Селекционер академии «Зенита» Зазулин: «Педро взяли на замену Венделу, Клаудиньо или Малкому, если кто-то из них уйдет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Игорь Зазулин Малком Клаудиньо Вендел Педро дос Сантос Футбол

Игорь Зазулин считает, что «Зенит» купил Педро на замену бразильским игрокам.

«Есть вероятность, что Вендел, Клаудиньо или Малком уйдут. Возможно, Педро взяли на замену кому-то из этих бразильцев. Что касается еврокубков, то они рано или поздно вернутся, и «Зенит» на продаже этого нападающего в теории может заработать хорошие деньги.

Самый ценный бразилец «Зенита» на данный момент для меня Вендел. Он делает очень большой объем работы, в отборе, в организации игры. Его потеря может сказаться на команде.

Если говорить о молодых ребятах — они у нас есть. Тот же Козлов, Барановский. Выпуск 2004 и 2005 годов очень хороший. Есть ли шанс у них заиграть? Это вопросы к Семаку.

В свое время многие тренеры при счете 3:0 выпускали молодежь, они играли, доказывали свою состоятельность. Поэтому тут все зависит от Сергея Богдановича, готов ли он дать им этот шанс», – сказал селекционер академии «Зенита» в эфире радио «Движение».

«Зенит» взял 17-летнего Педро всего за 9 млн евро при отступных 120 млн. Помогли проблемы «Коринтианс»

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5 комментариев

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Олег Сагайдачный
Мослига лютует. И тут обошли.
+5
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pavasaris
Ответ bathedd
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А тебе?
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bathedd
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Сергей Жарковский
Богданович правильно делает, берёт перспективных игроков от которых можно ожидать развития на фоне таких звёзд, как Малком, Вендел, Клаудиньо!👍
0
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Матвей Суицидин
Семак даже при 3-0 скорее Ерохина и Адамова выпустит чем молодых пацанов
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zuma
кстати, очень адекватно. я тоже считаю, что вендел влияет на игру Зенита сейчас больше чем другие бразильцы. может, только кроме Малколма
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