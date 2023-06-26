Президент «ПСЖ» настаивает на том, чтобы Килиан Мбаппе поскорее определился с будущим.

По данным Le Parisien, уведомил Файзу Ламари, мать и агента форварда, о том, что в клубе ждут решения игрока: либо продлить контракт, либо этим летом покинуть Париж.

Крайнего срока не установлено, но руководство чемпионов Франции хочет как можно быстрее решить вопрос.

Отмечается, что глава « » был уверен в том, что все стороны выступают за продолжение сотрудничества, и не сомневался в том, что активирует опцию продления договора, рассчитанного до лета 2024 года.