Захарян может перейти в армянский «Урарту» для трансфера в европейский клуб (Грач Хачатрян)
Арсен Захарян может перейти в европейский клуб транзитом через Армению.
Как сообщает журналист Грач Хачатрян, 20-летний хавбек «Динамо» может повторить путь Хвичи Кварацхелии, который перешел из «Рубина» в «Динамо» Батуми перед трансфером в «Наполи».
Захарян может уехать в европейскую команду транзитом через чемпионат Армении. В таком сценарии заинтересован чемпион страны «Урарту», который сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, что прошлым летом Арсен Захарян мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за трудностей с оплатой в связи с санкциями.
Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Захарян: Ок
Ну если только так: "Продаём вам его за 1 млн евро, но 90% с последующей продажи в Европу идёт в Москву"))