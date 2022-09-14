Педриньо об имени на футболке: «Хотел, чтобы было Педриньо, но в «Локо» сказали, что это не очень – типа гей, голубой»

Новичок «Локомотива» Педриньо объяснил, почему на его футболке написано «Педро Габриэл».
С такой надписью на форме бразилец отыграл матч Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:2, 3:1 по пенальти).
– Как правильно называть Педриньо?
– Педриньо!
– Почему в России вас так не называют?
– Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.
– Руководство сказало, что не очень?
– Да.
– Вам объяснили, почему?
– Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.
– Как тебе «Локомотив»?
– Это очень великий клуб. Пока, конечно, чуть-чуть сложно. Постараюсь сделать лучшее, что возможно. Хорошо чувствую себя здесь, – сказал Педриньо.
«Давайте Педриньо у нас в команде не будет». Комментатор «Матч ТВ» Дурасов о просьбе «Локомотива» иначе называть игрока