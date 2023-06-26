«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе скорее продлил контракт или ушел – маме форварда сказали об этом. Аль-Хелайфи был уверен, что Килиан активирует опцию

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи агенты Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» настаивает на том, чтобы Килиан Мбаппе поскорее определился с будущим.

По данным Le Parisien, Нассер Аль-Хелайфи уведомил Файзу Ламари, мать и агента форварда, о том, что в клубе ждут решения игрока: либо продлить контракт, либо этим летом покинуть Париж.

Крайнего срока не установлено, но руководство чемпионов Франции хочет как можно быстрее решить вопрос.

Отмечается, что глава «ПСЖ» был уверен в том, что все стороны выступают за продолжение сотрудничества, и не сомневался в том, что Мбаппе активирует опцию продления договора, рассчитанного до лета 2024 года.

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34 комментария

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Экспертное мнение
У Мбаппе с самого начала была тактика заработать деньги и бесплатно уйти в Реал, и он придерживается этой тактики, имеет полное право. Об этом я и говорил год назад, что в 26 лет Мбаппе еще будет востребован и Перец будет бегать за ним до конца, как бегал за Азаром, и что мне отвечали фанаты Модрида? Гордый Перес теперь никогда не возьмет Мбаппе, в Реал ему дорога закрыта навсегда, при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и прочие лозунги в духе Реал это Реал, менталитет это кабинет))) Более мемных фанатов чем у Реала сложно найти, честно.
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Егор Антипов
ну тип у чувака контракт. он его хочет отработать и уйти. руководство клуба истерит и что-то от него требует, без каких-либо оснований.
Если Мбаппе отыграет еще год и уйдет в Реал бесплатно - будет красиво.
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Kaka_GOAT
Ответ Экспертное мнение
У Мбаппе с самого начала была тактика заработать деньги и бесплатно уйти в Реал, и он придерживается этой тактики, имеет полное право. Об этом я и говорил год назад, что в 26 лет Мбаппе еще будет востребован и Перец будет бегать за ним до конца, как бегал за Азаром, и что мне отвечали фанаты Модрида? Гордый Перес теперь никогда не возьмет Мбаппе, в Реал ему дорога закрыта навсегда, при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и прочие лозунги в духе Реал это Реал, менталитет это кабинет))) Более мемных фанатов чем у Реала сложно найти, честно.
С хорошим специалистом у тебя есть шанс на нормальную жизнь, хотя это не лечится
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Altim
С чего это он был уверен, интересно? Очевидно было другое. Иначе бы он согласился на более длинный контракт изначально.
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Altim
Ответ vaniaEee
Мбаппе 24 Кто знал что он так ловко поимеет ПСЖ и через год соберется в Реал
Все, кто видел что он продлил контракт на 1 год по сути всего лишь. С такими игроками заключают сразу на 5 лет, если он не собирается валить.
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RealJon
Ответ Vlad Zakirov
ПСЖ хочет получить за него бабки а не заплатить 150лямов по контракту.
вот именно. я обратил на это внимание, но, тут в спортсе активно игнорирует о. этом факте. Мбаппе хитёр, таким образом давить на ПСЖ, так как знает через год не только уйдет бесплатно, но еше перехватить за собой тот 150м лямов за лояльность. В ПСЖ прекрасно об этом знают вот и бесятся.
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Vlad Zakirov
Ответ Геннадий Тимченко
чуш какая-то: переговоры если ведут о его продаже, то ПСЖ в них участвует - уйти просто так Мбаппе не может🤣
ПСЖ хочет получить за него бабки а не заплатить 150лямов по контракту.
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songbilong
Ответ Растиньяк
Перес должен положить на стол 200 лямов и не выеживаться
а зарплату кто платить будет?
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Xxx zzz
Ответ Altim
Все, кто видел что он продлил контракт на 1 год по сути всего лишь. С такими игроками заключают сразу на 5 лет, если он не собирается валить.
Вот и этот ключ,среди тысячи комментариев )) это самый яркий показатель что он свалит
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Cruel Snake
Ответ Экспертное мнение
У Мбаппе с самого начала была тактика заработать деньги и бесплатно уйти в Реал, и он придерживается этой тактики, имеет полное право. Об этом я и говорил год назад, что в 26 лет Мбаппе еще будет востребован и Перец будет бегать за ним до конца, как бегал за Азаром, и что мне отвечали фанаты Модрида? Гордый Перес теперь никогда не возьмет Мбаппе, в Реал ему дорога закрыта навсегда, при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и прочие лозунги в духе Реал это Реал, менталитет это кабинет))) Более мемных фанатов чем у Реала сложно найти, честно.
Есть фанаты «Барселоны» которые до сих пор, Левандовски называют деревом. Там и клуб и болельщики один большой мем. У любого спроси, кто главное шапито в футболе, ответ долго ждать себя не заставит
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mgarnet13
Ответ Экспертное мнение
