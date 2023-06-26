Депутат Свищев о крымских клубах: «Интегрировать нужно было давно. УЕФА и ФИФА стоит предупредить Украину за призывы отстранить Россию»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Вторая лига Государственная дума УАФ Дмитрий Свищев ФК Севастополь Политика чемпионат Крыма ТАСС Жемчужина Ялта Футбол

Дмитрий Свищев поддержал интеграцию крымских клубов в российский футбол.

Ранее «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге. В связи с этим УАФ потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА.

«Крымские клубы давно должны были быть интегрированы в российский футбол. Наконец-то это происходит.

Что касается жалоб и призывов к отстранению, то, во-первых, УЕФА и ФИФА, как мы увидели, верят в возвращение российского футбола на мировую арену. А во-вторых, это точно не вопрос, который находится в компетенции украинских футбольных органов. Я бы даже рекомендовал УЕФА и ФИФА вынести предупреждение украинцам за такие призывы», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Крымский клуб заходит в российский футбол. Что будет дальше?

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9 комментариев

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damondiamond
ну он и свищет, конечно
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Красный чай
Он думает что рфс все делает по закону фифа и уефа типа))))
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Simplicissimus
На самом деле, мы тут все сидим-пердим как бабки)))
Пока идут боевые действия, в этом словесном поносе, отстранят-не отстранят, а примут-не примут назад смысла вообще никакого, и на возвращение наших кривоногих в еврофутбол не повлияют ни крымские клубы, ни уаф-уаф, ни томный взгляд Чеферина, ни газель с евриками у офиса УЕФы
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VictorVallecano
Ответ Красный чай
Он думает что рфс все делает по закону фифа и уефа типа))))
Он вообще не думает.
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aleshon
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FIFA и UEFA нужно наказывать Украину жёстко - пожизненно исключать, без права возврата. Предупреждать бесполезно.
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Спартак Уокер
Депутатам нет места на спортсе
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Тиджани Бабангида
«Вера УЕФА и ФИФА в возвращение российского футбола на мировую арену» - выдача желаемого за действительное.
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Griezmann_Ufa
совершенно верно! кого боялись,чего ждали! Абхазия и Юж. Осетия вперёд!
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Сергей48
Куда эта УАФ снова свой нос суёт? Без неё разберутся!
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