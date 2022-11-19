Депутат Свищев об объединенном чемпионате: «Главное, чтобы спортсмены Крыма не были изолированы от соревнований внутри страны. Вопрос на контроле»

оценил идею объединенного чемпионата среди команд Крыма и новых регионов РФ.

«Нужно учитывать все нюансы. Вопрос непростой. Самое главное, чтобы спортсмены Крыма не были изолированы от соревнований внутри страны.

Также нужно понимать, какая будет форма, регламент чемпионата. Этот вопрос на контроле. Посмотрим, что получится. Но пока мы ничего толком не слышали об этом», — сказал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.

Ранее стало известно, что клубы Крыма и Севастополя смогут участвовать в турнирах с лета 2023 года.