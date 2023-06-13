Мбаппе мог и не сообщать «ПСЖ» об отказе продлить контракт – с 1 августа опция пролонгирования автоматически отменялась

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» удивлены решением Килиана Мбаппе отправить в клуб письмо об отказе продлить контракт.

С 1 августа нынешнего года опция пролонгирования соглашения между форвардом и парижанами до июня 2025-го и без того автоматически отменялась, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

Ранее стало известно, что клуб планирует продать 24-летнего игрока сборной Франции этим летом (чтобы не потерять его бесплатно), но только не в «Реал».

💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!

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2 комментария

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sports!
Значит это сигнал ПСЖ и Реалу. опять Мбаппе воду мутит со своей семьёй.
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Golos Razuma
Проявил уважение к клубу, чтобы больше времени было договориться с новым клубом)
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