Захарян может перейти в армянский «Урарту» для трансфера в европейский клуб (Грач Хачатрян)

Арсен Захарян может перейти в европейский клуб транзитом через Армению.

Как сообщает журналист Грач Хачатрян, 20-летний хавбек « » может повторить путь , который перешел из «Рубина» в «Динамо» Батуми перед трансфером в «Наполи».

Захарян может уехать в европейскую команду транзитом через чемпионат Армении. В таком сценарии заинтересован чемпион страны « », который сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что прошлым летом мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за трудностей с оплатой в связи с санкциями.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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