Агент ФИФА Кирдемир заявил, что «Ливерпуль» поборется за Мбаппе и предложит «ПСЖ» «целое состояние» – около 300 млн евро. «Реал» дает только 220 млн

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Ливерпуль» может побороться с «Реалом» за подписание Килиана Мбаппе.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Парижский клуб намерен продать форварда этим летом, если он не изменит свое решение. Сообщается, что «ПСЖ» ведет переговоры с «Реалом».

По словам агента ФИФА Марко Кирдемира, «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за подписание Мбаппе. Клуб из АПЛ намерен предложить за француза «целое состояние» – речь идет о сумме около 300 миллионов евро.

Напомним, ранее появилась информация, что «Реал» готов предложить за Мбаппе не более 200+20 млн евро, в то время как «ПСЖ» требует 250+50 млн евро.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро

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45 комментариев

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Геннадий Чеботарев
это не просто пыхнули травки,это конкретно накурились)))))
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Aylin Magerramli
Жирнее утки я ещё не видел
+53
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aksemike
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+32
-3
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Александр Степанов
Эта утка настолько не прожарена, что еще бегает по полю и орет «Да вы там все наркоманы!»
+17
-2
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liv6
Ответ Aylin Magerramli
Жирнее утки я ещё не видел
вчера был Осимхен за 180 мультов)))
+10
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Акира_1
Представляю как Клопп угарает с этой новости, а может наоборот плачет. Хз. 😅
+7
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Фёдор Кузнецов
Напомню этот же Ливерпуль не хотел платить 100+ ща Биллингема
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Алексей Половков
Ответ Геннадий Чеботарев
это не просто пыхнули травки,это конкретно накурились)))))
Там уже не трава была, а героин и в большой дозе)))
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JealousOne
Недавно ливеры белингема за 120 хотели, вчера захотели осимхена за 180, теперь мбаппе за 300. Я бы понял если б такие слухи крутились вокруг сити или баварии, но эээ ливер??))
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alexus-1990
Ливерпуль и 300 миллионов? только если в мечтах болельщиков)
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Bashibuzuck
Мбаппе в Ливерпуле это 🔥🔥🔥конечно же, вот только верится с трудом
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llolishe
Ливерпуль итак всю жизнь экономит поэтому могли бы в взорвать трансферный рынок
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rodjer22
Алчность Мбапе и тупость шейхов просто зашкаливает. Взять на таких условиях Мбапе, затем Месси и до этого Неймара, и не взять достойного для решения больших задач тренера, могут только управленцы не имеющие вообще никакого понимания как строить эту большую команду.
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НРИ
Если только Салаха к арабам за ахулиярд продадут то такой вариант нельзя исключать
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Александр Белов
С Реала хотят побольше вытрясти. А Мбаппе если у Ливера выйдет удачный сезон вполне может туда бесплатно прийти следующим летом. Мбаппе vs Холанд было б интересно)
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ARIGAMI ARIGAMI
А чего они раньше Клоппу не давали денег на трансферы. Копили?
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madrilenos
ну все теперь точно перейдёт))) я думал Лукашенко поможет с переходом, но оказалось все проще. по стопам Тчуамени, Белингема. их тоже хотел Ливерпуль, но в итоге они оказались в Мадриде.
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WESTERN-
Для Футбола это будет супер. Противостояние Ливерпуля и МС даже на время может затмить эль Классико.
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llolishe
Ответ Нефанатик
Ливерпуль за Белингема 130 не в состоянии были дать, а тут 300 за Мбаппе)) забавно еще и то, что Реал оказывается дает 220))
Вообще не связанно это
Ливерпуль Фабиньо вообще тайно покупал
Ливерпулю нужен был Гакпо-купили
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ten Hag
Ответ Геннадий Чеботарев
это не просто пыхнули травки,это конкретно накурились)))))
И каждая мысль кажется гениальной ;)
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Mohnatiy
Вот это поворот 😁
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MK
ой ой ой, (верится трудом), если это правда,
трансферный рекорд Неймара будет побито 🤯🤯🤯
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untilofend
я бы еше поверил если бы не было других проблемных позиций
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Young Hefner
Вчера Осимен за 180, сегодня Мбаппе за 300, да что вы там курите, на своём Энфилде? 😁
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llolishe
Ответ Сикарио
Мбапе опять решил от Реала в ЛЧ отлететь?))
Реал вылетел из ЛЧ от Ситевика-это позор просто
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