Только игроки «Зенита» вошли в топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ от Transfermarkt, Сафонов, Захарян, Чалов и Промес – в топ-10

В пятерке самых дорогих игроков РПЛ – только футболисты «Зенита».

Transfermarkt обновил стоимость игроков, выступающих за клубы Мир РПЛ.

Первые пять мест в списке самых дорогих игроков российского чемпионата занимают игроки « » – вингер (30 млн евро), центральный полузащитник (24 млн евро), атакующий полузащитник (20 млн евро), опорный полузащитник и левый защитник (оба – по 18 млн евро).

В топ-10 входят два игрока « » – (16 млн евро) и Эдуард Сперцян (12 млн евро), а также по одному игроку «Динамо», и « ». Это Арсен Захарян (15 млн евро), Федор Чалов (12 млн евро) и Квинси Промес (11 млн евро)

С полным рейтингом стоимости игроков клубов Мир РПЛ по оценке Transfermarkt можно ознакомиться здесь.