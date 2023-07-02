Круговой сказал, что новичка «Зенита» будут называть Педро: «Не дадут назвать себя Педриньо. Я спрашивал»

Теги Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Данил Круговой рассказал, как будут называть новичка «Зенита» Педро.

«Думаю, что новичку «Зенита» Педро не дадут назвать себя Педриньо.

Я, кстати, спрашивал об этом. Сказали нет – будет Педро. Было интересно узнать. Ну, Педро так Педро!» – сказал защитник «Зенита».

29 июня «Зенит» объявил о договоренности с «Коринтиансом» о переходе 17-летнего Педро. Он присоединится к команде в феврале.

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8 комментариев

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Budabuda
Жано: нет, не дадут называть меня Ананидзе
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Доктор Верховцев
Так если он не Педриньо, а Педро. Что за глупости?
+7
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Сергей Васильев
Если "Педриньо" нельзя, пусть "Педрито" называют
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Dizzod
Он в Зенит перешёл или в СИЗО Кресты? Или в клубе бояться что если кто-то сто раз произнесет Педринью то у него сменится ориентация?
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Faust Doc
Педро канеш звучит получше чем Педриньо!
Гы гы гы
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