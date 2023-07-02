Круговой сказал, что новичка «Зенита» будут называть Педро: «Не дадут назвать себя Педриньо. Я спрашивал»
Данил Круговой рассказал, как будут называть новичка «Зенита» Педро.
«Думаю, что новичку «Зенита» Педро не дадут назвать себя Педриньо.
Я, кстати, спрашивал об этом. Сказали нет – будет Педро. Было интересно узнать. Ну, Педро так Педро!» – сказал защитник «Зенита».
29 июня «Зенит» объявил о договоренности с «Коринтиансом» о переходе 17-летнего Педро. Он присоединится к команде в феврале.
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