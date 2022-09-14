«Давайте Педриньо у нас в команде не будет». Комментатор «Матч ТВ» Дурасов о просьбе «Локомотива» иначе называть игрока

попросил не называть новичка клуба как Педриньо.

Это выяснилось во время диалога комментаторов перед началом второго тайма матча «Локомотив» – в Фонбет Кубке России (2:2, второй тайм).

Сергей Дурасов: В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педриньо как Педриньо.

Потому что попросили в клубе. Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет. Как-то так.

Поэтому мы с тобой тоже теперь обращаемся к 29-му номеру «Локомотива» по паспорту или так, как написано у него на спине.

: Хорошо. Педро Габриэл Перейра Лопес. Ты запомнил?

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