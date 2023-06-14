Только игроки «Зенита» вошли в топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ от Transfermarkt, Сафонов, Захарян, Чалов и Промес – в топ-10
В пятерке самых дорогих игроков РПЛ – только футболисты «Зенита».
Transfermarkt обновил стоимость игроков, выступающих за клубы Мир РПЛ.
Первые пять мест в списке самых дорогих игроков российского чемпионата занимают игроки «Зенита» – вингер Малком (30 млн евро), центральный полузащитник Вендел (24 млн евро), атакующий полузащитник Клаудиньо (20 млн евро), опорный полузащитник Вильмар Барриос и левый защитник Дуглас Сантос (оба – по 18 млн евро).
В топ-10 входят два игрока «Краснодара» – Матвей Сафонов (16 млн евро) и Эдуард Сперцян (12 млн евро), а также по одному игроку «Динамо», ЦСКА и «Спартака». Это Арсен Захарян (15 млн евро), Федор Чалов (12 млн евро) и Квинси Промес (11 млн евро)
С полным рейтингом стоимости игроков клубов Мир РПЛ по оценке Transfermarkt можно ознакомиться здесь.
в целом норм!