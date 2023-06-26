Депутат Свищев о крымских клубах: «Интегрировать нужно было давно. УЕФА и ФИФА стоит предупредить Украину за призывы отстранить Россию»

Дмитрий Свищев поддержал интеграцию крымских клубов в российский футбол.

Ранее «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестат ФНЛ для участия во лиге. В связи с этим потребовала исключить Россию из ФИФА и .

«Крымские клубы давно должны были быть интегрированы в российский футбол. Наконец-то это происходит.

Что касается жалоб и призывов к отстранению, то, во-первых, УЕФА и ФИФА, как мы увидели, верят в возвращение российского футбола на мировую арену. А во-вторых, это точно не вопрос, который находится в компетенции украинских футбольных органов. Я бы даже рекомендовал УЕФА и вынести предупреждение украинцам за такие призывы», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Крымский клуб заходит в российский футбол. Что будет дальше?