Молодым игрокам, на которых всерьёз рассчитывают, обычно дают на 5 лет.
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Зелёный гопник
Ответ Bananes
Не надо, Арсен. Уходи в Европу свободным агентом
В Кайрат
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