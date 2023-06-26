«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе скорее продлил контракт или ушел – маме форварда сказали об этом. Аль-Хелайфи был уверен, что Килиан активирует опцию
Президент «ПСЖ» настаивает на том, чтобы Килиан Мбаппе поскорее определился с будущим.
По данным Le Parisien, Нассер Аль-Хелайфи уведомил Файзу Ламари, мать и агента форварда, о том, что в клубе ждут решения игрока: либо продлить контракт, либо этим летом покинуть Париж.
Крайнего срока не установлено, но руководство чемпионов Франции хочет как можно быстрее решить вопрос.
Отмечается, что глава «ПСЖ» был уверен в том, что все стороны выступают за продолжение сотрудничества, и не сомневался в том, что Мбаппе активирует опцию продления договора, рассчитанного до лета 2024 года.
Если Мбаппе отыграет еще год и уйдет в Реал бесплатно - будет красиво.
Перес был как раз против трансфера Азара. Это была чисто хотелка Зидана
Кто знал что он так ловко поимеет ПСЖ и через год соберется в Реал
В таком случае - да, это игрок как раз для Реала
Мбаппе быстро найдет свое место