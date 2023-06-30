«Зенит» может выкупить больше прав на Педро, когда игрок приедет в клуб. Об этом заявил гендиректор Медведев

«Зенит» может увеличить процент владения прав на Педро.

Клуб Мир РПЛ воспользовался правом преимущественного выкупа 17-летнего вингера. Сообщалось, что « » получат 9 млн евро, и петербуржцам перейдет половина прав на игрока.

– Президент «Коринтианс» заявил, что права на Педро принадлежат бразильскому клубу и «Зениту» в соотношении 50 на 50. Как можно прокомментировать этот факт?

– Это в данный момент 50 на 50. Когда Педро приедет в «Зенит», у нас будет возможность увеличить процент нашего владения.

– У Педро и Александра Коваленко пятилетние контракты. Это вложение в будущее «Зенита»?

– Оба молодые игроки, одному 19 лет, другому пока 17. Очень талантливые.

Если будут работать должным образом, могут стать настоящими футболистами, – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.