Тренер «Зенита» Оливейра о Педро: «Сможем раскрыть его огромный потенциал, надеюсь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра Педро дос Сантос Ду Кейрос Футбол

Вильям Оливейра высказался о новичках «Зените» Педро и Ду Кейросе.

«Состояние футболистов очень хорошее, готовимся с отличным настроем. Ду Кейрос адаптируется хорошо. В команде много бразильцев, ему проще. Понятно, что новая страна, новый чемпионат, но мы готовы помочь.

Постараемся использовать [на Кубке PARI Премьер] всех футболистов. Сейчас самая главная задача — давать всем набрать кондиции.

Педро пока только 17 лет, так что он еще не может перейти в нашу команду. Это молодой игрок, но он уже продемонстрировал хороший уровень игры. Очень техничный и универсальной футболист. Надеюсь, сможем раскрыть его огромный потенциал», — сказал ассистент главного тренера «Зенита».

«Зенит» взял 17-летнего Педро всего за 9 млн евро при отступных 120 млн. Помогли проблемы «Коринтианс»

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5 комментариев

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Олег Сагайдачный
Если заиграет, плюс вызовы в сборную это хорошее приобретение. Ценник вырастит. Пример другим клубам.Ну и укрепит состав. 17 лет парнишки.
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Ответ Алексей Ненахов
Педро в России пока не приживались, может этот сможет
в зените педро будет как влитой...
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a.k.a. DRAGON0928
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одну педру дзюбу раскрывали, теперь вторая педра...
они вроде в Спартаке не пересекались
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