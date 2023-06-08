Беллингем в «Реале» – 5-й среди самых дорогих трансферов в истории с учетом бонусов. Только за Неймара, Мбаппе, Коутиньо и Дембеле платили больше
Переход Джуда Беллингема в «Реал» – на пятом месте среди самых дорогих трансферов в истории.
С учетом бонусов сумма сделки может составить 134 млн евро, и это самая дорогая покупка в истории «Реала».
После перехода Беллингема в «Мадрид» из десятки самых дорогих трансферов в истории выпал переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.
10 самых дорогих трансферов в истории с учетом бонусов:
1. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ», 2017 год) – 222 млн евро;
2. Килиан Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ», 2018 год) – 180 млн евро;
3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 2018 год) – 160 млн евро;
4. Усман Дембеле (из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», 2017 год) – 147 млн евро;
5. Джуд Беллингем (из дортмундской «Боруссии» в «Реал», 2023 год) – 134 млн евро;
6. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико», 2019 год) – 126 млн евро;
7. Энцо Фернандес (из «Бенфики» в «Челси», 2023 год) – 121 млн евро;
8. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону», 2019 год) – 120 млн евро;
9. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», 2021 год) – 117 млн евро;
10. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 2021 год) – 115 млн евро.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Дембеле да подверженный травмам игрок, но с ноября 2021 до января 2023 он был одним из лучших если не лучшим в составе Барсы. Когда он в обойме он почти всегда один из лучших.
Они конечно не соответствуют неким идеализированным ожиданиям фанатов, но нельзя сказать что не стараются.
Сумма трансфера 103 млн евро. Все остальное - бонусы!
И на примере Антони Марсьяля - 10 млн евро Монако может получить, если он попадёт в топ-3 ЗМ. Я думаю, все понимают, что это невозможно. Но все уверены, что трансфер с учетом этой суммы.