Тренер «Зенита» Оливейра о Педро: «Сможем раскрыть его огромный потенциал, надеюсь»
Вильям Оливейра высказался о новичках «Зените» Педро и Ду Кейросе.
«Состояние футболистов очень хорошее, готовимся с отличным настроем. Ду Кейрос адаптируется хорошо. В команде много бразильцев, ему проще. Понятно, что новая страна, новый чемпионат, но мы готовы помочь.
Постараемся использовать [на Кубке PARI Премьер] всех футболистов. Сейчас самая главная задача — давать всем набрать кондиции.
Педро пока только 17 лет, так что он еще не может перейти в нашу команду. Это молодой игрок, но он уже продемонстрировал хороший уровень игры. Очень техничный и универсальной футболист. Надеюсь, сможем раскрыть его огромный потенциал», — сказал ассистент главного тренера «Зенита».
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