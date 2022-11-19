Депутат Свищев об объединенном чемпионате: «Главное, чтобы спортсмены Крыма не были изолированы от соревнований внутри страны. Вопрос на контроле»

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига Дмитрий Свищев ФК Севастополь Политика чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Жемчужина Ялта Футбол

Дмитрий Свищев оценил идею объединенного чемпионата среди команд Крыма и новых регионов РФ.

«Нужно учитывать все нюансы. Вопрос непростой. Самое главное, чтобы спортсмены Крыма не были изолированы от соревнований внутри страны.

Также нужно понимать, какая будет форма, регламент чемпионата. Этот вопрос на контроле. Посмотрим, что получится. Но пока мы ничего толком не слышали об этом», — сказал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.

Ранее стало известно, что клубы Крыма и Севастополя смогут участвовать в турнирах РФС с лета 2023 года.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные