Педриньо об имени на футболке: «Хотел, чтобы было Педриньо, но в «Локо» сказали, что это не очень – типа гей, голубой»

Новичок «Локомотива» Педриньо объяснил, почему на его футболке написано «Педро Габриэл».

С такой надписью на форме бразилец отыграл матч Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:2, 3:1 по пенальти).

– Как правильно называть Педриньо?

– Педриньо!

– Почему в России вас так не называют?

– Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

– Руководство сказало, что не очень?

– Да.

– Вам объяснили, почему?

– Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.

– Как тебе «Локомотив»?

– Это очень великий клуб. Пока, конечно, чуть-чуть сложно. Постараюсь сделать лучшее, что возможно. Хорошо чувствую себя здесь, – сказал Педриньо.

«Давайте Педриньо у нас в команде не будет». Комментатор «Матч ТВ» Дурасов о просьбе «Локомотива» иначе называть игрока