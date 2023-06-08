Беллингем в «Реале» – 5-й среди самых дорогих трансферов в истории с учетом бонусов. Только за Неймара, Мбаппе, Коутиньо и Дембеле платили больше

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Переход Джуда Беллингема в «Реал» – на пятом месте среди самых дорогих трансферов в истории.

С учетом бонусов сумма сделки может составить 134 млн евро, и это самая дорогая покупка в истории «Реала».

После перехода Беллингема в «Мадрид» из десятки самых дорогих трансферов в истории выпал переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

10 самых дорогих трансферов в истории с учетом бонусов:

1. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ», 2017 год) – 222 млн евро;

2. Килиан Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ», 2018 год) – 180 млн евро;

3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 2018 год) – 160 млн евро;

4. Усман Дембеле (из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», 2017 год) – 147 млн евро;

5. Джуд Беллингем (из дортмундской «Боруссии» в «Реал», 2023 год) – 134 млн евро;

6. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико», 2019 год) – 126 млн евро;

7. Энцо Фернандес (из «Бенфики» в «Челси», 2023 год) – 121 млн евро;

8. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону», 2019 год) – 120 млн евро;

9. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», 2021 год) – 117 млн евро;

10. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 2021 год) – 115 млн евро.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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54 комментария

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Los Galácticos
Когда-то этот рейтинг был действительно интересным для фанатов, когда футболист действительно соответствовал цене которую за него платили, но те времена уже далеко позади и больше никогда не вернуться обратно.
+33
-6
+27
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fidelio
Ответ Cruel Snake
Коутиньо... Это волшебный трансфер, за него вроде бы до сих пор не расплатились
Три из четырех первых закупки ныне финансово криминальной Барселоны 😉
+19
-7
+12
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cektor
почти все топ 10 трансферы провальные
+11
-4
+7
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Cruel Snake
Коутиньо... Это волшебный трансфер, за него вроде бы до сих пор не расплатились
+6
-2
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ман Сити
Портовые говорят что все трансферы все еще с тех денег за Коутиньо, в частности на них купили 100-миллионных Алисона, Ван дейка, Нульеса и остальных 100-миллионных деревях
Которые потом выиграли ЛЧ и АПЛ. Всем бы таких деревях
+5
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Милан37
Двойной развод века - Коутиньо и Дембеле в Барселону за 300 миллионов 🤦‍♂️🤡 ...
+5
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ariuntrius
Ответ Милан37
Двойной развод века - Коутиньо и Дембеле в Барселону за 300 миллионов 🤦‍♂️🤡 ...
И любой из этих игроков отыграл лучше бургермена которого купили за +115млн с годом контракта и отпустили бесплатно
+4
-1
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Иван Баланар
Ответ Los Galácticos
Когда-то этот рейтинг был действительно интересным для фанатов, когда футболист действительно соответствовал цене которую за него платили, но те времена уже далеко позади и больше никогда не вернуться обратно.
нам всем не вернуться обратно, а времена больше не вернутся. Не благодари)
+4
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Виталий Ан
ПСЖ 400, Барса 300 по 2 футболиста купили. МанСити 117 одного, но миллиарды Пеп тратит у твердолобых. ))
+8
-6
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Arthurino
Ответ cektor
почти все топ 10 трансферы провальные
Мбаппе и Грилиш топ, у Энцо еще есть время, Неймар был третьим футболистом поколения и здорово продвинул ПСЖ в плане медийности. По остальным согласен
+3
-1
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Амин Чич
Ответ Совесть Черданцева
Желаю ему удачи, но Реалу не особо везёт с англичанами, надо признать
Их прям много и не было, а так вроде Стив М отлично вписался в свое время
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udiekemen
Чтоб не был 2 Азаром, удачи ему)
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Zidan GOAT
Без учёта инфляции эти рейтинги бессмысленны, трансфер Зидана в Реал до сих пор должен стоять ориентиром, 75 миллионов в 2001 году это просто безумие🔥
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Виктор Никитин
Ответ Виталий Ан
ПСЖ 400, Барса 300 по 2 футболиста купили. МанСити 117 одного, но миллиарды Пеп тратит у твердолобых. ))
так Пеп купил защитников только по 60+ наверное человек 8, факт остаётся фактом, что Сити тратит больше всех
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YesbulatovAlibek
Первые 4 в рейтинге не назвать успешными
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Red.Wings
Любопытно что недавно в этом рейтинге были в основном трансферы Реала. Теперь он всего один и больше трансферов Барсы даже =))
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Iamliam
Ответ Милан37
Двойной развод века - Коутиньо и Дембеле в Барселону за 300 миллионов 🤦‍♂️🤡 ...
Они хотя бы поиграли за Барсу, стата у них какая никакая есть, и даже вполне приличная на отрезках. Дембеле так вообще в основе до сих пор и очень хорош в последние 2 сезона. Интересно почему ты не вспомнил про самый провальный 100+ млн трансфер? Имею ввиду трансфер Азара. Комплексы?
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Коля Ковалев
Ответ Los Galácticos
Когда-то этот рейтинг был действительно интересным для фанатов, когда футболист действительно соответствовал цене которую за него платили, но те времена уже далеко позади и больше никогда не вернуться обратно.
После перехода Неймара в ПСЖ футбол изменился
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Красная стрела
И заметьте , из топ 4, только один трансфер, что называется, себя оправдал.
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Совесть Черданцева
Желаю ему удачи, но Реалу не особо везёт с англичанами, надо признать
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Iamliam
Ответ Александр Тихомиров
от неймара ожидали гораздо большего, он больше кайфует чем играет, дембеле один год играл, набрал форму, продлил контракт и снова травма
А что нельзя играть кайфуя? Роналдиньо вспомни, он тоже кайфовал на поле. Это в крови бразильцев. Главное что дает результат - в этом сезоне до травмы Ней был лучшим в Псж.
Дембеле да подверженный травмам игрок, но с ноября 2021 до января 2023 он был одним из лучших если не лучшим в составе Барсы. Когда он в обойме он почти всегда один из лучших.
Они конечно не соответствуют неким идеализированным ожиданиям фанатов, но нельзя сказать что не стараются.
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Botikool
Ответ ariuntrius
И любой из этих игроков отыграл лучше бургермена которого купили за +115млн с годом контракта и отпустили бесплатно
Любой из них не наиграл даже на половину своей стоимости
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dmsld
Почему еще не заработанные, потенциальные деньги, которые достаточно сложно получить, выдают за реальную уплаченную сумму?
Сумма трансфера 103 млн евро. Все остальное - бонусы!
И на примере Антони Марсьяля - 10 млн евро Монако может получить, если он попадёт в топ-3 ЗМ. Я думаю, все понимают, что это невозможно. Но все уверены, что трансфер с учетом этой суммы.
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alex1382
ФК Рычак, главный денежный мешок
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Xxx zzz
Какие бочки на него будут катиться,если он не оправдает эти деньги )) ну сезончик для привыкания мб
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