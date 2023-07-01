Тренер «Зенита» Оливейра о Педро: «Сможем раскрыть его огромный потенциал, надеюсь»

Вильям Оливейра высказался о новичках «Зените» Педро и Ду Кейросе.

«Состояние футболистов очень хорошее, готовимся с отличным настроем. Ду Кейрос адаптируется хорошо. В команде много бразильцев, ему проще. Понятно, что новая страна, новый чемпионат, но мы готовы помочь.

Постараемся использовать [на Кубке PARI Премьер] всех футболистов. Сейчас самая главная задача — давать всем набрать кондиции.

Педро пока только 17 лет, так что он еще не может перейти в нашу команду. Это молодой игрок, но он уже продемонстрировал хороший уровень игры. Очень техничный и универсальной футболист. Надеюсь, сможем раскрыть его огромный потенциал», — сказал ассистент главного тренера « ».

«Зенит» взял 17-летнего Педро всего за 9 млн евро при отступных 120 млн. Помогли проблемы «Коринтианс»