У Мбаппе с самого начала была тактика заработать деньги и бесплатно уйти в Реал, и он придерживается этой тактики, имеет полное право. Об этом я и говорил год назад, что в 26 лет Мбаппе еще будет востребован и Перец будет бегать за ним до конца, как бегал за Азаром, и что мне отвечали фанаты Модрида? Гордый Перес теперь никогда не возьмет Мбаппе, в Реал ему дорога закрыта навсегда, при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и прочие лозунги в духе Реал это Реал, менталитет это кабинет))) Более мемных фанатов чем у Реала сложно найти, честно.
Найс выдумываешь))
Перес был как раз против трансфера Азара. Это была чисто хотелка Зидана
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Сикарио
Ответ Билли Херрингтон
Комментарий удален модератором
они еще и на Левандовского молятся, который карал их в ЛЧ столько раз и так унизительно, что эти матчи на века))
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vaniaEee
Ответ Экспертное мнение
У Мбаппе с самого начала была тактика заработать деньги и бесплатно уйти в Реал, и он придерживается этой тактики, имеет полное право. Об этом я и говорил год назад, что в 26 лет Мбаппе еще будет востребован и Перец будет бегать за ним до конца, как бегал за Азаром, и что мне отвечали фанаты Модрида? Гордый Перес теперь никогда не возьмет Мбаппе, в Реал ему дорога закрыта навсегда, при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и прочие лозунги в духе Реал это Реал, менталитет это кабинет))) Более мемных фанатов чем у Реала сложно найти, честно.
Мбаппе 24
Кто знал что он так ловко поимеет ПСЖ и через год соберется в Реал
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Билли Херрингтон
Ответ Экспертное мнение
У Мбаппе с самого начала была тактика заработать деньги и бесплатно уйти в Реал, и он придерживается этой тактики, имеет полное право. Об этом я и говорил год назад, что в 26 лет Мбаппе еще будет востребован и Перец будет бегать за ним до конца, как бегал за Азаром, и что мне отвечали фанаты Модрида? Гордый Перес теперь никогда не возьмет Мбаппе, в Реал ему дорога закрыта навсегда, при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и прочие лозунги в духе Реал это Реал, менталитет это кабинет))) Более мемных фанатов чем у Реала сложно найти, честно.
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ruslan_khaibulov
Ответ Билли Херрингтон
Мстительные катарцы посадят его на скамейку, да и дело с концом. Я думаю, что даже общественный резонанс не заставит их передумать
а зачем сажать его на скамейку? пусть доигрывает и приносит пользу. он все лучшие годы и силы отдал Парижу, как игрок давно перестал расти. с его скиллм рывок и пробить это не надолго. годы берут свое, будет грузнеть. набирать вес и потеряет единственный скилл в игре.
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Vlad Zakirov
Ответ Билли Херрингтон
Мстительные катарцы посадят его на скамейку, да и дело с концом. Я думаю, что даже общественный резонанс не заставит их передумать
Это наивный путь, там по контракту 150лямов заплатить надо, а если принудительно посадить в запас/явно не по спортивной причине/через суды можно хорошо на этом еще подзаработать
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Мистер Громов
Ответ RealJon
да, даже мне нравится все эти слухи про Мбаппе и как он влияет на решении ПСЖ, это не позволительно. Но, даже такой Мбаппе прекрасно знает что такое Реал
Надеюсь, что он осознает себя как часть команды, а не как человек, который выше всех)
В таком случае - да, это игрок как раз для Реала
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RealJon
Ответ Мистер Громов
Футбол смотрю с сезона 99-00, РМ интересуюсь с матчей против МЮ в 03.
да, даже мне нравится все эти слухи про Мбаппе и как он влияет на решении ПСЖ, это не позволительно. Но, даже такой Мбаппе прекрасно знает что такое Реал
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Мистер Громов
Ответ RealJon
сколько вы смотрите футбол?!, Реал всегда будет в центре внимания, и этот команда не шапито как ПСЖ, где можно сделать что угодно, даже Перес не может сделать все что захочет. Мбаппе быстро найдет свое место
Футбол смотрю с сезона 99-00, РМ интересуюсь с матчей против МЮ в 03.
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RealJon
Ответ Мистер Громов
Возможно, но я всё ещё воспринимаю футбол как командный вид спорта, поэтому в РМ его жду только как игрока, а не генератора новостей на спортсе
сколько вы смотрите футбол?!, Реал всегда будет в центре внимания, и этот команда не шапито как ПСЖ, где можно сделать что угодно, даже Перес не может сделать все что захочет.
Мбаппе быстро найдет свое место
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Vlad Zakirov
Ответ Мистер Громов
Такой талантливый и такой токсик, даже жаль)
Футбол это бизнес а не спорт, мбаппе талантливый бизнесмен
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Xxx zzz
Не продадут его и после он уйдет бесплатненько за бонусы в самый великий клуб )) будет абсолютно неудивительно если у него с Перцем уже есть условная договоренность
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NIK7478
А этим летом не бесплатно! Реалу вряд ли интересно платить сейчас большую сумму, ведь летом Мбаппе уйдет бесплатно.
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a2wai
Аль-Хелайфи лох получается, если он ждал, что Мбаппе активирует еще один год.
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