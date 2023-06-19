Захарян может перейти в армянский «Урарту» для трансфера в европейский клуб (Грач Хачатрян)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Армения Урарту Хвича Кварацхелия Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может перейти в европейский клуб транзитом через Армению.

Как сообщает журналист Грач Хачатрян, 20-летний хавбек «Динамо» может повторить путь Хвичи Кварацхелии, который перешел из «Рубина» в «Динамо» Батуми перед трансфером в «Наполи».

Захарян может уехать в европейскую команду транзитом через чемпионат Армении. В таком сценарии заинтересован чемпион страны «Урарту», который сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что прошлым летом Арсен Захарян мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за трудностей с оплатой в связи с санкциями.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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77 комментариев

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Roman
Урарту, кстати, как раз уровень нынешнего Захаряна
+124
-11
+113
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Aleksey Yashin
Кварацхелия: Только не списывай один в один
Захарян: Ок
+65
-3
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Greenalem
Ответ Roman
Урарту, кстати, как раз уровень нынешнего Захаряна
Про Хвичу тоже самое писали, когда переходил в Батуми))
+40
-1
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Simplicissimus
Грачи прилетели
+34
-4
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Матвей Суицидин
Спортивный директор Урарту - брат Нобеля Арустамяна, который активно общается со всеми армянами в РПЛ. Я думаю, там схема готовится для перехода в середняк Серии А.
+25
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Football Forever
Ответ Roman
Урарту, кстати, как раз уровень нынешнего Захаряна
Динамо сейчас само на уровне Урарту - чемпиона Армении.
+22
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Viktor Martunov
Мы совсем забыли анекдоты про армянское радио, а оно живо.
+8
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Зелёный гопник
Не Челси конечно, но тоже неплохо 😂
+7
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Дмитрий Клюквин
вообще пофигу, если хочет уйти толку все равно не будет от него. Он это в прошлом году прекрасно продемострировал.
+5
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Алекс Ну
Да пусть уже едет. Если год назад я этого очень не хотел, то теперь очевидно, что здесь он только регрессировать будет. Не интересно ему тут, нет никакой мотивации.
+5
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Tigran Shuts
Ответ Виталии Пархоменко
Фигня очередная. Захарян играет плохо, никому он в европе не нужен. Вот увидите. Он прилично сдал в игре, прибавил только в спорах с судьями.
а кто в Динамо не сдал за год? наверное только Тюкавин, да Сазонов с Дасой.
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Фёдор Кузнецов
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Динамо получит деньги за Арсена, не беспокойтесь
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27nvn
Захаряну надо пробовать перебираться в европейский футбол и не отказываться от каких-нибудь середнячков в топ-5 лигах, если не сейчас, то уже потом точно поздно будет.
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Yapyapo
Новый шаг: Трансферы по параллельному экспорту.
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che kaif
Ответ Фёдор Кузнецов
Динамо получит деньги за Арсена, не беспокойтесь
Получат пятеру условную а могли 15-20 как с тем же Кварацхелией
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АРХАТ
А какая выгода для Динамо????
Ну если только так: "Продаём вам его за 1 млн евро, но 90% с последующей продажи в Европу идёт в Москву"))
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Mbest77
Ответ Андрей Балабаев
То есть армяне хотят на ровном месте бабла срубить, хотя ни одного дня в подготовку Захаряна не вложились? Если кто захочет купить, пусть платит российскому клубу. Считаю не надо соглашаться на такие схемы. Аталанту заставило фифа и они тут же нашли вариант деньги Локомотиву перевести.
Миранчук перешел в Аталанту в 2020 году так то. Тогда не было таких санкций.
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justbored
Ответ Кеша
Ничего другого я не ожидал глядя на Захаряна. Уже в прошедшем сезоне Захарян был в Урарту. Теперь понятно , почему он весь сезон еле задницу свою таскал по полю- уже с братьями своими договорился, видимо, обо всем.
А это свершившийся факт типа? Источник в виде ереванского Грача железный?
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Виталии Пархоменко
Ответ Tigran Shuts
а кто в Динамо не сдал за год? наверное только Тюкавин, да Сазонов с Дасой.
Про Тюкавина соглашусь. От Дасы и Сазонова ждали большего и лучшей игры.
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Кеша
Ответ justbored
А это свершившийся факт типа? Источник в виде ереванского Грача железный?
Единственный путь в Европу, пожалуй. Поэтому есть доля доверия. Но после таких кульбитов пусть лучше едет хоть в Арарат. Доверия к Захаряну больше нет.
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Кеша
Ничего другого я не ожидал глядя на Захаряна. Уже в прошедшем сезоне Захарян был в Урарту. Теперь понятно , почему он весь сезон еле задницу свою таскал по полю- уже с братьями своими договорился, видимо, обо всем.
+8
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lanskoy
Ответ Football Forever
Динамо сейчас само на уровне Урарту - чемпиона Армении.
Слишком высоко оцениваешь силы динамы.
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Андрей Балабаев
Ответ Mbest77
Миранчук перешел в Аталанту в 2020 году так то. Тогда не было таких санкций.
Перешёл в 20, но платежи были частями. А последнюю часть они, ссылаясь на санкции и ограничения платить не хотели. Локомотив подал жалобу в фифа, выиграл это дело. И Таланта тут же заплатила, ещё и штраф впридачу. Это чисто отмазки. Не хотят платить в Россию и воровать игроков на халяву. Но теперь фифа ограничила этот момент
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Фёдор Кузнецов
Ответ Russ Ivan
Короче, кинуть родной клуб и дать возможность заработать армянской братии, нормальный подход...
При переходе можно включить пункт что Динамо получит процент от трансфера
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Dinamik1
Цена вопроса?
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