Только игроки «Зенита» вошли в топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ от Transfermarkt, Сафонов, Захарян, Чалов и Промес – в топ-10

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В пятерке самых дорогих игроков РПЛ – только футболисты «Зенита».

Transfermarkt обновил стоимость игроков, выступающих за клубы Мир РПЛ.

Первые пять мест в списке самых дорогих игроков российского чемпионата занимают игроки «Зенита» – вингер Малком (30 млн евро), центральный полузащитник Вендел (24 млн евро), атакующий полузащитник Клаудиньо (20 млн евро), опорный полузащитник Вильмар Барриос и левый защитник Дуглас Сантос (оба – по 18 млн евро).

В топ-10 входят два игрока «Краснодара» – Матвей Сафонов (16 млн евро) и Эдуард Сперцян (12 млн евро), а также по одному игроку «Динамо», ЦСКА и «Спартака». Это Арсен Захарян (15 млн евро), Федор Чалов (12 млн евро) и Квинси Промес (11 млн евро)

С полным рейтингом стоимости игроков клубов Мир РПЛ по оценке Transfermarkt можно ознакомиться здесь.

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74 комментария

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Ебздрогыч
Радует, что список возглавляет россиянин. И на третьем месте тоже наш соотечественник! Это показатель отличного развития детско-юношеского футбола в стране
+179
-22
+157
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Ice Vorya
Не очень понятно, почему Сафонов оценен в 16 млн
+59
-5
+54
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Owen_the_Simple
Это пока в цену одного наркобарона не включили награду за поимку.
+68
-22
+46
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krokodilych
Ответ Ебздрогыч
Радует, что список возглавляет россиянин. И на третьем месте тоже наш соотечественник! Это показатель отличного развития детско-юношеского футбола в стране
Лет пять-шесть назад у "Зенита" был курс на собственных воспитанников из Аргентины, а сейчас - из Бразилии :)
+45
-4
+41
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theDoctor
Ответ Spartakus1984
Неизвестно кто больше преступники-те кто приблжены к зениту или Промес.Тот ущерб который наносят те люди стране...колоссальный
Известно - Промес.
+36
-13
+23
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dedushka
Ответ Ice Vorya
Не очень понятно, почему Сафонов оценен в 16 млн
Потому же, почему и Захарян в 15. Инерция мышления.
+21
-1
+20
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Александр Колосов
Ответ Евгений Кузнецов
а вы реально думаете, что там всё вчистую заплатили?)
Разумеется нет, это все заговор. Даже текущий рейтинг Трансфермаркт это тоже наглая подтасовка фактов.
+20
-3
+17
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MstAndreev
Ответ Луизао фром мексика
Как всегда админресурс решает
админресурс transfermarkt нагнул или купил?)
+18
-4
+14
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Александр Колосов
Что примечательно, все игроки Зенита, кроме Малкома, прибавили в стоимости по сравнению с моментом их покупки.
+28
-14
+14
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Нужен гол!
Я бы барриоса оценил в 30 млн. Ну не менее 25 точно
+17
-6
+11
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1футбол1
Список не корректный. Где звезда РПЛ Соболев?
+16
-6
+10
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Owen_the_Simple
Ответ Spartakus1984
Неизвестно кто больше преступники-те кто приблжены к зениту или Промес.Тот ущерб который наносят те люди стране...колоссальный
Заметьте: я фамилий не называл
+15
-5
+10
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arspurs9
Не понимаю за что тут Матвей. Он ужасен в рамке. Ошибок - море.
+10
-3
+7
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Клирик
Ответ Валерий Охотин
Комментарий удален модератором
Большой такой зоопарк. С океанариумом))
+9
-4
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amadeus_amadeus
двое россиян, два бразила и колумбиец
в целом норм!
+8
-3
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Валерий Охотин
Ответ Спартак сила
позорище какое
Позорище наркотой торговать и эгсбиционизмом на поле заниматься.Позорище шалындре рот открывать , у нее он предназначен для ее прямой работы , а не про футбол рассказывать.
+5
-2
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Злодей Спб
В стоимости нынешнего Сафонова из 16 миллионов 10 за паспорт.
+3
0
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Рагнар Лодброк
Зенит? Блин,а я думал Оренбург ,очень неожиданно 😅
+7
-4
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Кую коней
Пару раз видел Захаряна (по-моему в сборной) и не пойму чем он так ценен
+3
0
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Alexander Prokofyev
Ответ Ice Vorya
Не очень понятно, почему Сафонов оценен в 16 млн
Тем временем трансферная стоимость Роналду упала до 15 млн евро. Сафонов круче Роналду. Вот так
+3
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Red_Marlboro_
Ответ Великий Алонсо
И все бразильцы ахахахахаха. Денежный мешок рулит
И что,посмотри на Реал,там даже не во всей лиге,а в самом Реале нет испанцев в топ-10 по Transfermarkt
+6
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theDoctor
Ответ Александр Колосов
Дружище, забавно, не правда ли, что болельщики народной команды с лучшим менеджментом массово заминусили наши почти одинаковые коменты, где была просто констатация факта?😉
Их можно понять, пока мы наслаждаемся жизнью, титулами, рекордами и прекрасным футболом, им приходится как-то глушить боль от очередного позорного сезона.
+6
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Al561
Зенит это российский клуб?))
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МТБ
"Дело не в деньгах"
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Игорь М.
Ответ Sam1922
Забавно, как фанаты клуба, где советника генерального директора по духовно-нравственным вопросам посадили на 14 лет за педофилию, переживают за нравственность)))
не слышал, чтобы фанаты или сотрудники клуба (в т.ч. жёны владельцев) отмазывали этого советника. Здесь же за 2 тонны кокаина КБ отмывают черныша)
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