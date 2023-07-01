Селекционер академии «Зенита» Зазулин: «Педро взяли на замену Венделу, Клаудиньо или Малкому, если кто-то из них уйдет»

Игорь Зазулин считает, что «Зенит» купил Педро на замену бразильским игрокам.

«Есть вероятность, что Вендел, или уйдут. Возможно, взяли на замену кому-то из этих бразильцев. Что касается еврокубков, то они рано или поздно вернутся, и «Зенит» на продаже этого нападающего в теории может заработать хорошие деньги.

Самый ценный бразилец «Зенита» на данный момент для меня . Он делает очень большой объем работы, в отборе, в организации игры. Его потеря может сказаться на команде.

Если говорить о молодых ребятах — они у нас есть. Тот же Козлов, Барановский. Выпуск 2004 и 2005 годов очень хороший. Есть ли шанс у них заиграть? Это вопросы к Семаку.

В свое время многие тренеры при счете 3:0 выпускали молодежь, они играли, доказывали свою состоятельность. Поэтому тут все зависит от Сергея Богдановича, готов ли он дать им этот шанс», – сказал селекционер академии « » в эфире радио «Движение».

«Зенит» взял 17-летнего Педро всего за 9 млн евро при отступных 120 млн. Помогли проблемы «Коринтианс»